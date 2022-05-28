為何只有美國不斷發生校園屠殺？

德州小學槍擊 慘案發生後當天晚上，從東京回國的拜登總統剛下機就對全民演講，他說在空軍一號上思索，「為什麼全世界其他地方很少發生這種濫射慘案？為什麼？其他國家也有精神病問題，他們也有家庭糾紛，他們也有國民精神失常，但為什麼這種程度的大規模槍殺案，卻在美國不斷的發生？為什麼？」，有近50年國會從政經驗，如今位高權重的拜登總統，對又一次校園屠殺悲劇，卻是依舊沒有答案。

羅布小學19位小學生與兩位老師，無辜慘死在18歲孤狼槍下；九天前南加州爾灣台灣人教會被「政治仇視」68歲槍手恐襲，一死五傷；同天德州跳蚤市場槍案兩死三傷；再此之前一天，「白人至上主義」18歲槍手用自動步槍，掃射約水牛城超市，奪走十位無辜民眾生命。這僅是5月之間發生的大規模濫射槍案而已。

羅布小學師生槍擊案，是自2012年康州珊迪虎克小學，20位小學生與六位成人慘死的校園槍擊案以來最嚴重校園血案。經過不到24小時的哀傷祈禱後，全美很快又陷入相互指責叫罵的政治循環，依舊看不到解決辦法。當紐西蘭2019年發生奪去26條人命的恐襲慘案後，該國不到一個月就立法通過加強控槍法案，難道全美民眾神經都麻木了嗎？

美國朝野當然並非一直坐視槍擊濫射情況惡化，事實上各州都各自有控槍限槍的州法，擁槍派也一直你來我往，在全美各州議會全力遊說，破解各州管控槍枝的努力。

根據1968年控槍法，來福槍散彈槍都屬長槍，只售予年滿18歲以上；短槍手槍只能賣給年滿21歲以上。但各州又各自立法放寬或加嚴購買手槍的合法年齡。阿拉巴馬州、印地安納州、肯塔基州等多州，只要年滿18歲就可合法購手槍，比聯邦寬鬆三年。阿拉斯加州甚至16歲就可合法購槍，路易斯安納州也放寬到17歲。還有些州，私人間可以買賣槍枝，沒有年齡要求、無須背景調查，無怪有人慨嘆「如今買槍比買嬰兒奶粉還要容易」。

美國一國多制，當然與各州歷史風土州情不同有密切關係，加上擁槍派始終高舉憲法第二修正案為盾牌，擁槍與控槍兩派，各有政黨支持，要在聯邦國會立法統一各種標準，極為不易。

目前國會參眾兩院受到極大壓力，必須要拿出辦法解決，有兩個控槍法案等候表決；首先是「2021加強購槍背景調查法案」(Enhanced Background Checks Act of 2021)，把購槍者背景調查由現行的三天延長到十天，如果十天內仍未完成，就得要求聯邦調查局盡速完成，如果聯邦在三天內未能完成背景調查，槍枝買賣就自動成交。此案已在民主黨 主導下通過眾院，送交參院。

國會另外一項重大法案是通稱的「紅旗法案」(red flag laws)。目前有19州都有不同寬嚴的紅旗州法，主要是讓各州的警察或一般人，如果確認某人，或是家庭的某一成員（例如丈夫、兄弟）可能對周圍人造成傷害時，可提請法官立即吊銷該成員的槍照，經過一段時日可重新發還。如果不服法官裁定，就視同刑事犯逮捕。

此法案目的在防患未然，在慘案未發生前，就採取奪槍行動。但是此法案根本就管不到「黑槍」，同時在暫時未吊銷槍照前，必須給被指控的人有足夠時間，自辯清白。如此拖延時間，緩不濟急，慘案可能已發生。現在民主黨要推動全國性紅旗法案，同樣會在參院遭到共和黨 全力反對。

共和黨參眾議員對德州羅布小學慘案的統一口徑說辭是，這是「人的問題，不是槍的問題」，可是目前民憤高漲，在強大輿論民意壓力下，參院共和黨領袖麥康諾26日鬆口，表示準備與民主黨就與羅布小學槍殺案直接相關的部分法案，展開磋商，試著找出兩黨都可以接受的辦法，這是當前國會兩黨凡事僵持停滯的一大佳音。

如果要通過目前這兩部法案，民主黨需要至少共和黨十位溫和派參議員跨黨支持，才能有60票通過的可能。我們在此呼籲，民主黨與控槍派切勿因此心喜，認為政治得分，步步逼人，我們也不會天真認為通過控槍法案，就能確保不再發生濫殺慘案，畢竟這還有價值觀文化與家庭教育的更深層原因。

但如今大型慘案頻生，已無法坐視，更不能讓19位小學生白白犧牲，兩黨要以全民性命為第一考慮，必須妥協，通過堵住法律漏洞的控槍法案。