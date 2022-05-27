聯準會為美國的希望 殺出一條血路

去年夏天，美國物價開始上漲，但聯準會 錯過升息 遏制通膨的時機，由夏到秋，物價已上升至40年來的最高，一路蹉跎，不願出手；由秋到冬，當時已有不少評論，呼籲升息，但聯準會仍然猶豫不決，而且還繼續每月購債1200億元，將巨額資金投入市場，對經濟和民生造成嚴重威脅。今年初，聯準會開始討論升息，卻依然沒有行動，直到3月中，才進行了第一次升息，升幅也只有25個基點(0.25%)。

聯準會25日公布本月初政策會議的紀錄顯示，到了5月，在被高通膨牽著鼻子走了大半年之後，聯準會終於下定決心，不惜加快連串升息，正面打擊通膨，希望從中殺出一條血路，因為唯有這樣，才有希望穩定五個月以來動盪不已的股市，以及減輕美國人對經濟衰退愈來愈大的憂慮。

會議紀錄公布後，當天股市立即出現反彈，道指回漲接近200點，史指回漲170點，反映出投資者對升息的憂慮減輕，因為投資者已從五個月的跌市中覺醒，認識到要股市不再波動，必須通膨先受控，只要通膨受控，股市才有望回穩。

會議紀錄顯示，聯準會決心在未來數次會議中，每次升息0.5%。聯準會今年還有四次會議，即6月中、7月底、以及9月和11月；換言之，將連續四次升息0.5%，今年3月中和5月初，已分別升息0.25%和0.5%，共計0.75%，再加上四次各升0.5%(共2%)，等於在年底前，升至2.75%。聯準會的重要訊息是：將「以堅定的承諾和決心」，採取必需措施，以降低物價。

會議又決定，升息政策將由「中性」(neutral)，改為限制性(restrictive)；所謂中性和限制性，是對經濟增長而言，因為升息會影響經濟，如果升息政策為中性，表示升息對經濟增長不會造成影響，但升息政策一旦改為限制性，那就表示，加快升息，將會影響到經濟，亦即連串0.5%的升息，將會使經濟減速。

會議還決定「縮表」的步伐，目的是增加遏制通膨的措施。過去兩年，聯準會從市場中購入大量債券，總值達9兆元，現在決定，由6月起，每月出售手中的950億債券，希望從市場抽走資金，為經濟降溫。

對於市場擔心升息會導致經濟衰退，會議也指出一個路線圖，即：聯準會仍然希望，連串0.5%的升息，不至於將美國經濟推至衰退，而是將通膨控制於2%，在這個目標中的通膨，經濟仍可維持增長，不會陷入衰退。

會議紀錄還提到，對造成通膨的國際因素，聯準會認為俄烏戰爭導致的能源和糧食價格上漲、以及中國清零抗疫造成的供應鍊問題，很可能在數月後出現緩和，屆時對通膨的影響將會減少。

獨立的美國國會預算辦公室(CBO)25日公布的報告顯示，預計美國今年的GDP為3.1%，2023年為2.2%，2024年為1.5%；這裡暗示美國未來三年保持經濟增長，不會出現經濟衰退。這份報告也預測，通膨今年為4.7%，2023年為2.7%，2024年為2.3%；即今年內通膨可望到頂，之後逐漸回降，2024年將回降至接近聯準會目標的2%。

美國股市近日跌至新低，以科技股為主的那指，比去年底的最高點跌了30%；最能代表美國經濟的史坦普500指數，20日一度跌入熊市(跌20%以上)，25日的跌幅雖收窄為17.5%。但仍接近熊市邊緣；只有30隻藍籌股的道指，仍比去年底的最高點跌了13%。

在高通膨壓力下，股市和經濟愈來愈危險。社交網站Snap本周公布，經營成本增加，預計下季盈收下降，24日股價 大跌43%，連帶拖累其他社交網站股價大跌；百貨業零售商Target日前財報，經營成本增加，股價大跌25%，連帶使占美國經濟高比重的消費亮起紅燈。

經濟環境重重困難，反映聯準會「通膨之戰」的困難，聯準會不惜一切升息的決定，斷然而壯烈，卻很有必要，因為非如此，就不可能殺退高通膨；至於國際環境中的中國清零所造成的供應鍊斷裂、以及俄烏戰爭造成能源和糧食價格上漲，將使聯準會如臨深淵如履薄冰。

軟著陸的最大希望，在於仍然穩固的經濟基礎；就業市場仍然強勁，消費者支出未受高物價重挫，史坦普500指數的七成企業，今年第一季的盈利仍超過去年同期。CBO的報告顯示，美國經濟仍在擴張，未見萎縮。