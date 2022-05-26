澳洲大選變天 中澳關係待磨合

澳洲 大選結果變天，選前民調，工黨領先執政聯盟多達8%，但是到了最後一周，總理莫里森火力全開，希望能夠反敗為勝，結果還是落敗。工黨獲得76席，正好滿足單獨過半席次數，雖然不需要與其他小黨結盟，但是工黨的政策與綠黨一致，都會致力於清潔能源，與其他獨立人士也會做適度妥協，而自由黨僅55席，無力提前發起不信任投票倒閣，所以應有未來穩定的三年執政。

選民今年最重視的議題，就是在經濟，澳洲經濟比起其他國家已經好的很多，失業率僅3.9%，根本是充分就業，可是通貨膨脹高達5.1%，人民感受到的實質薪資成長幅度已是22年來最低水準，油價高漲，加上食物與雜貨也漲，這是工黨獲勝的主要原因。

另一個選民關心的議題就是氣候變遷 ，尤其是兩、三年前的森林大火，以及幾個月前的暴雨氾濫，大家歸咎於氣候變遷，要求政府改變政策，澳洲的自由黨過去不理會氣候變遷，可是想改的時候，又因為與國家黨聯合執政，而國家黨的支持基礎是煤礦區選民，使得乾淨能源的法案往往被打消，這被選民認為政府不關心民情疾苦。

尤其是總理莫里森，在野火肆虐時，堅持到夏威夷度假，被問到如何處理野火，他說自己不是握住消防水管的人，要記者去問消防隊員，給人傲慢的形象，近日爆發議會性侵醜聞，莫里森遲遲不處理，更讓人民印象糟透了。

外交議題一般不會在選舉中出現，但這次不同；原本莫里森自豪自己的反中成績，而且不斷醜化工黨是北京背書的政黨，把工黨貼上親中的標籤，但是在選前索羅門群島突然傳出與中國簽訂安全協議，內容不透明，外傳可能會讓中國設軍港、甚至駐軍，工黨趁機抨擊莫里森政府「讓索羅門群島倒向中國，是二戰後歷任澳洲政府最大的外交失敗」，竟然扳回這個外交劣勢。

澳洲與中國的經貿關係密切，而且是西方國家中，最早與中國來往的國家，關係向來很好，但自從五、六年前開始，澳洲在民主與人權方面，就與北京方面有爭執齟齬，新冠疫情開始，澳洲民意開始對中國反感，莫里森主張新冠溯源調查，更讓中澳關係跌落谷底。

有人認為華人 在這次大選當中是關鍵少數，根據網路民調，近75%的華人表示，會在本屆大選中支持工黨，這與過去多支持經濟上有辦法的自由黨，有很大的不同，而且近年來興起澳洲排華種族主義情緒，針對華人的傷害事件頻傳，也讓華人對莫里森政府不滿。

但在當選之後，新總理亞伯尼希說，預計和中國的關係仍然很困難，但政府將在不把國家安全政治化的情況下，追求澳洲的國家利益，「改變的應是中國，而不是澳洲」。

新外交部長黃英賢(Penny Wong)，父親是馬來西亞華僑，出生在馬來西亞，是工黨內上升的政治明星，她將在26日前往太平洋島國斐濟訪問，這是黃英賢擔任外長之後的首次單獨出訪，此次訪問恰逢中國外長王毅的太平洋島國之行，這表明澳大利亞新政府有意與中國「爭奪該地區影響力」。

至於美澳關係方面，澳洲應該還是會持續親美政策，由於美英澳三國聯盟(AUKUS)成立前幾天才通知當時的反對黨(工黨)，美國原來擔心新工黨政府可能會翻盤生變，這個可能現在看起來不大，尤其是新政府的乾淨能源政策，完全契合目前拜登政府的主張。

24日亞伯尼希以澳洲新總理的身分前往日本，出席於東京舉行的美日印澳「四方安全對話」(Quad)峰會，他宣稱，「四方安全對話」對澳洲來說，是「絕對優先」事項，讓外界擔心澳洲可能退出，鬆了一口氣。

中方對澳洲新政府，反應有二，一是工黨的上臺，至少給中澳關係改善提供了一個契機；二是澳洲需要中國的市場來解決澳的經濟問題，可能會尋求在貿易問題上和中國緩和緊張，而且目前產生困局的責任，不能單方面甩鍋給中方，自己不反省改變。

雖然目前澳洲仍然持續對中強硬的政策，但是未來不是沒有緩和的可能，中方應該會從多邊會晤的場合，開始一對一的接觸，等到時機成熟，再邀請黃英賢訪問中國，前總理陸克文對艾班尼斯有提攜之情，與中國關係也好，應該也可以發揮溝通管道的作用，不過總的來說，還需要再磨合。