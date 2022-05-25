東航墜機原因 引爆中美口水戰

「華爾街日報」上周引用美國匿名飛安官員的消息說，中國東方航空波音737-800客機失事，一個黑匣子(FDR)數據顯示，是駕駛艙有人輸入指令，使飛機進入幾乎垂直俯衝狀態而墜毀，換言之，疑似「人為蓄意自殺式墜機」；但中共 官方立即否認，官媒說，中國民航局證實，美方沒有向任何媒體發布有關調查信息，暗指此消息是編造。

目前正值習近平延任前、北京 政治情勢詭譎之際，本屬民航事故的調查也沾染政治色彩。中共否認是人為蓄意導致墜機，因為它涉及中共信譽、國家形象和機師惡性拉乘客陪葬，可能須加重賠償等連串問題，使尋找真相的調查摻雜政治因素，口水戰展開序幕。

3月21日昆明飛廣州航班失事，乘客和機組132人全部罹難，終結了中國民航4227天(近12年)無傷亡事故的飛航安全紀錄。巧合的是，出事飛機以近90度垂直方式栽落廣西山區，過程被附近礦場監控攝像機拍下，飛機既無冒煙，也未解體，不尋常的空難，使真相更加撲朔迷離。

大陸和海外網上爆料，指空難涉及副機師張正平，因不滿原雲南航空被東方航空合併，出現人事傾軋。他本是「五星級」資深功勛機師，卻因一次模擬飛行考試出錯而被降級；原訂明年退休的他，投資房地產失敗，賠掉畢生積蓄，加上事業遇挫，萬念俱恢下，萌生自殺報復念頭，是出事主因。

這件空難有許多疑點顯得很不尋常。一，出事航班屬美國波音製造，波音737 Max新型客機2019年連番出事，飛航軟體不安全導致全球停飛，舉世撻伐。所以東航 空難後黨媒、愛國粉紅立即甩鍋波音，以符合波音被中方列入反制裁名單的調子。但問題在波音737是成熟機型，全球有7000多架正常服勤中。中國在東航出事短暫停飛後，很快就恢復近1000架同型客機執勤，顯示並無安全隱患。

二，依慣例，航班出事後，美國政府飛航安全委員會將協助調查，任何一方很難一手遮天，編造失事原因。中方將出事航班兩部飛行記錄儀(俗稱黑盒子或黑匣子)，從廣西送北京的中國民航科學技術研究院解讀分析後，中方因無法解讀記錄各種飛航數據，如駕駛艙操作、氣流、高度和航速等變化的FDR，因此須送來美國華盛頓解讀。

詭異的是，另一個記錄駕駛艙談話、正副機師和地面塔台、航管通話的黑匣子(CVR)，並未一起送美國。箇中真正原因是什麼？是這個黑匣子撞毀損壞，無法解讀，抑或駕駛艙出事前曾有爭鬥，不可告人的秘密家醜不可外揚，所以扣留在北京，給外界很多質疑和想像空間。

三，中國調查部門3月25日公開說，墜機前飛機並未發出任何緊急代碼信號。路透報導，中方並未發現機械故障的證據。但網上爆料指航班出事後數小時，東航安全人員即前往張正平投宿的賓館搜查，找到遺書。遺書中怨懟東航對他不公，怪罪習近平經濟政策導致他投資恒大房地產血本無歸，因此採激烈手段自殺報復。爆料還說，張正平操縱客機墜毀前說：「我下去了，不知道是地獄，還是天堂。」

謠言還言之鑿鑿，指遺書複印本呈送上級過程很多人都看到，內幕才流出。而正副駕駛在機艙中生死交關的爭執，搶奪客機操縱桿，雲南和廣西地面塔台都聽到了。這類謠言有可能因北京正值權力交接，不滿習的人士藉機發揮，真假很難判定。

但印證客機墜毀前，高度從2萬9100呎急降到7425呎，再拉升至8600呎，第二次下墜到3225呎，最終墜毀。美方解讀黑盒子數據也印證，有人故意讓客機墜毀。對照中國飛安管制嚴密，其他人進駕駛艙，硬逼客機墜毀的可能性偏低，除非機長、副機長蓄意墜機。

真相如何，如屬單純意外，依中國法律賠償家屬金額有限；反之，如屬人為因素蓄意自殺，不僅會成國際醜聞，也涉及國營企業東航形象，無論如何，北京都須給罹難者和家屬有清楚交代。

報導指習近平曾指示徹查客機出事原因，但真相如果像謠傳一樣，中共當局可能被迫掩飾內情，拖延公布事故原因、降低事件衝擊是選項之一。美中關係正值敏感時刻，此事讓美方意外掌握中方另一小辮子，北京的「危機管控」如何發展，且待下回分解。