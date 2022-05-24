拜登東亞行 勾畫東亞戰略新藍圖

拜登 總統23日在東京與日本首相岸田文雄聯合記者會上宣示，美國對保衛台灣安全有承諾，如果中國對台動武，美國將軍事介入。他把中國入侵台灣與俄軍入侵烏克蘭 相提並論，認為美國對台灣承擔更大責任。拜登說，「美國的一中政策」未變，但強調中國對台灣沒有管轄權，北京 不能以武力接管台灣，美日等盟邦將合作，不讓它發生。

「紐約時報」報導，拜登毫無預警表態，但未說明何謂軍事介入，讓部分在場美國官員驚訝，沒料到他會對武力護台，展現未加掩飾的決心。

美國對台海策略從「戰略模糊」，漸轉向「戰略清晰」，這是最明確的一次。拜登去年10月曾暗示，美軍會對攻擊台灣的行動，作出軍事反應。俄烏戰爭更刺激拜登表態，以嚇阻北京對台灣的軍事冒險或莽動企圖。

其實，拜登在俄軍入侵烏克蘭前後多次表態，不派兵進烏克蘭，僅提供武器、經濟等援助，並與北約和歐盟同步制裁俄羅斯，美國領導層的顧慮，這可能「鼓勵」北京仿效普亭，對台灣冒進動武，所以必須嚇阻北京，這也顯示美國看待在台灣的戰略利益遠高於烏克蘭，中國才是美國的主要對手。

俄烏戰爭正酣，拜登此時訪東亞，有幾個明顯意圖。一，凝聚強化「亞洲版北約」，增強制衡中國力道。

俄烏戰爭前景不明，美國總統照理應坐鎮白宮，運籌因應戰局，訪問東亞可稍後進行。但此刻南韓新總統尹錫悅剛就職，尹上任前明確表態，將韓美同盟列為最優先，並高度認同美國在南韓部署薩德反導彈系統，拜登趁機與尹宣布建立「全球全面戰略同盟關係」，加強合作應對北韓威嚇，擴大聯合軍演，必要時美方將在南韓部署核武等戰略武器，矛頭既是北韓，也暗中瞄準中國。

二，拜登打破總統訪東亞，經常先日本、後南韓傳統，除了祝賀尹錫悅就職，肯定其不同於文在寅的政策方向，也藉機拉攏韓日關係，強化制衡中國陣營內部團結。

日韓都是美國的盟友，但因二戰遺留的民族主義對抗和獨島(竹島)主權爭議等，一直有齟齬，相對於北京在東亞軍事稱霸，北韓頻射導彈威脅，強化美日韓三角同盟，是拜登想促成的戰略目標。

三，拜登23日宣布美國主導的「印太經濟架構」(IPEF)成立，美、韓、日、澳、印度等13國加入，台灣暫被排除。美國意欲在印太地區構建對中國的經濟包圍圈，IPEF瞄準中國主導的全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，但兩者會員國重疊性高，約束力有別，將來如何競爭或整合發展，只能等著看。

四，在俄烏戰爭持中立立場，甚至傾向俄羅斯的印度總理莫廸也參與IPEF創立，並參加拜登主持的「四方安全對話」(Quad)峰會，中印邊界未來如趨於平靜不衝突，印度角色可能日趨有名無實，但未來南韓可能加入Quad，南韓不再忌諱得罪北京，頗值觀察。

拜登此行外交、軍事、經濟矛頭都瞄準中國。他成行之際，中國在黃海、南海同時軍演，北韓疫情嚴重也試射導彈。俄羅斯如戰敗甚至崩潰，「北約全球化」將進一步推展，中國將成美歐首要和唯一目標，使拜登東亞之行似像在重畫世界戰略版圖，讓北京在抗疫、經濟等難題中，壓力倍增。

拜登首次宣示，共軍如動武犯台，美軍將介入，是否成為美國長期且明確的政策，仍待觀察；美國對台政策「不變中有變」，與對烏克蘭「不派兵而參戰」，映射出拜登政府的多手策略。

拜登和白宮都強調續恪守「我們的一中政策」，以區隔北京的「一中三段論」。美國國務院網站近期刪除「台灣是中國的一部分」「美國不支持台獨」，強調台灣關係法和六項保證等，代表美國戰略思維調整，拜登宣示軍事護台，屬其中一環。台灣問題須以和平方式解決，是美中最針鋒相對的差異。

美國將嚴密「管控」台海情勢，大陸不能動武，台灣不能宣布台獨，「維持和平現狀」是三方目前所能有的交集，踰越紅線將招致巨變。美國不會像對烏克蘭一樣惜兵懼戰，並有信心取勝，應是拜登想表達的最重要意義。