通膨令消費謹慎 企業憂心經濟衰退

本周美股出現兩年多來最大單日跌幅，道瓊工業指數 較歷史高點下跌約15%，史坦普500指數則是下跌18.7%，逼近熊市；那斯達克指數早在上周就已先行入熊，較歷史高點下跌約27%。

創紀錄的高消費成本、不斷上升的利率、供應鏈中斷和地緣政治動盪，繼續驅使投資人撤出股市，轉進政府債券的避風港，從而推動股市進一步下跌。

最新的壞消息則是，投資人擔心飆升的通膨，正在損害人們在賣場購買雜貨和給汽車加油的能力，同時也正在打擊美國企業的獲利。

本周幾家大型零售商發布的財報顯示，上升的燃料成本、勞動成本和通路費用，侵蝕掉獲利空間。沃爾瑪、目標百貨、家得寶、勞氏和最新的科爾百貨，每家企業的領導人在財報電話會議中，都不約而同地都點名經營成本高漲，是獲利最大的殺手，並對今年的獲利感到悲觀。沃爾瑪股價17日暴跌逾11%，創35年來最大單日跌幅；目標百貨在季度利潤重挫52%後，股價20日暴跌26%。

聯準會(Fed)雖強力升息 以抑制通膨，但一般認為不確定因素太多，很難判斷Fed的作法是否有效。但在本周這幾家零售業 者的財報業績發布後，人們開始擔憂40年來最高通膨率正在滲透美國消費者的日常生活，將經濟推向衰退似乎已是勢不可擋。

為了壓制通膨猛獸，Fed本月升息50基點，並明指在至少未來兩次會議中也將以相同幅度升息。Fed主席鮑爾本周重申，表明只要有需要，Fed會毫不猶豫地將大幅升息，以抑制消費者物價。

居高不下的通膨，加上預期Fed大幅升息，美國消費者信心備受打擊，反映在數據中，就是各種信心指數全數走低，密西根大學消費者信心指數處於近20年左右的相對偏低水準；經濟諮商會企業信心指數也大幅走低。

表面上來看，大型零售業者財報未達市場預期；但再深入分析，正是高通膨、能源成本以及供應鏈大亂，所造成的營業成本持續上漲，讓這些零售巨頭的獲利能力承受巨大壓力。而一旦美國企業獲利狀況出現危機，很有可能採取裁員或其他措施降低人力成本，失業率再次回升，勞動市場可能不再繁榮。

而且在此同時，零售巨頭也可能藉由商品漲價將壓力轉嫁給消費者，不過這麼做，可能不足以抵消營業成本。目前消費者受去年紓困之惠，手中現金仍多，面對持續上漲的利率和物價，「害怕錯過」的心態會推動短期內消費急升。但一旦物價攀升至某種難以負擔的水平，消費者口袋不夠深時，整體消費動能就會開始衰退。

本周另一家折扣零售業者TJ MAXX母公司TJX發布的財報就已經證明了這種趨勢已開始發酵，消費者開始重視價值，對購物斤斤計較。沃爾瑪CEO麥克米倫在財報電話會議中甚至指出，之前鮮奶賣得最好的是一加侖裝，但現在半加侖和四分之一加侖包裝的鮮奶反而後來居上。

另一個推動經濟進入衰退的重要因素是工資升幅趕不上通膨率。花旗機構客戶集團主席卡爾瓦利亞指出，隨著通膨超過工資增長，「人們開始擔心經濟出現衰退」。

勞工部統計，3月平均時薪同比成長5.5%，但這個數字仍低於攀上40年新高點的CPI年增率8.3%；在後疫情時代，基於留住員工，各企業對雇員的薪水明顯大方許多。但卡爾瓦利亞指出，「面對通貨膨脹、食品和能源支出大增，人們關心的是稅後淨收入，而不是名目薪資。」

美國第一季GDP萎縮1.4%，若第二季再下跌，便符合經濟學上的衰退定義：經濟活動連續兩季收縮。近期市場看衰美國經濟的聲音，也的確不絕於耳，前有高盛調降美國經濟預期，後有富國銀行接力看衰美國經濟。高盛預期明年衰退機率為15%，未來兩年為35%。摩根史坦利則認為未來12個月出現衰退的可能性為25%。美國商銀表示，經濟衰退風險目前較低，但2023年將會上升。

當個人收入的成長總是追不上物價的漲幅時，民眾只能選擇節衣縮食，量入為出，縮減消費支出。如此一來又間接讓零售業者的業績下滑，獲利減少。只要通膨率一日不降，這種惡性循環一日難解，美國經濟衰退的危險就一直存在。