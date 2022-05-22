習近平以退為進 反習勢力陷險境

根據具體跡象，中共 內部目前發生某種變化，有人認為是一場鬥爭，因為爭鬥激烈，以致傳聞四起，包括本月傳出說習近平 已被迫下台，由李克強 於20大接任總書記。這場鬥爭以習近平為焦點，反習勢力把矛頭指向他的集權和政策失誤，習派則順勢而為，採「以退為進」的策略，並等候反擊時機。眼前雙方勝負未分，也不知結局鹿死誰手，但最終若習派勝出，目前政策將得以繼續，若反習勢力取得上風，政策造成的失誤，或可得到一些糾正。

由3月至今一直持續的封城抗疫，可能是習最大的錯誤，封城造成舖天蓋地的民怨，對經濟造成嚴重損害，因此成為反習的主要導火線。反習勢力由清零和封城的不合理，連結到他集大權於一身、搞終身制和個人崇拜，要他負責和下台。

反習的鬥爭主要有兩個策略，一是「筆桿子反習」，如外傳的幾篇反習文章，二是「經濟反習」，對習的左傾經濟政策不滿的人，認為他打擊私企和清零政策，嚴重損害經濟，所以必須「救經濟」。李克強自3月人大以來，一直成為救經濟的牽頭人物。

眼前的反習運動，目前還不能說已成勢均力敵之勢，下一階段會如何發展？尤其是習派會有什麼對策？

一，20大主戰場：習派對準10月召開的20大，最大目標就是習的成功延任，所以習派對今春以來的反習攻勢，採取「以退為進」的暫時性策略，放手讓反對派所提出的「救經濟」口號，取得很大聲勢。習派顯然在等待反擊時機，習一旦成功延任，就是反擊之時。在反習勢力方面，也對準20大，務必掌握部分人事權和經濟政策權。

二，人事權之爭：總書記大位，習近平仍然掌權，看來李克強或其他人不太可能上位。至於政治局七常委之爭，習派是否仍占七常委中的多數？政治局25名成員之爭，習派又能占到多少席？習系的李強、陳敏爾和丁薛祥能否入常？都是觀察焦點。

目前政治局常委，各自有政治脈絡關係，表面對習輸誠，但不是習在福建、浙江、上海等地的班底，所以遇到危機，各自求生甩鍋，如果20大習能完全掌控，提拔自己的人，政治生命與習綁在一起，習的政權才能真正穩固。反習派最希望能夠取得掌管經濟大權的總理之位，被隔代指定為接班人的胡春華，能否進入常委會成為總理，最值得注意。

三，潛規則之爭：包括適用於總書記、總理和七常委等最高層領導人的「七上八下」潛規則，以67和68歲為界線，67歲仍可連任，但68歲就必須下台；按照此潛規則，習近平(10月滿69歲)，以及栗戰書和韓正，都不能再任；李克強(67)、汪洋(67)、王滬寧(67)和趙樂際(65)，還有連任機會。

另有一說是習破例留任，但交換李汪兩人也留任，其中汪洋有傳言說可能成為總理，但王滬寧與趙樂際恐將去職，王與習的關係最近傳有變，他如果去職，常委會將有四個新缺，引入新血的幅度就變大，但這是否有利習引進自己的班底，值得密切觀察。

四，軍方的支持：習近平是軍委主席，手握軍權，軍隊只對軍委主席一人效忠，軍委副主席張又俠14日表態，支持習近平；相對而言，李克強和反習勢力沒有軍隊支持，只有筆桿子上陣，還有就是高舉「救經濟」口號，號召反對者，沒有槍桿子撐腰，恐怕危險。

五，引蛇出洞：習派的以退為進，很可能是中共權鬥常見的引蛇出洞策略，此時讓反習勢力盡量暴露，然後再等候時機，逐一反擊清算。由現在到10月20大召開前，反習勢力有越多人浮現，這些人日後可能成為反擊對象。

綜合而言，今年初至今的政治風潮與謠言，基本上只環繞習近平一人而發生，因為所有反習聲音都指向他一人的錯誤；若鬥爭的結局，由習勝出，讓他得以延任，中共將持續過去的路線，但若由反習派勝出，政策或許能夠調整改正。但無論如何，兩派之爭，只屬中共黨內的鬥爭，並不以人民真正福祉為依歸，所以對清零政策對人民造成的傷害，無論那派勝出，恐怕也難會承認錯誤。