爾灣教會槍擊案 譴責仇恨與暴力

南加州 爾灣台灣基督長老教會教堂上周發生槍擊血案，造成一死五傷，震驚海內外，加州警方與聯邦調查局介入調查，雖經一周仍有謎團待解，但可看出大致一個恐怖分子作案的仇恨輪廓，以及衍發的問題。

首先，我們要對奮不顧身的第二代台灣移民 鄭達志醫師與家人，致以最高敬意與哀悼，正值52歲壯年的鄭達志醫生，在關鍵時刻飛撲擋住子彈，讓教友有機會反擊，合力擒獲兇手，願喪夫又喪子的鄭達志母親，節哀順變。

其次，我們譴責暴力，譴責所有奪去生命的暴力；無論自認有多麼崇高理想，但訴諸暴力，殘殺手無寸鐵的平民，就是禽獸魔鬼。從警方事後公布周嫌的作案工具與手法，幾乎可以確定這是一起精心設計，處心積慮要發洩他對台灣政治不滿的政治凶殺。

周嫌當天攜帶兩把9毫米手槍、多發子彈、四枚燃燒彈，進入教堂，鎖住宴會廳，射殺當天做禮拜的教友，如果未被及時阻攔，後果不堪設想。檢方指「這是一起仇恨犯罪」，不是一般凶殺刑案，將與聯邦調查局合作蒐證，升級以仇恨犯罪起訴，處以死刑或終身監禁不得假釋的最高刑期。

此案發生時，英文媒體在第一時間，不明就裡，以「中國移民」攻擊台灣人教會的標題報導，如火點汽油般，引爆海內外華人社區驚天駭浪的政治地震，急速觸發政治敏感警報。

北京官方媒體對此案稱是「台灣人攻擊台灣人」，不提周嫌兇手的反台獨思想背景，北京外交部發言人汪文斌在答問時僅表示注意到此事，希望美國「採取切實有效措施解决國內日益嚴重的槍枝暴力問題」，國台辦則表示台灣個別媒體借機炒作。

台灣獨派媒體一開始在「兇手為中國移民」文字上挑起情緒後，瞭解到周嫌是移民美國的「台灣外省第二代」後迅速降溫，台北總統府則「嚴正譴責任何形式的暴力行為」。

由此可看出，兩岸都沒有操作此一政治爆炸議題的意願，更因為這是在美的台灣僑社內部的慘案，是延伸自台灣本土統獨議題，在加州台灣移民社群 內的爆發。

周嫌近年在美國加入親中統派社團，可從細看他手札照片所寫「美帝」「外省豬」等辭，知道周嫌受到的影響，不僅完全脫離台灣現實，活在極端主張的自虐式幻想。事實上今日台灣，居於政治光譜的兩端的極統或極獨，都缺少民意基礎，人數少之又少。

在美國若干台灣外省第二代，卻活在統一夢中，自已無膽回歸大陸，卻藉美國取槍容易之便，持槍濫射來自同一家鄉的同胞，像周嫌這種走不出個人悲劇，卻要在多元化的美國，牽連無辜，驚嚇安居樂業的同胞，可惡復可恨。

從案發後媒體的追蹤報導，可發現周嫌這些年已成為台美中三地、社會經濟與政治的邊緣人，無論精神或肉體皆已無處可容身，是一個沒有人愛的失意者，他已走到人生盡頭，無膽尋死，以「天使」自居，沒有任何藉口合理化他的暴力行為。

過去台灣移民社群不是沒有暴力事件，先是有海外激進留學生行刺到訪紐約的蔣經國，再有海外激進台獨郵寄包裹炸傷當時台灣省主席謝東閔、更有加州作家劉宜良遇刺事件，但似乎都沒有從中學到教訓。

美國有來自世界各種衝突國度的移民社區，猶太會堂、清真寺不時傳出濫射血案，前幾年全美各大都會日夜防範國內恐襲，監控中東移民社區，幾乎到草木皆兵程度；這幾年，白人殺黑人，黑人殺白人，都是不同族裔，不同膚色，不同意識形態的世仇血案。這次格外諷刺的是，在「亞太裔傳統月」發生「自己人殺自己人」的政治仇恨命案。

我們提醒在美華人參與政治時，要避開「白人至上主義」或是「黑人命也是命」等極端邊緣組織，但是盲目為母國效忠、鼓吹仇恨歧視的社團，言論極端夥同暴力的華文社群平台，也要敬而遠之。無論是深藍、深綠、深紅或是粉紅的組織團體，可以政治信仰不同，但經過此事，要警覺紅線，這是來自大陸華人與台灣移民都必須要面對與學習的血的教訓。

最後在此引用當天在場、丟出椅子阻擋了周嫌行凶的牧師張宣信的話，「政治傾向、國家認同，他是怎樣主觀的想法，要把我們當成他必須要殺死的敵人，這個我不能理解，無論政治立場為何，暴力都不是解決答案」。