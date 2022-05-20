芬蘭瑞典入北約 肇因於俄國弱化

瑞典 總理安德森在與來訪的芬蘭總統尼尼斯托共同召開的記者會上表示，兩國18日一同正式申請加入北約 ，此舉的象徵是，北約復活了，在對抗俄羅斯與協助烏克蘭上，發揮了莫大的功效，不僅各會員國向心力強化，鞏固了美國的領導，德國願意扮演更大的角色，連長久維持中立的芬蘭與瑞典，都願意加入。

芬蘭與瑞典是俄羅斯的鄰國，芬蘭與俄羅斯有長達1300公里的邊界，過去在慘烈的蘇芬戰爭後，失去10%的領土，最後以芬蘭化的方式，成為中立國，而瑞典在冷戰期間，俄國軍機與潛艦曾多次侵犯其領空領海，但瑞典仍然維持兩個多世紀中立國的傳統。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，兩國民意普遍反對加入北約，但是戰爭爆發之後，支持加入北約的人數迅速飆升，芬蘭從21%贊同，急升到贊成比率超過七成，瑞典現在要加入北約的比率為57%，也遠高於戰爭之前。

更難能可貴的是，這個決定是在俄羅斯威脅之下所做的，之前俄羅斯曾經警告，一旦瑞典和芬蘭加入北約，俄方將被迫加強在波羅的海地區的軍事防禦力量，包括部署核武器和高超音速導彈。

但那是在入侵烏克蘭之前，然而經過兩個多月的戰爭之後，俄國師老兵疲，打掉整年的戰費，威脅不再可信；換句話說，兩國其實並不是因為害怕俄羅斯的威脅，才想加入北約，反而是因為俄羅斯弱化了，兩國不再害怕俄羅斯的力量了，才放心地加入北約。

芬蘭總統透露，他在決定申請的前一天，同普亭通電話，告知芬蘭將加入北約的決定；當時普亭的反應很冷靜，令他十分驚訝，普亭只重申，他認為這是一項錯誤的決定，俄羅斯並未威脅芬蘭。

普亭在16日正式發表回應表示，俄羅斯與芬蘭或瑞典沒有矛盾，因此他們加入北約，並沒有直接威脅到俄羅斯，但他強調：「不過如果將軍事基礎設施擴展到這兩國的領土上，肯定會引起我們的反應」，網上隨即出現伊斯坎德爾短程彈道導彈正往俄芬邊境移動的消息，威脅意味十足。

瑞典的執政黨社會民主黨表示，他們反對在其國內部署核武器或設立北約軍事基地，意味著與俄羅斯事先已達成某種諒解，芬蘭先與俄羅斯打招呼，也是信心建立措施，對這兩國來說，加入歸加入，沒有必要招惹俄羅斯。

在此之前，北約秘書長表示，北約的大門對瑞典和芬蘭敞開，北約將盡快縮短兩國加入的過渡期。唯一的問題是，北約成員國土耳其表示異議，但是大家認為是土耳其在撒嬌，其實是在期待其他國家的利誘和說服，最終問題不大。

北約不是一直這麼風光的，2019年馬克宏受訪時說，北約正在經歷「腦死」，川普領導的美國顯然「拋棄了我們」，歐洲需要思考自己的戰略問題，否則將「無法掌控自己的命運」；當時法國與德國密切合作，希望在沒有美國的情況下，發展出歐盟主權和戰略自主，其中包括獨立於北約之外的歐洲軍。

如今豬羊變色，不過對新成員加入北約，有幾點意義值得引申：

其一，普亭發起對烏戰爭，是為了所謂的「國家安全」，但戰爭進行到目前，反而讓北約更加壯大，使得俄羅斯的外部安全環境更不「安全」；然而北約如果覺得俄羅斯已經一敗塗地，讓喬治亞與烏克蘭加入，俄羅斯勢必翻臉，這個分寸，兩邊都要有。

其次是兩邊的對立將持續加強，新冷戰的態勢成立，就在北約強化的同時，普亭為了針鋒相對，16日也在莫斯科召開了集體安全條約組織首腦峰會，包括白俄羅斯 、亞美尼亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦領導人都與會，普亭也會盡一切可能去加緊控制這些前蘇聯的共和國。

第三，美國正在仿效北約的經驗，希望經營亞洲小北約，這次拜登訪問亞洲的目的也在此，同時北約也不排除外部的成員加入，4月上旬的北約外長會，就邀請了印太地區的日本、韓國、澳洲等國參加，北約6月馬德里峰會前，更將制定出一個能把影響力從歐洲擴張到全球的戰略構想，先發制人地防範印太區域內的可能威脅。

北約的未來不是沒有隱憂的，包括美國再度出現川普這樣孤立主義的總統，或是法德仍然企圖鼓吹歐洲戰略自主等等，但只要有俄羅斯這樣的敵人在，北約就永遠有存在的價值，沒有人敢輕言廢除。