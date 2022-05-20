芬蘭瑞典入北約 肇因於俄國弱化
瑞典總理安德森在與來訪的芬蘭總統尼尼斯托共同召開的記者會上表示，兩國18日一同正式申請加入北約，此舉的象徵是，北約復活了，在對抗俄羅斯與協助烏克蘭上，發揮了莫大的功效，不僅各會員國向心力強化，鞏固了美國的領導，德國願意扮演更大的角色，連長久維持中立的芬蘭與瑞典，都願意加入。
芬蘭與瑞典是俄羅斯的鄰國，芬蘭與俄羅斯有長達1300公里的邊界，過去在慘烈的蘇芬戰爭後，失去10%的領土，最後以芬蘭化的方式，成為中立國，而瑞典在冷戰期間，俄國軍機與潛艦曾多次侵犯其領空領海，但瑞典仍然維持兩個多世紀中立國的傳統。
在俄羅斯入侵烏克蘭之前，兩國民意普遍反對加入北約，但是戰爭爆發之後，支持加入北約的人數迅速飆升，芬蘭從21%贊同，急升到贊成比率超過七成，瑞典現在要加入北約的比率為57%，也遠高於戰爭之前。
更難能可貴的是，這個決定是在俄羅斯威脅之下所做的，之前俄羅斯曾經警告，一旦瑞典和芬蘭加入北約，俄方將被迫加強在波羅的海地區的軍事防禦力量，包括部署核武器和高超音速導彈。
但那是在入侵烏克蘭之前，然而經過兩個多月的戰爭之後，俄國師老兵疲，打掉整年的戰費，威脅不再可信；換句話說，兩國其實並不是因為害怕俄羅斯的威脅，才想加入北約，反而是因為俄羅斯弱化了，兩國不再害怕俄羅斯的力量了，才放心地加入北約。
芬蘭總統透露，他在決定申請的前一天，同普亭通電話，告知芬蘭將加入北約的決定；當時普亭的反應很冷靜，令他十分驚訝，普亭只重申，他認為這是一項錯誤的決定，俄羅斯並未威脅芬蘭。
普亭在16日正式發表回應表示，俄羅斯與芬蘭或瑞典沒有矛盾，因此他們加入北約，並沒有直接威脅到俄羅斯，但他強調：「不過如果將軍事基礎設施擴展到這兩國的領土上，肯定會引起我們的反應」，網上隨即出現伊斯坎德爾短程彈道導彈正往俄芬邊境移動的消息，威脅意味十足。
瑞典的執政黨社會民主黨表示，他們反對在其國內部署核武器或設立北約軍事基地，意味著與俄羅斯事先已達成某種諒解，芬蘭先與俄羅斯打招呼，也是信心建立措施，對這兩國來說，加入歸加入，沒有必要招惹俄羅斯。
在此之前，北約秘書長表示，北約的大門對瑞典和芬蘭敞開，北約將盡快縮短兩國加入的過渡期。唯一的問題是，北約成員國土耳其表示異議，但是大家認為是土耳其在撒嬌，其實是在期待其他國家的利誘和說服，最終問題不大。
北約不是一直這麼風光的，2019年馬克宏受訪時說，北約正在經歷「腦死」，川普領導的美國顯然「拋棄了我們」，歐洲需要思考自己的戰略問題，否則將「無法掌控自己的命運」；當時法國與德國密切合作，希望在沒有美國的情況下，發展出歐盟主權和戰略自主，其中包括獨立於北約之外的歐洲軍。
如今豬羊變色，不過對新成員加入北約，有幾點意義值得引申：
其一，普亭發起對烏戰爭，是為了所謂的「國家安全」，但戰爭進行到目前，反而讓北約更加壯大，使得俄羅斯的外部安全環境更不「安全」；然而北約如果覺得俄羅斯已經一敗塗地，讓喬治亞與烏克蘭加入，俄羅斯勢必翻臉，這個分寸，兩邊都要有。
其次是兩邊的對立將持續加強，新冷戰的態勢成立，就在北約強化的同時，普亭為了針鋒相對，16日也在莫斯科召開了集體安全條約組織首腦峰會，包括白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦領導人都與會，普亭也會盡一切可能去加緊控制這些前蘇聯的共和國。
第三，美國正在仿效北約的經驗，希望經營亞洲小北約，這次拜登訪問亞洲的目的也在此，同時北約也不排除外部的成員加入，4月上旬的北約外長會，就邀請了印太地區的日本、韓國、澳洲等國參加，北約6月馬德里峰會前，更將制定出一個能把影響力從歐洲擴張到全球的戰略構想，先發制人地防範印太區域內的可能威脅。
北約的未來不是沒有隱憂的，包括美國再度出現川普這樣孤立主義的總統，或是法德仍然企圖鼓吹歐洲戰略自主等等，但只要有俄羅斯這樣的敵人在，北約就永遠有存在的價值，沒有人敢輕言廢除。
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