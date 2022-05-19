美中貿易戰轉折 關稅可能要減免

自前總統川普任內啟動美中貿易戰 至今，最近出現了最明確的調整訊號。美國總統拜登 說，打擊通貨膨脹是他國內施政的「首要任務」，並表示正在考慮結束對中國貿易額外加徵的關稅 ，但目前還沒有做出決定。自去年財政部長葉倫提出「對中貿易協議傷害了美國消費者」，要降稅抗通膨的說法以來，美國政府內部雜音紛陳，如今由總統公開宣示定調，這一年的搖擺終可趨向一致。惟須強調的是，在疫情未止、烏俄戰爭未定、美國經濟對中依賴未變下，拜登總統這次的宣示，僅是美中貿易戰的「轉折」，而非「終止」。

美中貿易爭端起於川普在2018年3月簽署的備忘錄，指稱「中國偷竊美國知識產權和商業秘密」，並依據1974年貿易法301條款，對中國進口商品徵收懲罰性關稅，到2019年9月止，前後四次，幾乎把所有中國商品都加徵了關稅，中方亦以加稅回應。期間美中雙方多次協商，並於2020年1月簽署第一階段貿易協議，中方承諾改善知識產權、農產貿易、技術轉讓及增加對美採購等，美方也暫停擴大加稅。

不過，今年初第一階段貿易協議到期總結，最具體可計的採購一項還不到預訂目標的六成，其他項目的執行成效也不彰，加以美國對中逆差，縮減後又上升，2021年增至3553億美元的歷史第二高，形同美國裡子面子俱失；又遇上40年來最熾烈的通貨膨脹惡火，還將迎來攸關拜登任期會否「跛鴨」的期中選舉，這場貿易戰還要不要打下去或如何打下去，恐怕才是拜登說不出口的「首要任務」。

貿易戰向來是手段，不是目的，撇開政治算計不談，川普任內發動這場戰爭，雖是源於美中日益擴大的貿易逆差，但核心之爭是以提高關稅，促使中國減少產業補貼及強化知識產權保護等，推動公平貿易，提升美國競爭力，進而增加對美戰略投資，實現經濟獨立、降低對中依賴的目標。

只是川普重心錯置，將縮減貿易逆差視為目標，並把手段當目的，還在推特自稱「關稅人（Tariff Man）」， 將加徵關稅當成主要的武器，遍地開花式加稅的結果，不僅未能達成縮減逆差的目標，又因爆發百年不遇的疫情及衝擊，加稅效果適得其反，被葉倫及經濟學界直指「傷害美國消費者」，暗示是通膨的元凶之一。

引發美國通貨膨脹的成因甚多，財政紓困、貨幣寬鬆、疫情衍生的供應鏈混亂、俄烏戰爭催動油價、糧價大漲等的接連出現，形成了所謂的「完美風暴」；這兩年對中加徵的關稅，無疑也是這場「完美風暴」的一員，拿掉這把助燃之火，不啻給了拜登政府調整對中貿易戰的最佳理由，而在抵禦通膨的政策工具箱中，降低關稅也確是「可操之在我」的重要選項。由於物價漲勢短期看不到緩和跡象，通膨勢將成為期中選舉的主戰場，拜登此時表態，縱非全民仰望，卻也是符合當前形勢需要的「政治正確」。

須強調的是，拜登的表態「留了一手」，明言「考慮結束」，但「還沒做出決定」，留下很大的操作空間。首先，結束加徵關稅，不代表貿易戰將停止，因為關稅不是唯一武器，自我出口設限、原產地標準從嚴、敏感技術轉讓，甚至禁運等都是選項；再者，拜登留後手，也是因為當前國際競合情勢混沌，疫情雖緩卻未止，保留政策籌碼有其必要；第三，中國由國家主導的非市場貿易行為，例如產業補貼、市場准入及知識產權保護不足等仍在，美中貿易爭端未解，貿易戰勢將持續。

因此，美中貿易戰確定將迎來「轉折」而非「中止」，從美國貿易代表戴琪的談話及作為，或可尋得些許「轉折」線索。戴琪在上任之初被視為對中貿易的強硬派，近期相對軟化，一是重新啟動已逾期一年的「豁免加徵關稅」申請，並已公布許可項目；二是自2018年啟動的加徵關稅，將在7月進行「必要性審查」，如果沒有太多美企要求延長或經過評估，加稅可能自動結束；三是戴琪明言，美國正準備新的中國貿易政策作法，而下一階段更著重於實現經濟獨立。

以上顯示新一階段美中貿易戰的武器及目標都將不同於以往，惟其轉折的角度及力度，仍將取決於拜登政府能否贏得期中選舉，能否操之在我，還是由不得自己能決定。