比起中國 美國的崩潰低 再起機會高

烏俄戰爭已80多天，俄羅斯 敗象畢露，美國可能成最大贏家。但依然有中外人士唱衰美英，指英國將變天、美國面臨革命前夕，只有中國繼續看好。這種逆時勢而行觀點並非全無根據，環視美國濫殺頻傳、墮胎爭議、政治分裂對立無止無休，美中誰占優勢，不同觀點或各有長短，但烏戰後有人重提美國正發動一場「根」的戰爭，威力堪比核彈或工業革命，頗具參考價值。

唱衰美國、看好中國，是20年來的國際「顯學」，中共 黨媒和部分華人都持這種論調。美國總統領導失能、兩黨對立嚴重、債台高築、債留子孫，槍枝氾濫、濫殺和種族紛爭等，樣樣是難解之癌。但美國先天體質優越，崩潰機會卻遠比中共政權垮台來的低，振衰起敝的機會和條件都比中國高。

近日又出現「帝國殞落，美國正根據路線圖的劇本上演」的說法，引述世界最大對沖基金創始人雷·達利奧2021年出版的新書《正在改變的世界秩序：國家興衰的原因》，分析近代幾個世界性帝國的興衰起落原因，包括荷蘭、英國、美國和正崛起的中國。

達利奧分析各國教育、技術革新、產品的世界競爭力、經濟輸出、貿易量占國際貿易市場比例、軍力、金融地位、貨幣占世界儲備貨幣的比例等八項因素，認為美國全盛時期已完結，正走下坡，重複歷史上帝國衰落之路。

但烏俄戰爭後，2020年的微信 公眾號「量子學派」的一篇文章，指「美國打的是一場『根』的戰爭」再被提出，透澈地解析美國早已開啟「根」的戰爭。

什麼是「根」的戰爭？從2019年川普政府封殺華為、禁抖音、限制微信，限制中國留學生、調查美國各大學來自中國資金，到清潔網路計畫等，不是為多收關稅或封殺中國企業，而是科技之根、金融之根、文化與文明之根、教育之根、互聯網代碼語言、人才和經濟之根等方面的全方位競賽圍剿中國。

烏克蘭戰爭更開啓軍事武器新革命，冷熱兵器較量的時代可能一去不復返，大國博弈軍事較量背後，更重要的是「根」的力量競比。戰爭除了打經濟實力，先進戰機、無人機或自動尋標的各型導彈，都是晶片、電腦操作系統、運算能力、衛星導航、光學感應、雷達跟蹤等整合運用實力，才是勝敗的關鍵。

大陸有人質疑美國打根的戰爭，中共拿什麼較量？烏俄戰爭第一天與軍事有關；第十天，已是科技的PK，隨後都是根的較量。戰爭開打，美國甲骨文(Oracle)三小時即屏蔽俄羅斯所有用戶；美國全球統一金融結算系統SWIFT將俄羅斯多數銀行移除，切斷俄方對外金融交易；SpaceX馬斯克啟動星鏈，提供烏克蘭無線網路聯接，讓烏軍聯網接收情報打擊俄軍，都是根的力量展現。

梳理美國至少八種根的力量，直接影響戰爭勝敗。沒有芯片的武器成一堆廢鐵，而擁有高精芯片武器，在戰爭中處於金字塔頂尖，美國「彈簧刀」等無人機就是例證。

其次還有電腦操作系統、開源軟件和系統代碼語言，美國繼承英語文明和西方法律體系，各國對美國認可，樂將人才技術移往美國發展，建構成世界性系統，成為現代科技文明之根和美國強大力量所繫。

美國的文明認知和智慧之根，吸引全球優秀人才，囊括歷年科學類諾貝爾獎總數，是世界之最；世界大學排名，美國總占多數，排名前列。現代文明出自歐美，也讓美國站上道德制高點，擁有話語權，俄羅斯根本缺乏這些力量，中國也一樣，都是中俄的現實困境。對照人民大學、蘭州大學近日相繼退出世界大學排行評比，拒絕再提供評鑑資料，無異退出世界文明。

「根的戰爭」也推翻美國即將衰落的論調，對中國崛起將取代美國潑下一盆冷水，也解釋美中競爭優劣勢所在。烏俄戰爭最後俄國必敗，中國被「管控」不准援俄，都可用根的戰爭來解釋。

值得注意的，無論川普或拜登執政評價高低，美國朝野齊力推動根的戰爭，發揮己長、攻敵之短，結合政府和民間力量，都不是中國只看GDP總量超越美國，就認為「東升西降」能打贏美國的。試問中國要靠什麼打贏「根的戰爭」？