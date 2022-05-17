中國權力交替 今明年可能面臨巨變

習近平 延任可能遭遇黨內阻擊，將由李克強 接掌大權，大陸內外或國際媒體都傳得沸沸揚揚。從近期黨媒宣傳習近平力道減弱，習多日未公開活動，新華社、人民日報突然大幅刊登李克強9000字經濟談話舊稿，上海清零抗疫引發空前反彈，民怨蔓延全國，北大學生也出現抗議風潮，大陸輿情似跨過障礙，形成人心求變風潮。中國可能面臨大變革前夕，是許多觀察者的共識。

元老們迎合內外情勢而阻擊習近平延任，也許真假參半，但習近平遭遇「超完美風暴」，正所謂無風不起浪。中共 內部波濤洶湧，最後即使難撼動習延任，但大陸面臨經濟瓶頸，民眾藉上海粗暴的動態清零反彈，集結成一股強大民氣，直接衝擊習近平當局，無論壓或放，都可能改變未來情勢。

當前中國內外困境交織、人心思變，長期壓制政策逼近臨界點，中產階層覺醒，期待變革上升到新高；改革開放40多年，經濟轉型面臨瓶頸，尤其習主政這十年，許多政策逆流而行，加上美國貿易戰、科技禁運等影響，經濟窒息，民眾不確定感、不安全感增加，又遇不符科學的粗暴政治抗疫，讓「大白」任性而為，終於形成壓垮現狀的最後稻草。

綜合觀察或可歸納：一，如果逼習調整路線，甚至交權，以李克強取代，明顯是中共元老們垂簾聽政干預的結果，但首要目標，仍在維護紅色江山永不變色，亦即挽救危機，恢復中共執政穩定，絕不是在為國家走向自由民主發展設想。

因此，無論習延任或被李克強取代，未來政策都可能改變，或許會朝較親民柔和的方向發展，對美國、港台都軟調一些，類似江澤民、胡錦濤時代，但國家體制大變革不可能發生。

二，推特大腕老燈釋出「習20大後將交權李克強」消息後，又有人網上爆料說，習提前交權，是江澤民、曾慶紅等合力說服黨政軍警實力人物，取得支持，並由王岐山、王滬寧奔走聯絡，才召開政治局常委擴大會議，換下習近平。

爆料說，常委擴大會議上，習被栗戰書等六常委集體聲討，被迫承諾不再連任，但20大召開前幫現任領導轉變政策基調，逐步擺脫激烈冒險的極左做法。而常委會議也肯定習反腐倡廉、從嚴治黨等成績，並制定「提前交權，到站下車，平穩過渡，不追責任」16字方針。

換言之，習20大前會續履行總書記及國家主席等儀式性職責；退下來後，與江胡等享受同等待遇，不擴大紛爭、不搞秋後算帳，重在維穩，維持黨和國家形象。這種說法的真假，只能等待未來數月觀察，才能印證。

三，目前中國面臨政治、經濟、外交等困境，美中關係是最大變數，俄烏戰爭前，習近平與普亭站隊，中俄暗中結盟引美歐反感，被指是邪惡軸心。戰後美歐勢必集中所有資源在外交、經貿和軍事各方面反中共，泰山壓頂之勢，如以習的硬碰硬策略對壘，中共將遇滅頂之災。

自傳聞習交權後，外交部和黨媒已從天天罵美帝，改為向美示好，自己打臉翻車；黨媒陸續稱俄羅斯「入侵」、誇讚烏克蘭奮勇抵抗，這種生硬轉向，未必能挽救中共。

習近平在南海擴張、威脅武統台灣、新冠病毒溯源、美中貿易協議未履行，都是中美對壘的主因。加上疫情封城，造成數千家外商逐步撤出、外資離開中國，習主政這十年對經濟的暗傷嚴重，再不煞車，中國崛起之路必然跟著葬送。

四，中國正面臨自身經濟轉型的歷史時刻，卻遭遇世紀巨變，經濟泡沫可能破裂，踏入中等收入陷阱愈趨明顯，所依賴的外資、外來科技和外貿等難題，習注定成「揹過者」，北大經濟學博士李克強也難克服。

必須留意，多數中國人雖寧忍受專制，期待換取國家平穩，民眾生活安康，「渴望明君」正是專制的土壤。但從鄭州水患、鐵鏈女事件、上海文革式粗暴封城抗疫，到許多大小事件，都喊醒民眾權利意識。網內外許多言論，無論借古諷今或錚錚建言，都證明中國民智已開，想靠軍警強壓已行不通。

無論習延任，或者接替的人，都必須變革，而權力交替和變革必有陣痛和爭議，風雲匯聚，今明年之間，中國將面臨巨變。