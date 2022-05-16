蔡英文就職周年 搶救時中大作戰

台灣曾經是新冠疫情 中「全世界最安全的地方」，5月中卻變成了「全世界確診人數第一」。逆轉的疫情，使得防疫 指揮官陳時中 立馬跌落神壇，從當初民意聲望最高的政治人物，負評急升，要求下台聲不斷。這股「逆時中」的下台風，來得又急又快，讓執政的民進黨政府喘不過氣來，更讓即將就職周年的蔡英文總統臉上三條線，其他政務先暫緩，一切都要以搶救疫情、搶救陳時中為先。

台灣因島國地形特殊，防疫戰一向靠嚴守國門、勤戴口罩策略奏效，然而去年5月因桃園諾富特飯店破口而大爆發，更因檢驗量能不足，疫苗短缺引發大反彈，幸賴郭台銘等民間支援得以度過危機。然而，政府並沒有從其中得到教訓，除了整日吹捧防疫政策「超前部署」，「台灣防疫第一」外，並未對變種病毒樣貌做好準備，以至於Omicron大規模快速來襲後，再嚴的國門防疫也擋不住疫情，傳統清零手段反而成為「防疫新生活」障礙，更讓防疫單位手足無措，亂象不斷，民怨直升，是蔡政府執政以來所罕見。

民眾怎能不怨呢？一變再變的居家隔離政策，跟不上進度的防疫資訊作業和醫療體系，使得民眾對「防疫新生活」要怎麼安排全然無著，又因為快篩劑缺乏，政府再介入實名管控，一篩難求的處境，也讓民眾憶起了防疫三年，「第一年排口罩，第二年排疫苗，第三年排快篩」，這防疫三年「憶排隊苦」，又怎能讓民眾不怒？

年年防疫物資短缺，調度支援不足，再加上政策變化混亂，一線執行單位全然跟不上腳步，處處都透漏著執政當局是「說的比做的多」，無法有效掌握疫情實況，更是讓確診黑數激升，用藥供應不及時，以至於中重症加多，死亡人數也創疫情以來新高，陳時中的「新台灣模式」再次崩盤，讓蔡英文都不得不插手主持防疫會議，如再不穩住防疫亂象，只怕會對年底九合一選舉造成嚴重威脅。

蔡英文政府一向以防疫奏功當作執政政績，因此有意推高民氣的陳時中角逐台北市長，使得陳時中的防疫政策，時時受到政治考量的影響，時緊時鬆，隨網路聲量而起伏。做為民進黨年底選舉的領頭羊，陳時中當然是在野黨攻擊的標靶，而陳時中日日主持防疫記者會口無遮攔的傲慢風格，不時與雙北市長對嗆的做法，都讓陳的負評不斷，一再打亂了陳時中轉戰北市的選戰步調。

非僅是在野黨攻勢急，民進黨內也藉「時中危機」檢視蔡英文在「後蔡英文時代」的權力基礎，前台中市長林佳龍一直沒放棄在北市參選的努力，時不時放話質疑陳時中缺失；如蔡權力穩固，堅持提名陳時中參選，林佳龍當然不會輕逆龍麟，若一旦時中潰敗，全局皆亂，蔡權力受到威脅，就是黨內派系重新洗牌的大好時機，各派都虎視耽耽盯著大局變化，爭取權力重組時的最佳卡位契機。

正因疫情大亂引發的內憂外患，蔡英文雖對蘇貞昌內閣表現有微詞，但以穩住政局為先，不會在就職周年做內閣改組安排，另外就是要先將「時中危機」解套，所以她兩度在中常會內針對疫情指示，並要黨公職全力支援「防疫團隊」，就是擔心陳時中這灘頭堡一旦被攻下，會導致年底選戰大局崩盤的危機，也會使民進黨政府居劣勢的地方執政權力更受威脅，危及總統大選的順利交棒，蔡英文在當下必須穩紮穩打，否則難保不重演四年前地方選戰大敗的悲劇。

在國際與兩岸大勢上，蔡政府緊跟美國腳步，大陸習政權忙著安定內部，台海處境雖然時時成為國際媒體討論焦點，卻不是蔡政府眼前大患，蔡最擔心的，還是疫情控制不住，接著因疫情失控而導致的市場焦慮，再加上因俄烏戰爭，全球通膨連帶引發的物價挑戰，都會加重民眾生活的苦境，也會直接反映到年底選票走向。

儘管眼前國民黨未重整好腳步，民眾黨還未成氣候，在野黨翻盤的力道不足，但蔡政府自己的錯誤怠惰，都將成為對手有利的選舉籌碼，蔡英文與民進黨當局絲毫不敢大意，以台灣民意變幻之速，陳時中可以在兩年內自神壇跌落，民進黨又怎能永遠把持政權而不墜，不為自己失政付出代價？