高舉經濟牌 反習勢力成軍

今年初春，習政府舉行盛大的冬奧開幕式，向國內外展示繁盛，正值農曆新年，習近平 講話，意氣風發地列舉中共 的成就，說正要展開一個新里程，建設現代化社會主義強國，走向民族復興。

但事與願違，2月底，俄國侵烏，習不願失去盟友普亭，一直不肯與侵略者切割，因此與歐美關係破裂；3月，大陸爆發Omicron疫情，不到三個月，超過3億人封城禁足，連出門購買食物的自由也被剝奪，經濟更受到災難性的衝擊。

春天結束，大地變色，習近平也四機四伏，反習聲四起；一篇四萬字的「客觀評價習近平」，率先在網上瘋傳，吹響了反習號角；3月中，第二篇反習文章「禍國殃民的習近平必須下台」出現，乾脆要他下台。

5月11日消息更是蜂擁而來，華盛頓時報報導北京的傳言，說5月初的一次政治局常委擴大會議發生政變，習近平被黨內多個派系聯手逼使下台，李克強 將於20大接任總書記。同一天，華爾街日報也說，李克強走出習近平的陰影，成為制衡習的新力量，國際商業時報甚至報導說，習近平可能得了腦腫瘤(cerebral aneurysm)，證據之一是去年10月他在深圳一次演講中不停咳嗽。

必須強調的是，上述的都是難以證實的傳言，但習今秋能否連任，事關重大，不但影響中國政局，更牽動全球局勢，雖不能盡信，卻不能不注意；基本上，這些傳言反映兩個現象：一，傳言可能是反對者放出的消息，希望藉著傳言影響政情；二，到底是誰放這些消息在反習？又以什麼理由去反習？結論是，反對者基本上都打「經濟牌」反習，反對者可歸結為「經濟派」。

中共內部，向有所謂改革派和保守派、左派和右派等，但現在反習的，基本上都是經濟派，而習近平的左傾政策失誤連連，經濟連番重挫，因此反對者打著經濟的旗號反習，理由充分，也較易贏得支持。例如，習去年發起的打擊和控制私企的運動，對最近20年最有經濟活力的互聯網行業，特別造成沉重打擊。又如，過去兩個月的極端封城，直接釀成經濟災難。數十年來，信奉鄧小平追求經濟增長的幹部和專家，莫不對習的左傾政策感到失望，產生經濟危機感，因此打出「救經濟」的旗號。

反習的經濟派力量成形，牽頭的人物也已浮現，目前的傳言與報導多指向李克強，說他終於走出九年來被習籠罩的陰影，反對清零，為「救經濟」而奔走，幫助停產工廠復工，努力修復中國經濟，發揮制衡習的力量。李克強本來就是北大經濟博士，主張改革和市場化，與習的反市場和打擊私企正好相反。李3月時說，今年是他擔任總理的最後一年，卸任在即，再無牽掛，正好成為他反擊左傾路線的契機。

華爾街日報今年3月還報導「朱鎔基反習」，透露朱向中共中央舉出九項反習理由；朱鎔基獲鄧小平提拔，1992到2003是中國經濟最重要的決策人，主張國企改革、銀行改革、加入世貿，他是個經濟實力派，受經濟界推崇；由朱鎔基到李克強，連結起鄧小平經濟路線的眾多支持者，這是反習經濟派的主力。

事實上，經濟派最近已取得一些勝利。例如，去年習近平發起打擊私企的運動，但今年初已傳出，在救經濟的要求下，這項運動暫停；五一之前四天，北京開了三個高層會議，主題是「救經濟」，重點包括：確保防疫和經濟增長的雙目標、防疫須減少對經濟的影響，並以基礎建設推動增長。李克強3月時宣布今年增長5.5%的目標，從那之後，至少三次公開表示，要用刺激經濟措施，確保經濟增長，值得注意的是，這些救經濟的措施，都與習的政策相違背。

外界傳言李克強要接任總書記，不值得相信，李克強已做兩任總理，理應下台，他要爭的可能是下任總理的人事權；按照中共傳統，總理向來主管經濟，他希望找個懂經濟和重經濟的人擔任總理，以抗衡事事以政治為先的總書記習近平。

8月份的北戴河會議期間，將會敲定20大的人事，所以從現在到北戴河會議的三個月間，將是中共內部權鬥的激烈期，也將是決定中國疫情與經濟走向的關鍵期。