借鑒烏克蘭 國務院調整台灣描述

美國務院 5日突然大幅更新官網美台關係現況描述，將對台六項保證納入美國「一中政策」，同時刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等字句，引起美中台不同程度反應，美方稱「一中政策」未變，中方稱「虛化掏空『一個中國原則』小動作，台方則淡化稱「美國相關政策沒有改變」。

既然什麼都沒有改變，又是小動作，美國務院為何要在此烏俄戰爭方酣、印太戰略上架之際，做出調整？各方澄清或解讀，但都未觸及核心原因。「新聞周刊」(Newsweek)日前指出，就是美方不能讓美中台之間關係的話語權，被中方抓到把柄，特別是涉及到台灣的主權，烏克蘭 即是實例，這也是前國務卿龐培歐所倡議的「承認台灣的主權」，否則國際民主陣營要如何協力保護一個沒有承認其主權的國家。

布林肯 國務卿在密訪基輔後，趕回華府，在26日在參院外交委員會向兩黨參議員匯報基輔行，有兩件事，引起中方重視。一是布林肯表示將在下月5日宣布有關應對中國挑戰的美國國家戰略；二是他在作證時說，「在台灣問題上，我們決心確保台灣擁有一切必要方法，保護自己免受任何『潛在的侵略』(potential aggression)，包括中國採取單方面行動破壞數十年來存在的現狀」。

有關美國應對中國的國家戰略，因為布林肯突然新冠確診，暫時推遲，但「侵略」說，立即引起北京反擊。北京外交部發言人汪文斌27日即反擊說，中美建交以來，歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策。汪文斌說，「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸『侵略』台灣一說？」，美方多次表示不支持台獨，「同時美方又持續對台出售武器、展開對台官方交往，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」

美方國務院在一周內以網站調整文字回擊，調整部分正是拿下「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等關鍵字句，而且更調整美中之間的重要文件順序。

舊版是川普總統任內編寫，開頭就說「美台享有強健的非官方關係」，根據1979年美中聯合公報，美國承認(recognized)中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；美國認知(acknowledging)的中國立場是，只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

拜登政府新版的台灣描述，拿掉了美中三公報的文字內容，新增「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」。美方還加入美台之間多項經貿協議合作事項，並稱台灣是「民主領頭羊」「科技重鎮」，美國的「重要夥伴」。

同時，美方過去在公報內暗示與同意逐漸減少對台軍售，但後來補上雷根總統的六項保證，指對台軍售沒有終止日。國務院這次調整次序，把六項保證置前，跟著是三聯合公報。報導分析指，雖然新版不代表美國改變對台政策，但決定調整部分內容，正是要糾正中方「屢屢錯誤解讀」。

事後，美方再三「澄清」一個中國政策沒有改變，但如此大費周章，沒有任何改變，讓人難以信服。中方先前抗議布林肯，逞口舌之便，卻反被美方將了一軍，更新網站調整內容論述，更符合當今時局，刪掉「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」標誌語句，反面之意是如今逐步正要凸顯台灣（中華民國）的主權。

俄侵烏之戰已進入三個多月，普亭久戰無功，世局秩序已起翻天覆地變化，北京奪台與俄侵烏國，成為國際兵棋推演的熱門，民主國家無不為台灣的安全擔心，美國家情報總監海恩斯與中央情報局長伯恩斯都對中共奪台迫在眉睫，發出公開警告，主流媒體更引烏克蘭為例，點名美國對台加強軍售。

前國務卿龐培歐3月在哈德遜研究所呼籲美國應儘快採取行動保護台灣，「承認台灣是一個自由獨立的國家」，「發生在烏克蘭的事，不能允許發生在台灣」；拜登政府白宮國安會議印太事務協調總監坎伯12日在華府美國與東協特別峰會上也附和，發生在烏克蘭的事絕不能在亞洲發生。

然而台北即使在國防上獲得足夠的美式軍備，若沒有像烏克蘭一般擁有國際法上的完整主權，盟邦們又如何能師出有名的保衛民主台灣的生存呢？這或許是國務院微調台灣政策描述的原因吧。