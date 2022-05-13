前任皆黯然下台 李家超在劫難逃

香港 下任特首李家超，7月1日才上任，但港府11日先燒第一把火，逮捕了「612人道支援基金」的五名信託人，謹此宣告：堅決執行北京 制訂的國安法，絕不放過反共民運人士。

「612基金」是反送中 期間成立的基金，基金來自捐款，用來支援被捕的民運人士，包括訴訟費和生活補助。被捕的五名信託人都是溫和派，例如陳日君是教區主教、吳靄儀是具有公信力的大律師、何韻詩是歌手、何秀蘭是立法議員、許寶強是大學副教授。

特別是陳日君，備受香港與國際尊敬，雖已退休，仍是樞機主教，且已90高齡，仍被國安警以「勾結外國勢力罪」逮捕。李家超連這樣的溫和派也逮捕，港人可以放棄對他抗拒北京以及捍衛香港利益的任何期望。

李家超當特首的香港會變成怎樣？香港去年12月的立法會選舉，在北京的控制下，已變成為親北京的「愛國者」遊戲；今年5月8日的特首選舉，淪為只有一人參選的樣板戲，北京只欽定一人，連找一、兩人陪選的門面功夫也不顧，等於向世界宣布，北京直接管治香港，所謂選舉，不過是一個騙局。香港1997年「回歸」以來，已發展至行政、立法、司法、警權、經濟和教育等，全面被北京接管，香港以後的命運，一切只由北京決定。

至於李家超自己會有怎樣的命運？稍作回顧，就可知道，四名李家超的前任，每人任內必有災難發生，導致他們全都黯然下台。李家超擺脫得了這樣的詛咒嗎？

1997年上台的董建華，推「八萬五」的建屋計畫，原意是讓七成港人可自置居所，但這項不顧市場規律的左傾策略，導致房市崩潰，房價大跌70%，使全港中產階級變成「負資產」。2003年董建華又向北京效忠，推第23條立法(國安法前身)，導致50萬人上街抗議。建華治港變成「建華亂港」，不得不在2005年以腳痛為理由辭職，黯然下台。

曾蔭權接任，捲入多起貪腐案，被判刑20個月，成為香港史上被判刑和入獄層級最高的官員，因此於2012年黯然下台。其實港英政府出身的他，可能已抵擋了不少來自北京的壓力，他之所以被起訴，只反映他的港英出身，得不到香港左派的支持，成為被整對象。

接著上台的梁振英，是左派長期培養的特首人選，被期望至少做兩、三任，但2014年爆發雨傘運動，他的政府向學生狂射催淚彈，他自己也成為「催淚彈特首」。失去北京青睞，2017年黯然下台。

林鄭月娥2017年7月上台，2019年爆發全球矚目的反送中抗爭運動，今年初再發生「清零亂港」的災難，至少350萬人感染，9000人染疫死亡，死亡率全球最高。她雖全力想做傀儡，北京卻終於捨棄她，只能黯然下台。

四人的下場反映一個政治邏輯：自始至終，特首都由北京欽定，四人當上特首的條件就是聽命於北京，治港政策不由他們定，一切由北京決定，但矛盾在於，北京如要對港加強控制、抓住管治權不放、壓制所有民主自由的發展，這些政策必引起港人反抗，而港人的反政府運動，就成為四人下台的基本原因。

特別是習近平上台後，他要鐵腕扭轉一國兩制，北京2014年制訂的一國兩制白皮書，明言要全面管治香港，這等於取消香港自治，取消基本法承諾給香港的普選。習的對港政策是導致雨傘運動和反送中運動的基本原因。

香港的行政、立法和司法已全部淪陷，做了30年警察的李家超，必將替北京加強控制香港，進一步將香港變成徹底的「警察城市」。北京透過港澳辦(主任是習親信夏寶龍)，和駐港的中聯辦(主任是習選派的駱惠寧)，李家超的政府將失去所有決策權，只負責執行工作，而香港被北京直接管治的時代正式開始。

李家超的命運會如何？這由不得他自己決定，只能由北京決定。2020年代的10年，將是中美對抗最激烈的時期，只要美國制裁中國，香港必受影響，包括被取消關稅優惠，高科技禁止輸港，甚至是金融制裁。

北京最怕金融制裁，因為香港是中國企業上市地，美國一旦實施，將危及香港的國際金融中心地位。李家超自己在2020年8月已被美國制裁，若香港一旦被制裁，覆巢之下無完卵，李家超亦可能劫數難逃。