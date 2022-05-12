最高法院洩密風波 美國憲政遍體鱗傷

聯邦最高法院洩密風波迄未止息，洩密者似想讓洩密文件「鎖住」五位保守派大法官 ，確保最後推翻已實施50年的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，讓各州立法決定墮胎 權。但實際情況反而讓共和黨得罪全美婦女，尤其3360萬生育年齡的婦女，難再主控身體和生育權利，如反彈可能讓保守派得不償失。

美國近年最糟糕的發展，是左右兩派都想把最高法院拉入聲援自己立場的一方。譬如去年一群學者專家就向最高法院提控，要求用強制令限制聯邦政府推廣新冠疫苗注射，炮製「疫苗無效論」，結果被輪值大法官巴瑞特裁定不受理。

各派勢力「濫用」最高法院，正把最高法院推入政治漩渦中，讓最高法院更政治化，大法官任命前後常被貼政治標籤，出現許多畸型怪象。

最資淺的非裔女性準大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)，上月在參院任命聽證會以「我不是生物學者」，不定義什麼是「女人」(woman)，藉此暗合自由派倡議的「不男不女」，為LGBTQ權利護航。而川普提名的卡瓦諾被自由派指控涉性侵，也和黨同伐異有極大關係。大法官泛政治化，連帶把最高法院帶進政治紛爭，是三權分立制度的最大不幸，如今災禍持續在最高法院延燒。

美國憲法設計，總統掌行政權、國會兩院掌立法權，行政、立法一旦觀點不同引發爭議，由聯邦最高法院進行司法裁決定奪。這項源於1803年首席大法官馬歇爾的「司法審核權」(judicial review)，認定最高法院有權判決聯邦或各州法律、總統行政命令是否違憲而宣告無效，確立聯邦最高法院的司法裁定權，使三權分立不再是三角平衡，而讓最高法院享有最高權力。

許多憲法學者同意，憲法必須活性發展，法條加上實際運作共同構成憲政，與時俱進成長。但最困難之處在於，聯邦最高法院釋憲如何拿捏分寸，避免因釋憲而「創造」法律，成為「太上國會」或「太上總統」，侵犯立法權和行政權。

如今最高法院正隨著「大法官誰占多數， 誰就想改變判例」讓判決朝有利自己的方向發展，這不但讓最高法院失去超然公正定位，也失去民眾信服，這也逼得首席大法官羅伯茲漸從保守派變成中間偏左，想扮演平衡角色。

最高法院裁決既有至高權威，就須遵循先例(stare decisis)，盡量依循憲法條文和精神，參照社會情勢，維持法律秩序的穩定性，避免朝令夕改。美國行憲200多年歷史，最高法院僅有四件翻案成例，且都僅涉及黑白糾紛、個人權利或烘焙業，影響並非全民。這次墮胎權判例如被推翻，影響太廣泛，「顛覆」的法律秩序過鉅，影響婦女權利太大，以致爭議更高。

憲法並未規定婦女有無墮胎權利，保守派是依宗教戒律和保護生命為由，主張禁止墮胎，即使被強暴或亂倫而懷孕照樣不准。但觀念開放的民眾認為，懷孕生子是自己身體和胎兒的事，涉及個人權利，政府不應限制，1973年的「羅訴韋德案」已有先例，實施50年來並無問題，何須推翻？

保守派自認在最高法院有6：3優勢，就有權推翻判例，交各州自行立法規範。但這樣做一則改變法律系統穩定性，創造不良先例；二則此例一開，將來自由派大法官如占多數，也可再翻案。於是釋憲、推翻，再釋憲、再推翻，包括墮胎、同性婚姻等都可從不合法變合法，然後再變非法，反覆折騰，使本該超脫政治的司法權反成亂源，社會秩序逆轉，美國自豪的憲政運作可能被破壞而崩解。

「羅訴韋德案」可能被翻案後，紅州、藍州角力加劇。加州等藍州鼓勵全美婦女去該州墮胎，甚至公費補助，左右這樣鬥爭下去成何體統？將來如避孕藥、同性婚、大麻合法化等，都可提上檯面角力，美國左右鬥爭將伊於胡底？

目前最高法院正調查誰洩密、動機為何？民主黨 自由派則想藉機掀起民憤，坐收政治利益，而如今共和黨支持墮胎權的婦女也反彈，年底期中選舉如票投民主黨，保守派也將得不償失。

看來川普下台後，美國左右對立依然尖銳，這把兩面刃無限滲透進民眾日常生活中，最高法院也難倖免，被捲進政治鬥爭，美國分裂依舊，憲政也遍體鱗傷。