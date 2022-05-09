大陸極端封城 恐將激發深層民意

北京傳言，中共 2日召開政治局常委會擴大會議，黨內多派勢力聯合反習，習近平 將被迫於10月舉行的20大下台，下任總書記將由現任總理李克強接任；習獲保證，下台後不會被追責。這樣的傳言，難以證實，也不能盡信，估計在20大前，會層出不窮，反映出中共內部權鬥激烈，以致傳言不止。

傳言稱，習被逼退，導火線是他的清零政策；反習勢力顯然拿清零做文章，逼他下台，放棄第三任。習的動態清零，在上海和全國數十個城市製造大混亂，導致經濟巨大損失，數以億計之人受盡封城 之苦，這是歷史性的大災難，若被反習勢力用作逼迫藉口，理由堅實，習近平難以辯護；他所說堅持就是勝利，對反對者來說難以成立，人人有目共睹，感染者雖不少，但死亡人數極少，但在動態清零規定下，各地只要發現少數病例，就必須進行至少兩、三次的全民檢測，實在勞民傷財，沒有必要。

上海已進入第二個月的封城，造成排山倒海的民怨，連擅長言論監控的中共，也封鎖不住「魔都」傳出的抗議之聲，過去一個月的抗議，不但在台港和海外華人社會引起震盪，也讓西方世界看到了中共的極端手段的真面目，一黨專政的威力竟可以將數億人拘禁在家，人民不准外出。

投資銀行「野村」5日的最新報告顯示，本周中國仍有3億2790萬人被禁足，被全封或局部封控的城市達40個，這些城市的經濟生產占全國GDP的31%，比上周的35%略為減少。上海5日仍有2000萬人被禁足，過去10天的確診人數雖在減少，但5日仍有4269人確診。

習近平對清零固執痴迷，不惜採取極端封城手段，但極端手段所激發的不滿，正在改變大陸民眾對中共的態度。例如，習政府近年積極宣傳和製造的「粉紅意識」，就有被翻轉的可能。北京對台的統戰經常藉口說「統一是14億人的意願」，又說大陸經濟崛起是共產黨的功勞，說中共以改善人民生活為目標；這些民族主義宣傳的結果是，製造大量「愛黨愛國」的小粉紅，然而粉紅意識歪曲了事實真相。

大陸經濟崛起，真的全是中共的功勞嗎？不少研究指出，1980年代個體戶和郷鎮企業興起，主要動力來自人民，因為由1949到1978的30年中共將國家和人民帶至極度貧窮，所以到1978鄧小平改革開放，有如給人民「鬆綁」，大家為生活而下海，引爆個體戶和鄉鎮企業潮流，雖然中共有政策，但數以億計的民眾投入生產行列，才是世界工廠的根本動力。所以真相並不是沒有共產黨就沒有新中國，而是沒有人民就沒有經濟崛起。

習政府又說中共以改善人民生活為己任，但實情應是，從1989六四事件到1991前蘇聯瓦解，中共患上「政權崩潰恐懼症」，日夜惶恐會失去政權，所以才會走上世界工廠之路，大興製造業，將產品出口到歐美，賺取外匯，GDP提高，就可轉移人民對政治和社會不滿的視線，就可避免發生東歐和前蘇聯一夕變天的革命，中共就可保住政權。因此所謂的改善人民生活，並非中共的出發點，更不是重視國企和打擊私企的習近平真正意圖。

現在人民在封城壓迫下，所反彈出來的不滿與抗議、甚至與警察對打、上街大喊反習和反共口號，其實就是大陸人民的真正民意所在。大陸民眾自1949以來，直到21世紀在習統治的十年，一直都有一種「出國意識」，即包括出國留學、出國移民、海外買房、資金外移等，這些實際的出國行動反映出人民的真正選擇，就有如上海封城所引起的逃離上海一樣。

不少人感到，大陸民眾在中共的持久和強大宣傳下，粉紅意識深植，難以改變，但這可能只是一種錯覺，因為上海極端封城一個月，已經讓不少人頓然改變，看清了中共的本質，不再相信它的宣傳；只要想到，習近平竟然還要將清零發展成為長期的政治運動，就不禁連打冷顫，一個政權怎麼可以這樣無視民權。

前蘇聯的2000萬共產黨員和舉國上下，在1991的一夕之間就放棄了共產主義，顯示大陸9000萬黨員和14億人對中共的態度，要轉變好像很困難，但真要轉變，也可能是一夕之間的事，時間到了，說變就變。