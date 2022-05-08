洩漏判決書草稿 大法官遭政治操作

「政治」(Politico)網站本周獨家得到大法官 裁決書草稿，聯邦最高法院將以保守派大法官的多數，推翻近半世紀的「羅訴韋德案」，限縮保障婦女墮胎 選擇權，此報導上網刊出有如核彈，震驚全美。

這份草稿稍後被證實是真實文件，從這項洩密的「羅訴韋德案」多數意見裁決書草稿中可以得知，負責執筆的保守派大法官艾里托認為「『羅訴韋德案』必須要被推翻」，因為「沒有任何一則憲法條款暗示要保護墮胎的權利」，在近百頁的草稿中，艾里托引述多項判決指出，這是各州權限被「突然間」中止。

判決果然如各界期待，保守「生命派」如願以償，得以保護母體中未出世的生命，而「選擇派」陷入驚慌，此後如何墮胎而不犯法；但更令人震驚的是，原列為極機密的大法官裁決書草稿，竟然遭洩漏，讓最高法院的神聖憲政體制，淪為世俗政爭的工具。

在1973年之前，全美有30州明文墮胎違法，有個別州立法要放寬墮胎限制，但「羅訴韋德案」裁決，斷然否決各州對墮胎一事的立法權力，保障全美婦女有選擇墮胎權利，各州通用。生命派認為在母體內的胎兒雖未出世，但其生命應受法律保護不受侵害，同時憲法中「沒有提到墮胎」。

隨著生命科技進步，儘可能保護「可以獨立生活在母體之外」胎兒生命的呼聲得更多認同。當川普任內一口氣提名上任三位保守派大法官，徹底改變九位大法官意識形態組合後，共和黨 看到機會終於到來，紅州密西西比州率先發難，通過立法禁止州內婦女懷孕15周後墮胎，拜登政府司法部認為密州法形同違反行之多年等同法律的「羅訴韋德案」，告上法院，要求認定密州法違憲。

當最高法院一改前任態度，受理密州挑戰「羅訴韋德案」之時，各界都嗅出風向要變；最高法院去年底聽審此案時，從保守派大法官當庭問案內容，大致可以斷定「羅訴韋德案」必將被推翻；或是婦女墮胎權雖被保留，可是大幅受限。

既然在保守派大法官手中，大勢已去，各州都準備一旦羅案被推翻後，各自立法，另闢戰場；有的州(阿拉斯加州)幾乎全面禁止墮胎，多數州已立法自動銜接墮胎法(有的限六周後不准墮胎，有的是15周不准)；民主黨的藍州基本上墮胎合法，但還是有限制，例如紐約州24周後不准墮胎，加州也立法可保障選擇墮胎，只要醫師同意保證安全等等。

山雨欲來風滿樓，就等最高法院在6月下旬正式宣布，但萬萬沒有想到，竟然出現洩露裁定書草案的醜聞。美式民主權力制衡的三權分立在實踐過程中，行政的白宮與立法的國會，已經是選民任意唾罵的對象，但唯獨有233年歷史的大法官與最高法院，始終是護衛美式民主的精神碉堡，但是竟然也被爆料歪風掃到。

尤其以後各憲法訴訟，興訟各方都擔心最高法院內賊難防，肆意洩露案情與結果，這對法律與法治的毀傷之重，難以想像，遠超過推翻「羅訴韋德案」的衝擊。

目前各方都同意爆料者有政治動機，試圖以洩露草稿來影響最高法院的最後判決，但自由派媒體避談草稿洩密對最高法院的創傷與影響，而大談羅案被推翻後，選擇派反撲的政治局勢，號召民主黨選民在期中選舉對共和黨算帳；另一方面，保守派與共和黨則少談羅案被推翻的政治後勢，著重討論要抓到「形同叛國」的爆料者。

最高法院是內部網路系統，沒有與外界聯接，因此排除駭客入侵的可能。包括九位大法官在內，接觸到草稿傳閱的名單不超過50人，專家們根據洩露草稿的照片，指出是彩色影印本，這就縮小嫌犯範圍在高院各大法官辦公室或其他院內擁有彩色影印機的辦公室；若是居家辦公者在家中彩色影印，就更容易追查到家有彩色影印機的員工，查出洩露草稿不是太難的事。

無論洩密者是何人，何種動機，從屬何一黨派，或是有任何特殊背景，務必要無懼無私，盡快查出草稿洩露者，掀開此人政治陰謀意圖，讓生命派與選擇派，廣大選民都能看清，究竟是誰竟能不擇手段，竟敢不惜侵害大法官與最高法院名譽，達到自己的政治目的。

首席大法官羅伯茲的職責，以保護最高法院超乎黨派的公正中庸為重，但這次外洩草稿已讓他在歷上史上留下污點。他唯有以最嚴肅態度，在最短時間查個水落石出，如此方能恢復社會對最高法院與大法官的信心，盡快重塑憲政三權的神聖責任。