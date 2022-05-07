Fed升息難解通膨 恐引發滯脹

就像父母總是嚇唬孩子「不睡覺，就有怪獸會來吃手指」一樣，經濟學者動輒就拿滯脹（stagflation）來警告，如果我們做得不好，事情會變得多麼糟糕，但是沒有幾個人真正認真對待這項威脅。滯脹指的是停滯性通膨，代表經濟衰退和通貨膨脹同時出現，然而大多數經濟學者都認為，滯脹這個怪獸出現的可能性很小。

但聯準會 （Fed）主席鮑爾本周似乎不像過去那樣自信，他在4日的新聞發布會上說：「我們有很好的機會不會出現衰退、可以在沒有嚴重衰退的情況下恢復物價穩定」，他保守地指出，「沒有人說這很容易，沒有人認為這很簡單，但肯定有一條可行的途徑，我們可以做到」。

鮑爾明確的表示，控制通膨是當務之急，雖然目前美國利率 仍低，在3月首度升息 之前，美國利率接近0，此次升息會議，鮑爾將利率推高了半個百分點，並表示預計接下來的兩次會議也將是升息半個百分點。

但有些人擔心，升息的動作太慢，在面臨輸入性通膨飆升的情況下，物價仍將繼續上漲，衰退卻無可避免，包括美國前財長薩默斯和經濟學者埃里安在內知名學者一直警告，升息無法阻止持續的通膨，且本身可能會推動美國和世界陷入衰退，並引發滯脹。

鮑爾雖然表示暫時不會激進升息3碼（75基點），令美股4日大漲，但5日卻逆轉大跌，原因就是市場擔憂經濟衰退。

通貨膨脹正目前正在加速，面臨自OPEC石油禁運以來的高點，聯準會希望用提高利率來降低經濟活動的整體水平，一旦人們沒有那麼多錢可以支出，就會冷卻對商品和服務的需求，有助於緩解物價通膨，但聯準會的解決方案太過武斷，恐怕一般人將受到傷害。

大多數學者認為典型的經濟擴張會發生以下情況：經濟開始復甦，導致失業率開始下降；隨著失業率的下降，收入增加，對商品和服務的需求增加；公司開始增加產量來滿足不斷增加的需求；但是如果需求繼續上升，企業可能無法跟上步伐，因此開始提高價格； 此外，隨著失業率下降和需求繼續上升，工資將上漲，這些也可能導致物價上漲。

這是Fed認為它應該插手的理由，以提高利率為手段，希望隨之而來的是失業率上升和收入下降，從而導致物價和工資下降，聯準會認為目前有很好的條件讓經濟軟著陸，可以在不導致失業率飆升的情況下緩和經濟成長，因為就業市場仍有空缺，而且家庭資產負債表強勁。

物價上漲是對企業的一個信號，僅僅因需求而推動物價上升時，這個信號就會產生消費者想要的結果，聯準會無須在意，應該放手讓它自由運作，當物價上漲是繁榮經濟的副作用時，這在經濟學上稱為「需求拉動型通膨」，沒有理由去阻止它。

在去年9月之前，Fed對通膨上升一再視而不見，以「暫時性」為由聽任物價飛漲，直到去年9月才調整政策方向開始重視通膨，如今態度丕變，祭出升息的尚方寶劍，意圖斬殺通膨巨龍。不少市場人士都認為，Fed動作慢了不止一拍，而且遠遠落後於利率曲線。

然而不幸的是，目前的情況更糟，因為當前物價上漲不是由景氣繁榮引起的，今天面臨的大部分物價上揚，明顯是受到新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭，所引起的供應鏈問題的推動，就像1973年OPEC石油禁運一樣，地緣政治事件造成不確定性，以及供應減少。這些是導致通膨陷入困境的因素，而且隨著中國最近的封城，情況似乎會變得更糟。

在目前經濟情況下，升息可能無法抑制通膨，反而會導致美國經濟衰退。雖然讓經濟陷入衰退會降低汽油和食品的價格，從而降低整體通膨，但除非讓民眾收入下降10%的同時，可以讓物價降幅超過10%，否則這實際上會讓一般人生活處境更糟。

聯準會應該要理解到，如今通膨的根本問題在於其型態，問題源自供應面而非需求面。當疫情再起、俄烏戰爭和中國封城三項因素短期難解情況下，再怎麼升息，也難以平抑物價高漲的現實。

市場評估年底前，聯準會將依循「沃爾克法則」一路升息，前聯準會主席沃爾克（Paul Volcker），曾以近20%的高利率最終扼殺了通膨，但也將1980年代的經濟推入了深度衰退，市場最擔心的是，怕只怕還沒壓制凶猛的通膨怪獸，經濟就先一步落入衰退，出現大家最不樂見的「滯脹」。