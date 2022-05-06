烏戰復活北約 美要建立亞洲聯盟難

美國與東協5月12日將於華府舉行特別峰會，拜登 20日也將啟程訪問韓國、日本 ，並參加「四方安全對話」高峰會，在這一連串亞洲外交作為前，美國原本希望由國務卿布林肯5日上午，在一場由智庫亞洲協會舉辦的活動中發表拜登政府的新中國政策。

可是國務院臨時宣布，由於布林肯確診新冠，將推遲到以後才發布，雖然這不影響政策的內容，但是中國人說，出師不利，的確預示著新中國政策觸霉頭。

新政策與過去拜登政府所揭櫫過的，並沒有太多的不同，充其量可以說，是川普中國政策的進化版，唯一差別在於，美國建立起聯盟，與盟國夥伴合作，整合經濟與科技手段，與軍事手段一起，來推進對抗中國的目標。

新中國政策與2月公布的印太戰略，以及即將公布的印太經濟架構，三者將形成一套對抗中國的戰略，原定此時公布，目的在讓印太盟國與夥伴們，清楚美國對中國的基本政策，可是卻事與願違。

此刻在歐洲的烏克蘭戰爭，復活了北約，凸顯了美國的領導，在對抗俄羅斯 上，的確發揮了功效，可是在印太，美國抵禦中國犯台，卻缺乏可用的多邊安全聯盟。

目前美國在亞太的同盟，有幾個不同的組合，如果是情報分享與武器裝備研發，以美澳英三國同盟AUKUS為主，如果是區域聯防，涉及台海與南海，則有美日澳印的四方安全對話（Quad ）。

美國、英國、澳洲畢竟是同文同種，自第一次世界大戰開始，美英澳三國幾乎都以聯盟形式，參與各種戰爭。過去澳洲一直採取守勢作戰，但在大陸開始染指南太平洋諸島，與索羅門群島等國簽屬安全協議之後，澳洲現在改採攻勢，開始高調表示如果中國確定武力犯台，澳洲將別無選擇與美國採取共同行動。

上陣還需父子兵，美國更希望把英國拉進印太局勢，根據金融時報一日報導，美英高階官員於3月針對如何降低中國大陸武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫，甚至談到美國若為了台灣與大陸開戰，英國將扮演何種角色，美國已經分別與日本、澳洲做過台灣議題的討論，這場會議是美英在台灣議題上迄今「最高層級」且「最重要」的討論。

但是AUKUS的問題很多，首先是緩不濟急，美英協建的澳洲第一艘核潛艇，距離下水還需要十年，如要有三艘可以形成戰力，需要12年，等八艘都造好，要20年，以美軍參謀首長聯會議主席估計，解放軍最快5年即可能犯台，怎麼來得及。

至於英國，現在已淪為軍事小國，主力戰艦僅有26艘，是日本海上自衛隊的一半，連在印太海域永久派駐巡弋都不可能，比起解放軍戰艦數達300艘，這樣的軍事實力，對美國有多大幫助？

反倒是日本，將近九成的日本人對中國印象不好，超過六成的受訪民眾認為應對中國入侵日本領海採取強硬態度，日本與美國的聯盟關係更是無可動搖的。為了準備拜登赴日的行程，日本國家安全保障局長秋葉剛男專程赴美與國安顧問蘇利文討論，蘇利文盛讚日本對俄羅斯入侵烏克蘭，堅定地與美國配合。

但是四方會談的另一個成員印度，卻讓美國非常不放心，不只是對俄烏戰爭，印度只從自己的利益出發，要成為聯盟夥伴，印度的裝備戰術都是俄式的，讓其他三國要進一步合作，會格格不入。

四方會談有個可能的候選國是韓國，新任總統尹錫悅競選時強調要親美，建議美國部署戰略核武器在南韓，並且增設一套薩德反飛彈系統，這些都讓中國跳腳，拜登亞洲行首先造訪韓國，也是基於要拉韓國到美國陣營的初衷。

不過美國最失望的，怕是東協國家，目前東協十國中，只有新加坡宣布對俄羅斯制裁，其他大部分國家都認定這是「歐洲人的事」，尤其歐洲對烏克蘭難民張開雙臂，但對葉門、敘利亞與阿富汗的難民，卻是歧視與白眼，這是雙重標準，穆斯林占多數的馬來西亞與印尼，尤其覺得西方不公平。

東協國家多半還是從自身利益出發，而俄羅斯更是東南亞最大的軍備供應國，越南就從俄羅斯進口80%軍火，緬甸軍事執政團也與俄羅斯過從甚密，既然很難讓他們站到俄羅斯的對立面，恐怕同樣也難在美中對抗中，讓他們站到美國這一邊來。

拜登即將開始的亞洲行，要仿效北約經驗，把印太盟邦編組到聯盟中，用以對抗中國，雖然企圖遠大，恐怕困難會很多。