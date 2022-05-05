對科技產業又愛又恨 中國在摸索政策

阿里巴巴在上周五與本周二，連續兩個交易日，等於上了一趟雲霄飛車；上周五，央視以新聞快報的方式，中午12點半就破例報導政治局會議「支持平台經濟發展的措施」，結果阿里與其他科技股，不只大陸股市猛漲，連香港與紐約的中概股，也同時翻漲，一掃兩年來科技股的陰霾。

但經過周末與勞動節 補假之後，央視周二上午一則有關杭州「馬某」涉及國安被捕的消息，引發馬雲可能被捕的聯想，導致阿里巴巴盤中股價 一度重挫9%，直逼跌停。後在前環球時報總編輯胡錫進發文，指被補者是「馬某某」不是「馬某」後，阿里巴巴才止跌回穩。

阿里巴巴股價上沖下洗，是大陸經濟的一個剖面，讓我們看到政治如何的影響企業，卻又須要仰仗企業。

平台經濟的巨型企業，自從2020年即受到強力監管，原因有不同的說法，有人說阿里巴巴與騰訊，在習近平 掌權之前，即已坐大，與前任領導人往往有說不清楚的權錢交易關係，所以要被監管。

又有人說，這些巨型企業受到中國市場的奶水哺育，一旦羽翼豐滿，就要飛到國際去上市，托庇於國際強權，這是中國所不能忍受的；還有，這些企業的老闆富可敵國，美其名替國家做事，其實都是為私利與私名，這在社會主義公有體制下，是不容許的。

這批平台經濟的鉅子，近年不是被迫退出董事會，交班給黨「放心」的人，就是「響應」共同富裕的號召，千億千億的捐款給社會福利，過去一年多，個個夾著尾巴做人，生怕被進一步監管，可是現在中國經濟需要他們了。

中國今年經濟增長的目標是5.5%，去年第四季僅4%，今年第一季也不過4.8%，可是長三角地區嚴苛的「動態清零」衝擊經濟，要實現今年5.5%的經濟增長目標，已不可能，國際貨幣基金（IMF）下修中國成長率至4.4%，甚至有分析師預測今年只有3%左右。

將在十月底連任第三屆總書記的習近平，當然察覺情勢不妙，他在29日主持的政治局會議上特別提出「支持平台經濟規範健康發展的具體措施」；根據《南華早報》報導，會議中決定邀請科技大咖於勞動節過後舉行座談會，放鬆對科技行業的監管，以協助挽救陷入困境的經濟，並強調保證政府不會再突然要求整改，目前阿里巴巴、騰訊、抖音（TikTok）母公司字節跳動、美團等業者都受到邀請。

然而大陸政策往往是進兩步、退一步，雖然上午決議對科技公司鬆綁，但習在當天下午政治局集體學習的講話中，卻透露出不同信號，強調「資本…既是一個重大經濟問題、也是一個重大政治問題」，必須「規範和引導資本健康發展」，講話中更出現20多次的「監管」。

習近平關於資本的講話，讓期待官方監管鬆手的人「樂觀又悲觀」，樂觀的是，政府可能不會再頻繁干預，悲觀的是，監管並沒有放鬆，這也就是周末過後，港股一開市，傳出「馬某」被捕，引發如此大的市場恐慌的原因。

不過進一步解讀習近平講話，可以爬梳出幾點：其一是，將資本發展提升為「政治問題」，這有俄羅斯的先例，龐大的資本和權力勾結，會影響政權安全，釋放的訊息是「資本如果染指權力，就是國家安全問題」。

其次，習近平還提到「要正確處理資本和利益分配問題」，此處的解讀為：資本可以拿走利潤，但中國不會再像江胡執政時那樣，出現富可敵國的大資本家，換句話說，去年習提出的共同富裕，某個程度仍然有效。

最後，監管的方式更精進，中國政府正在推動讓科技企業向政府釋出1%的股權，讓政府在企業決策中「發揮直接作用」，更多地參與營運，並確保這些業者與官方的整體政策「保持一致」。

這反而得到企業界的歡迎，因為持股比率小，不致稀釋企業利潤，但同時有助於它們管理原本「不確定的政策風險」；在此之前，中國政府已在一些網路企業持有1%股份，包括字節跳動，以及社交平台新浪微博，未來將會擴大到包括騰訊、美團等其他大型網路平台企業。

北京目前對平台經濟又愛又怕，這是可以理解的，既希望能夠釋放其經濟能量，又擔心這會衝擊政治穩定，中國經濟還在轉型，仍在摸著石頭過河。