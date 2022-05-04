莫斯科號沉沒效應 美中誰嚇壞了

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」上月被烏克蘭 兩枚反艦導彈擊中後沉沒，迄今餘波未息。報導指俄軍艦被擊中前，一架美軍P-8「海神」電戰機曾飛經附近空域，外界聯想兩者有無關聯。而《日經亞洲評論》指莫斯科號沉沒，對中國發展航母信心造成打擊。

有評論說，習近平的強國夢也隨著莫斯科號沉沒了；中國網民則反詰，莫斯科號讓美軍嚇壞了，美軍航母同樣不堪一擊，遇戰爭不敢再靠近台海、南海，對美中軍事較量影響重大。

中國官方日前公布最新055型萬噸導彈驅逐艦垂直發射一枚神秘新型導彈視頻，可能是鷹擊-21超高音速反艦導彈，用這款「航母殺手」警告美軍航母，下場會和莫斯科號一樣。

報導推估這款反艦導彈射程1000至1500公里，末端速度10馬赫，無法攔截，055型驅逐艦配備後，可能成世界火力最強水面戰艦。「環球時報」吹噓，「中國海軍擁有獨門秘技，獨步天下」。

中國因未參與中程反導條約，近年製造逾3000枚中程導彈，逾六成部署福建、江西，威脅對台灣和美軍艦隊。有人說，莫斯科號事件預示靠大型軍艦作戰的時代過去了。愛國粉紅更認為，中美如有戰事，美軍將不敢靠近大陸或南海，否則將遇反艦導彈攻擊。

但問題來了。一，這種論調和中國大力發展海軍，將興建四至六艘航母，戰艦數量超越美軍，互相矛盾。日經和美國之音等引述專家觀點說，俄烏戰爭後，中共 如對台動武，遼寧艦太脆弱，第二、三艘航母也一樣，中國大力發展海軍，卻鼓吹大型軍艦無用論，非常矛盾。

遼寧號和莫斯科號同樣出自烏克蘭米科拉耶夫造船廠，大陸仿造改良的第二艘航母「山東艦」和第三、四艘航母設計，與美軍航母科技差距可能數十年；中共如武力犯台，渡海過程或海戰如遇美台反艦導彈攻擊，下場和莫斯科號一樣，嚴重打擊解放軍 犯台信心。

俄軍排行第三的莫斯科號，曾被中共吹噓成能震懾北約各國海軍的神艦，但S-300防空系統被兩枚烏克蘭研製的亞音速導彈穿透，俄軍吹噓的強大，在烏戰完全現形，「解放軍是否也一樣？」

二，美軍航母全艦設隔離艙，能關閉被攻擊受創部分艙門，新服役的「福特號」兩度公開爆炸波試驗，號稱能承受數十枚導彈攻擊都不沉沒。中國航母防禦比俄軍先進，但防空和反導實力如何，未經實戰很難檢測。

愛國粉紅「假設」美軍會被莫斯科號沉沒嚇壞，但美國航母打擊群有衛星、各式電戰機、艦載多套先進雷達和水下潛艦構成的三維防禦系統，航母周圍多艘具反導能力的神盾艦，預警反擊力量強大。武器科技水平決定勝負，中美相較，該害怕的是誰呢？

三，中共一再宣傳反艦導彈能剋美軍，殊不知美軍遠程反艦導彈(LRASM)能力同樣強大，能艦載或機載的AGM-158C是世界第一款能獨立將威脅分級，並選擇攻擊目標的智能導彈，可由匿蹤F-35戰機攜帶。美軍並正發展超高音速反艦導彈，最晚2028年前服役。美國做得多、說得少，正如網民說的，中國航母對內宣傳大於實際戰力，和美軍差距還多個檔次。

四，拿莫斯科號事件比擬台海情勢，應更貼切。俄烏和陸台相比，都以大欺小，台灣老舊或小型軍艦難與大陸航母和萬噸大驅逐艦抗衡，但台灣發展「不對稱戰術」，自製反艦和中程導彈能力，遠勝烏克蘭。

2016年台灣演習曾誤射雄風三型反艦導彈，射中66海里外的高雄籍漁船，造成一死三傷。愛國粉紅嘲笑台灣導彈只能打漁船，殊不知它曝露導彈偵搜能力竟能找到木製小船攻擊，只是彈頭未引爆，而大陸東海艦隊有「光榮級」等許多俄式戰艦，才更應擔憂。

傳聞美國鼓勵下，台灣發展射程3000公里導彈。解放軍如犯台，大陸內陸城市面臨威脅，而渡海軍隊運送、補給、登陸等面臨各型導彈反制；美軍是否「不派兵而參戰」，更是一大變數。

美軍驅逐艦26日再度通過台海，遼寧號也率七艘戰艦1日經宮古海峽駛向太平洋，互別苗頭。中方真打起來會比俄軍強或表現更差？烏克蘭戰爭改變全球建軍思維和武器研發方向，而兩岸的上上策，都應維護和平，不要打也打不得，才是烏克蘭戰爭的教訓。