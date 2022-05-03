如果川普是總統 烏克蘭戰爭不會打？

前總統川普 接受英國新聞節目主持人皮爾斯‧摩根專訪稱，美國如今正被「愚蠢的人」管理，如果美國沒有智慧的領導力量，世界將被炸成碎片。川普明顯在指稱拜登 總統搞砸了，恐將引發世界大戰。拜登應對俄羅斯入侵烏克蘭策略是高明或愚蠢，不同族裔背景各有評價，但是拜登的策略一石多鳥，不直接參戰，卻同時壓制俄中兩國，相當高明。

川普暗示如果他在位，普亭 或許不敢動武，但這種假設難有說服力。川普常強調和普亭、習近平有私交，然而國家利益前，私交未必有用；川普最愛擺強硬姿態，或許比起拜登的懦弱形象，更起震懾作用，但俄烏戰爭是由普亭想實現連串目標而引發，川普未必能阻止。

中共黨媒和愛國粉紅堅稱，是因北約東擴威脅俄羅斯，美國挑撥離間煽動，才引發戰爭。但對照拜登戰前曾三度呼籲普亭節制，所謂拜登煽動戰爭說法站不住腳。再對照東歐多個前蘇聯加盟共和國或永久中立的瑞典、芬蘭，都自願加入北約，證明普亭窮兵黷武侵略，才是罪魁禍首；俄中顛倒黑白，除了中、俄、伊朗、敘利亞等新軸心國家採信之外，西方國家並不接受。

再看美國民意，昆尼別克大學上月民調，75%民眾認為，美國避免與俄羅斯直接開戰的前提下，應全力協助烏克蘭。拜登迄今已援助烏克蘭逾37億美元軍備，上周新提交國會330億元軍經援助，都符合多數民意。

兩黨對不直接出兵，但強力軍援烏克蘭有高度共識。拜登無法阻止普亭開戰，卻借力使力，一則團結北約和歐盟一致援烏對抗俄國；二則美國不出一兵一卒(自願的雇傭兵，或有無特種部隊混雜其中執行特別任務，外界不知)，美國提供烏克蘭各類武器，外加精確情報和追蹤俄軍通訊，不僅讓俄軍九名將領、數十名上校級軍官陣亡，也狠狠打擊獨裁侵略者普亭的狂妄野心。

不僅如此，德國、波蘭等宣布斷絕俄羅斯石油、天然氣輸入，今夏起可能大量進口美國天然氣；美歐援烏消耗掉大量快過期的庫藏武器如飛彈、彈藥和裝甲坦克等，今後可能向美採購補充，讓美國軍工、能源等企業未來若干年有大量訂單。

說得殘酷點，這是用烏克蘭人的鮮血生命，打擊俄羅斯，讓俄軍現形，既團結北約，讓德、法等有離異傾向的國家不得不歸順美國領導，歐盟今後可能得更看美國臉色。美國背後操盤，只要不讓普亭狗急跳牆，動用生化武器或戰術核武，導致第三次世界大戰，美國將成俄烏戰爭的最大贏家。如俄羅斯戰敗，還地(克里米亞或烏東兩分離省分)賠款，挹注烏克蘭戰後重建，美國廠商也可分一杯羹。

美國國防部長奧斯丁說，美樂見俄羅斯被削弱，直到無力再做出類似入侵烏克蘭的舉動，曝露了美國決心用消耗戰對付俄羅斯，但這樣明說等於宣示大國直接對抗，讓普亭更難下台，是否適當明智，可能有不同看法。

拜登政府策略是先壓制俄羅斯，直到它潰敗無法威脅歐洲後，再集中資源聯手盟國，應對中國在南海、台海可能的衝突危機。屆時中共成西方唯一對手，對北京是莫大壓力。這也解釋了習近平當局設法維護或暗助普亭於不倒，無論烏戰結局如何，只要最後普亭仍在位，北京就不算輸，它涉及中共政權的安危存亡利益。

有人認為，即使不喜歡民主黨政策，和拜登老邁昏瞶形象，但不得不說美國的俄烏戰爭策略，表現出大國的深謀遠慮，甚至是將計就計的陰謀，在為美國爭取最大利益。

川普自吹自擂，獲得部分認同。華裔川粉說，川普時代沒有戰爭、油價低、股市高、房貸利率低、物價平穩；拜登上台後都往相反方向走，美國「強國弱主」，讓神學士、俄羅斯、北韓、伊朗等國挑釁；如川普在位，普亭不敢輕率動武。

而反川普人士認為，川普常公開推崇「普亭是天才」，和獨裁者稱兄道弟，恭順有加，卻常怨懟盟國領導人，如川普在位，說不定烏克蘭早被賣了。

烏克蘭戰爭持續，結局將決定美中俄和歐洲的多邊關係格局，但弔詭的是，美國最終如成唯一贏家，無助民主黨年底國會期中選舉頹勢，也難指望2024年能保住白宮。因為多數選民可能認為，這是超級強權總統應有的表現，未必感謝拜登，而控制通膨、搞好經濟，才是美國人最切身關心的議題。