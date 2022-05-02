波音購機案 從來不是單純商業交易

美國參議員葛理漢 4月受邀訪台時，當著蔡英文總統面，希望台灣購買波音787飛機，並在返美發表新聞稿，明確期望台灣能宣布24架達80億美元項目的購機決定；美國參議員點名要台灣埋單，當然造成華航重大壓力，更掀起一連串爭議。

爭議一是，葛理漢這席話，在總統府英文稿裡明確載明，並且南卡參議員波特曼還加碼註解，強調787飛機引擎是俄亥俄州所製造。兩大參議員競相為選區表功意味明顯，但總統府中文稿裡相關內容「被消失」，當然一時間也未引起台灣媒體注意，總統府顯然刻意避開這些「敏感內容」以利運作，那知葛理漢隔海公開喊話，政府想蓋也蓋不住。

爭議二是，華航內部壓力從未「被消失」，近年來汰換機隊清一色是法國的空中巴士，要棄空巴而就波音，在專業與成本評估上會有極高代價，於是讓消息曝光，透露華航「不情願」，有意降低政治干預複雜度，使得這件可能是台灣民航史上最大採購案更受注目。

爭議三是，當聯合報獨家報導後，總統府和外交部惱羞成怒，不斷指責「不實報導」傷害邦誼，全然不就事實作澄清解釋，國安局還插一腳，公然指稱「懷疑是認知作戰」，傾全力抹紅醜化相關報導媒體，反而引發在野黨與輿論抨擊，益發使得波音購機案充滿爭議與變數。

美國國會議員替波音公司說項，為選區利益爭訂單、要資源，其實司空見慣，只是在美中台這麼複雜的三角關係下，大牌參議員如葛理漢者開金口，政府要如何應付，從來不是簡單的是非題。

30年前，華航要向空巴購買16架A330客機，就有在野黨立委質疑，美國透過外交部長簡又新、總統府秘書長陳師孟等人，逼迫華航改買777，以190億元的代價，換取陳水扁總統9月過境紐約。當時陳師孟就表示，華航購機不是單純商業行為，必須考量外交，美國對台灣比較好，法國政府對我不友善，不應買空中巴士。就因為陳師孟這席話，坐實政府干預商業交易，歐盟各國揚言要將台灣政府告上WTO討公道。

由於美方壓力，華航雖頂住維持向空巴購機，但也另向波音購買十架飛機，好對美方交代；雖然滿足美方需求，結果副總統呂秀蓮 過境西雅圖，原本要參觀波音，結果波音擔心中共介意，硬是拒絕呂秀蓮，讓呂秀蓮罵出「波音可恥」。

波音和華航複雜的恩怨情仇，真是一言難盡，中共也利用波音和空巴間的矛盾，大玩和美歐外交利益交換遊戲。台海危機時，大陸就向歐盟買了60架空巴，等中美關係回溫，再回頭向美買了60架波音，等到中美貿易戰開打，大陸又大量採買空巴，幾乎不再理會波音，其間考慮的都是政治，而不是商業。

同樣的，美國和歐盟為了波音和空巴競爭，互控彼此貿易不當補貼，在WTO大打貿易官司十幾年。直到新冠疫情肆虐，全球航空業大受打擊，波音和空巴都要救亡圖存，有鑑於中共發展自己客機產製和補貼航空業的威脅，去年拜登上台後，雙方才同意停止貿易制裁，為17年的航空器貿易戰畫下句點。這也佐證了各國航機採購案，從來不是單純的商業行為，航空公司代表的國家利益才是最現實而殘酷的選擇。

不過，兩家公司在全球政商戰仍未止歇，諸如葛理漢等利用國際局勢丕變，趁機「搶單」的作為，台灣政府要如何善用輿情，做為與波音、空巴有效談判籌碼，爭取華航最佳利益，才是正途；捨大道不走，反而轉過頭來以打擊媒體為能，自然也不符合蔡政府「堅守民主陣容」原則，更難能顯示政府守護人民利益，維持國家尊嚴的形象，蔡政府越打壓，越欲蓋彌彰，反而會讓自己失格作為成為國際笑柄。

更關鍵的是，台灣真想要買的軍機，美國不賣，未必想買的客機，卻一直要付政治代價，真的能換回多少尊重，實在是天知道。從當年呂秀蓮經驗來看，只要國際氣候稍變，波音未嘗不會重演歷史，以維護它可能的「最大買家」利益，面對這情況，台灣有沒有能耐應變處理，還是只能口頭上罵罵，私底下付帳，讓人予取予求？

蔡英文政府必須要有更明確的作為，證明自己的外交能耐，即使付錢埋單，也得換回些實質利益，才能讓美台關係「堅若磐石」地走得下去。