中共自殘政策 需要及時懸崖勒馬

習近平 去年年初自認牢牢掌握大權，再無顧忌，放手推行他為20大連任舖路的新一波改革，這是由於騰訊和阿里巴巴等科技公司，已發展至富可敵國和威脅到黨領導的程度，必須納入黨控制的範圍，但這場打擊私企的運動，對中國經濟而言，卻是一場不折不扣的自殘行為。

到了今年2月，俄烏戰爭爆發，習近平一直不肯與普亭切割，因此成為戰爭的「沉默支持者」，挺俄又是一自殘行為，北京 被西方民主國家認定為對立的一邊；然後是3月，中國爆發新一波疫情，習近平堅持推行他親自拍板的「清零政策」，直接導致數十個城市封城 和局部封城，對國家經濟造成巨大傷害，徹底暴露「習近平路線」的嚴重自殘傾向。

上海防疫的失敗，正由於清零無效。例如，上海原定4月20日實現「社會面清零」，這個命令的意思是，上海各區進行全民檢測，找出社區中的感染者，再將感染者送往隔離，這麼一來社區中就再沒有感染者，這就是社會面清零。但20日過去了，目標無法實現，因為各區不斷有新的感染病例，因無法清零，不得不繼續封控。4月初起，上海每天感染人數都在2萬以上，直到最近才見回落，但28日仍在1萬人以上。

清零失敗，不只發生在上海，更在全國。投資銀行「野村」報告說，全國有45個城市封城或局部封城，受影響人數多達3.75億，13個大城市處於封城或局部封城的狀態。上海的封城仍看不到結束的跡象，北京本周又開始局部封城，學校全面關閉，人口360萬的朝陽區，本周開始做大規模檢測。蘇州、杭州、青島、西安本周起都局部封城，或進行大規模檢測；蕪湖最荒謬，24日發現一起病例，立即做全民檢測。習近平對清零固執癡迷，舉國黨官幹部卻無一人敢挑戰他。

清零的失敗，主要在於糧食供給，人民被禁足，不准出門購物，但政府承諾的食物卻供應不了，造成有老百性抵受不住饑餓而跳樓；或因封城使平民生病得不到醫療照顧致死；任何政權都沒有權力去這樣做。由3月1日到4月16日，上海已有32萬人感染，政府竟說沒有一人死亡；直到4月17日才公布說，有3人因染疫而亡。由4月17日到4月29日，政府總共公布了238人死亡，他們大都是老人，應該說是清零政策受害人，如果不是被禁足，斷糧和斷藥，他們就可能不會死。

過去兩年，北京大力宣傳清零政策是最佳抗疫方法，可出口到國際，這是習近平搞個人崇拜的重要「政績」；現在這項英明偉大的功績被揭露只是揮劍自宮的自殘行為，讓他威信掃地。

牛津大學中國研究中心的麥納斯(George Magnus)提出一個重要判斷：中國的國力和經濟發展已到了高峰，再往前，就不再是上升而是下降。他的理由是，挺俄、清零和打擊私企就是經濟發展的轉捩點；更重要的理由是，習近平以意識形態為先，不像鄧小平和江胡時期以GDP增長為首要目標；既然事事以政治為先，經濟發展就只能靠邊站，這是習路線自毀長城的基本原因。

習政府在3月人大訂出今年經濟增長5.5%的目標。財經新聞CNBC報導，華爾街9家金融機構對中國今年GDP的預測，平均只有4.4%，野村的預測最低，只有3.9%，美銀4.2%，高盛4.5%。國際貨幣基金的預測也是4.4%，與習政府的5.5%相去甚遠。

不過根據《南華早報》報導，習近平於29日主持召開的政治局會議中一致認為，中國將推動互聯網平台經濟健康發展，並宣稱將規範對科技行業的管制，以及制定具體措施支持該行業。會議還決定邀請科技大咖於勞動節過後舉行座談會，目前阿里巴巴、騰訊、抖音母公司字節跳動、美團等創新科技業者都受到邀請，北京要求科技大咖出面協助挽救陷入困境的經濟，並強調保證政府不會再突然要求整改或處以意外罰款。

這是不是代表習在打擊私企政策上的急轉彎？科技行業是否對政策還有信心？都還有待時間證明，但是任何腦筋清楚的決策者都知道，錯誤的政策，一意孤行，只是滿足領導人的自大心理，必須要及時懸崖勒馬，才能避免人民和經濟將付出更大代價。