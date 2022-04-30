民主黨選區重畫 拚命保住眾院優勢

聯邦政府28日公布今年首季經濟成長率，不僅未出現原先預期的小幅增長，反而衰退1.4%。預計通膨物價油價情況越來越糟，拜登總統民調持續低迷不振，各方多預測期中選舉，民主黨 必然失去眾院多數黨地位。

但民主黨鎮定因應，仍將一線希望繫於各執政州國會選區重畫的結果，盼能選出足夠多的民主黨眾議員 ，繼續維持眾院多數黨地位。但直到4月初看似仍有把握的局面，卻因為紐約州法院推翻紐約州議會有利民主黨的國會選區重畫方案，而大受打擊，變數增加。

參院有100位聯邦參議員，眾院有435位眾議員。憲法規定各州不管大小與人口多寡，各有兩位參議員；眾議員原是依各州人口多少做比例規畫，每州至少一位；但如果依照原來每3萬州民選出一位眾議員的設計，就會讓眾議員人數隨人口增加而暴增，上千眾議員難以議事，因此在1929年立法把國會議員總人數凍結在435人。

在每10年人口普查結束得出總人口，除以435人後得出一個基數，以這個基數來分配各州國會議員的人數。各州按此分配，所得到的國會議員人數每10年會略有增減。聯邦定好各州眾議員人數後，如何自行選出及選區畫分就是各州的事，由此就各自展開每10年一次的選區畫分爭奪戰，兩黨都使出渾身解數，透過州參眾議會，立法畫出最有利於自己黨候選人的結果，做為未來十年分配各州政治資源的基礎。

民主黨早先擔心2020人口普查後，國會選區重畫將重演2010年的「共和黨 浪潮」，讓共和黨掌握了多個州的州議會，因而在這次選區重畫時，民主黨在其控制的州，設計了相對有利民主黨選情的選區。

經過刻意設計後，民主黨州原本兩黨勢均力敵的國會席位減少了，也就是重畫後的新選區內共和黨選民不夠，自然傾向民主黨，其結果就是民主黨國會議員參選人只要黨內初選過關，11月普選就十拿九穩，這是民主黨的如意算盤。

現在眾院是民主黨占225席，共和黨占211席，只要有218席超過掌權的多數黨，在11月期中選舉中，共和黨只要翻轉7席，就可重新取得多數黨掌權，根據估算，共和黨可翻轉至少30席，因此，民主黨眾院一席都少不得。

目前全美各州的國會選區與州參眾議員選區的畫分，已處收官階段，大致上各州選區重畫都隨政黨強弱落幕，各就各位，但紐約州與佛州，兩個大州的選區重畫仍懸而未定。

席次第三多的紐約州，近年來已成為民主黨全面執政的一黨獨大，從州長、參眾議會到法院多為民主黨所掌握，完全沒有監督制衡機制。紐約州參眾兩院無視州憲賦予兩黨協同的選區重畫委員會，否決重畫委員會的草案，自提版本，逕自定案。這種目無法紀作法，被以違反州憲，告進法院，連自家的民主黨上訴高院法官都看不慣，指出州議會重畫的國會選區，違反不得偏袒特定族群或政黨。

州議會以為可以重畫出有利民主黨國會選區，使得紐約州的26個國會席位，能在11月拿下22席，比現在19席多三席，如此就可以紐約州一州之力，抵消其他州可能被共和黨拿走的席位。結果弄巧成拙，27日遭紐約上訴法院多數民主黨法官判決無效，打回重畫，這就一定會重畫出有利共和黨選民的國會選區，一來一往，打亂民主黨在國會席位數的算盤。華府「政治」網站報導這有如民主黨「被雞蛋砸臉，大傷士氣」。

但在席位第二多的佛州情況相反。原來佛州國會席位是共和黨16席，民主黨11席，共27席。2020多了一席，最後生效的州長德桑提斯版，讓共和黨可在新重畫後拿到20席，民主黨減至8席。佛州如此一來一往，更打亂民主黨全國黨部的國會席位算盤。

拜登民調下降，目前無法停損，副總統賀錦麗更幫不上忙。民主黨內部應對各州選情告急情況下，已傳出考慮同意各級候選人與白宮切割的選戰策略，謝絕拜登站台拉票，要選民選黨為主，主打國會暴動議題，把共和黨候選人掛鉤川普暴動責任，再讓拜登減少犯錯失言，少輸為贏，全力保住眾院多數，一席都缺不得。

全美政治民意兩極化之下，眾院兩黨席位相差有限，選區重畫帶動兩黨席位消長，更成了期中選舉的前哨戰。