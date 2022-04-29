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馬斯克購推特 用科技駕馭言論

社論

推特董事會25日批准馬斯克的440億元收購案。輿論關注的最重要問題是：推特是重要言論平台，被馬斯克收購後，不再是上市公司，一切政策將由他一人決定，特別是言論自由的問題，他將會如何處理？

推特已於2021年1月6日國會暴動後兩天，取消了前總統川普的帳戶，現在馬斯克控制推特，川普的8000萬推特追隨者可能正期待他的復出。如果川普帳戶真的復活，馬斯克又會如何面對川普發布的煽動性言論和假消息？

馬斯克14日接受媒體TED訪問時說，他支持言論自由，收購推特後，將全力維護言論自由，任何人發表言論，只要不違法，都不應遭到禁止，應該都可放在平台上。但這個以法律為準的觀點並沒有解決問題，因為推特是全球性的平台，要面對不同的國家，而各國都有不同的法律，就算是歐盟和美國之間法律也大不同；況且，要決定訊息是否合法，仍要人去做決定，既然由人去決定，標準也隨人而有異，亦難有絕對的標準，所以該聽誰的，仍是問題。

馬斯克是工程師，解決問題的辦法可能落在科技上。他創辦的特斯拉，被投資者視為科技公司，因為公司起家，主要靠電池技術和自動駕駛技術。特斯拉有一自行研發的「自動駕駛系統」，這個系統至今還沒有達到100%的全自駕功能，但五年來一直在改進中；馬斯克在TED訪問中提及，特斯拉將於今年底或明年初推出「自駕計程車」(Robotaxi)，華爾街分析師大都對這個時間表存疑，但在馬斯克眼中，100%的全自駕是必可實現的目標。

「全自動」的概念可以移到推特。推特的言論自由問題，可由科技上的「演算法」(algorithm)去決定，只要相關的演算法，以100%全自動為目標，就可逐步發展和實現。當然，如何能設計出一個可讓所有言論都獲得公平處理的演算法，那是工程技術必須克服的問題；至於目標能否實現，以及在改善過程中，所引起爭論，並不能阻止馬斯克將理想放在演算法之上。

我們注意到，馬斯克創辦的四家公司，都用科技，以理想主義，去解決人類社會問題的。例如特斯拉用電動車取代汽油車，藉此減少空氣污染；太空飛行公司SpaceX，要降低成本，突破地球的限制，以火星殖民為目標；晶片植入公司Neuralink，研究將電腦晶片植入人腦，讓人腦和電腦產生互動，藉此提高人腦的功能；隧道鑽探公司Boring，要在地下挖掘隧道，建造真空管道，解決地面的塞車問題。四家公司各有理想，因此有理由相信，馬斯克購推特，也該有理想，希望為社會打造一個公平的言論自由平台。

當然，理想不一定能實現，但大家也不要忘了，馬斯克1995年創辦他的第一家公司Zip2 (1999年出售，獲得起家的3億元)，就是一家與媒體有關的公司，因此他可能早就思考過如何以科技處理新聞的問題。

輿論又擔心，馬斯克已有四家公司，再加上推特，他可能沒有時間去管好推特；況且，推特又是一個重要的言論平台，非一般新聞平台可比，因為使用者包括大量政商名人，甚至不少國家元首，包括川普與印度總理莫廸，中國外交部經常透過推特發布消息(主要是發言人趙立堅)，要審查和公平對待這些人的言論，並不容易。

家長和學校老師都教導孩子，讀書和做事要專注在一件事情上，千萬不要同時兼顧多項事務，但馬斯克顯然是個例外，特斯拉和SpaceX都是領導潮流的重大企業，鑽探公司和晶片植入公司規模較小，也是開拓新領域的公司，但至今為止，馬斯克的管理沒有出現重大問題。他是個發明家，又是管理家，事實證明他可以同時兼顧不同的事，所以研究馬斯克的人，「多任務」(multi-tasks)成為一個嶄新的課題。

推特董事會25日開會通過馬斯克的440億元併購案。那天，馬斯克在做什麼？據他的傳記作者艾薩克森26日發布的推文透露，那天晚上10時，馬斯克照例出現在SpaceX德州總部，解決一個引擎閥門的洩漏問題，他用了一個多小時，在過程中，無人向他提起推特董事會的決定。艾薩克森在推文結尾特別寫道：「他可以一心多用」（He can multitask）。

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