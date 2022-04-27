馬斯克收購推特 後果成敗難料

全球首富、身價2700億美元的特斯拉 創辦人馬斯克 ，25日以440億元收購社交媒體推特 (Twitter)，消息傳出，推特股價一度上漲6%。馬斯克強調言論自由是民主政治正常運作的基石，推特是數位言論廣場，矢言要釋放它的非凡潛力。但他要把推特帶向何方其實是兩面刃，全球拭目以待。

馬斯克原購入推特9.2%股分成最大股東後，半月前，董事會還祭出「毒丸條款」，想阻止馬斯克收購，但小馬籌措收購資金，開出每股52.2元高價，被董事會接受，終於如願以償，搭上富豪辦媒體的列車，繼亞馬遜貝佐斯、阿里巴巴馬雲等人後，也成為媒體老闆。

馬斯克和前總統川普都熱愛推特，藉此平台吸引粉絲、帶動風潮，影響輿論，甚至影響股價，達到自己目的。他們的推特粉絲都逾8000萬，分布各國；2020年總統大選期間，推特、臉書等刪除川普不實內容、關閉其帳號，馬斯克曾「仗義」出面譴責。

他對推特不滿由來已久，收購推特除了為好友、去年11月被董事會撤換的創辦人兼CEO傑克·多西復仇，也想「改造」推特，成為他理想中的言論自由平台，私有化後必將清洗董事會和更換CEO。

華人圈暱稱「小馬」的馬斯克，是當代傳奇人物。他出身於南非普通家庭，教育歷程曲折，很難否認他是天才型創業家。除了早年共同創辦Paypal，賣給谷歌挖到第一桶金，後來創辦特斯拉，成全球電動車龍頭；SpaceX實現火箭回收重覆使用，大幅降低太空探險旅行成本，影響NASA未來與各國太空競爭；還有星鏈StarLink將發射1.2萬低空衛星組成網絡，提供全球無線上網，研究人腦和電腦連接的Neuralink、開發都會區間管狀高速交通系統的Boring企業。

馬斯克的天才創意在改變世界，因此被美國工程院聘為院士，參與的企業，幾乎都點石成金，他未來如有意競選，有可能成美國總統。

烏克蘭戰爭後，他開放星鏈在烏克蘭免費服務，使烏克蘭軍民和世界聯結，烏軍靠此重創俄軍，也使烏克蘭政府對外宣傳全面壓制俄羅斯；如今馬斯克的企業開始研製電動裝甲坦克車，可能涉足軍火業，改變今後戰爭型態。

不過他也是富爭議的名人，特立獨行，不喜歡民主黨，常有爭議性言論。他利用推特帳戶操縱股價、特斯拉投資炒作加密貨幣，曾詢問8300萬粉絲該不該賣部分特斯拉股票，被證管會罰款2000萬元。喜歡他的人視他如救星或大英雄，不喜歡他的人視他如品德有缺的梟雄，和川普評價類似。

馬斯克厭惡民主黨高稅率和自由派政策，去年把特斯拉總部和私宅都從加州遷移德州；拜登總統兩次公開提美國電動車研發，特意不提特斯拉，小馬不滿立即反嗆。收購推特消息傳出後，紐約時報刊文攻擊小馬只會讓推特變更糟，批評他反對隔離抗疫，特斯拉違反規定強迫員工疫情期間上班、無視職場性騷擾指控、種族歧視等指控，自由派趁機清算他。

有人認為他收購推特，是為川普被推特取消帳戶鳴不平，也為川普2024年復出競選總統鋪路，但川普25日重申，他將加入Truth Social平台，無意重返推特，似是半推半就。

馬斯克收購推特，其實有連串挑戰。一，即使他收購推特不為營利，但推特能否改變專業經理人信條，放縱貼文者造謠、欺騙、仇恨和歧視，讓平台充斥混亂？如果這樣，必然毀了推特。

二，推特如放任民眾發表虛假訊息，分裂社會和美國，也讓俄羅斯、中共等外宣貼文，攻擊和反美國，能被接受否？一家美國情報公司剛宣布，發現600多個假推特帳號組成網絡，專門為中共宣傳新疆未違反人權，馬斯克容許嗎？

三，馬斯克收購推特後，平台不再扮「言論警察」，會不會成社會和世界亂源？要維持什麼程度的言論自由，多元價值觀和造謠虛假之間如何界定，是否公開電腦後台演算法，增加外部信任等，都是新挑戰。

馬斯克收購推特，性質不同於特斯拉等企業，公眾會持續監督制衡它。彭博報導，達成收購協議後，民眾出現轉換平台的行動，CounterSocial、Truth Social、Tumblr、MySpace等都是新選擇。收購推特為川普復仇了，但川普能否再起，要看民意取捨，收購推特也可能鎩羽而歸，成為小馬的滑鐵盧。