從阿富汗跌倒 拜登要從烏克蘭站起

剛過去的周末，俄烏戰爭情勢有新進展。美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁24日訪問基輔，承諾額外軍援3億多美元軍需，美國駐基輔大使館將重開。此行是強化烏克蘭 抗俄行動，抑或勸澤倫斯基 停戰談判，引發揣測；而法國總統決選馬克宏大勝，避免北約出現裂隙，兩項發展都對普亭 的戰局不利。

烏克蘭戰爭持續，更多城市被砲火徹底打爛，無辜軍民流血犧牲，有良知的政客於心何忍？但普亭和澤倫斯基都別無選擇。普亭想把烏東兩個叛離省分納入俄方勢力範圍，才有面子收兵；澤倫斯基則宣示，烏克蘭土地寸土不讓，談判陷入僵局，如今烏東戰火升高，馬立波依然僵持不下。

繼英國首相強生和波蘭、捷克和斯洛文尼亞總理訪基輔後，美國高官訪基輔，宣布重開基輔大使館，以此表示普亭從基輔撤軍後，不可能再重新圍攻基輔，上半場戰爭告一段落；下半場戰火更可能燒進俄國境內，烏克蘭無人機周日攻擊俄境油庫，造成大火。

而澤倫斯基搶先宣布美國高官到訪，置他們安全於不顧，並強調「外國領導人不能空手來」，聲稱烏克蘭每月需70億美元開支，還向七大工業國G7集團要求500億美元援助，獅子大開口，違反外交慣例和禮儀。

中國一直流傳訊息，指美國阻擾烏克蘭和平談判，想讓戰爭把普亭和俄羅斯拖垮，若讓普亭戰敗簽下賠償條約，用俄方能源出口收入賠償烏克蘭損失，不失為一石多鳥之計，可能是華府的策略。

外界揣測，指布林肯訪基輔意在勸澤倫斯基讓出烏東，談和停戰，避免普亭陷入絕境動用戰術核武；但美國和北約提供烏克蘭武器不斷升級，波蘭和美國簽約提供烏克蘭100輛俄製T-72和250輛美製A1B2先進坦克，東歐國家要秘密提供米格29戰機，美國增援長程火砲、彈簧刀無人攻擊機等，說明戰爭繼續升級，華府不像要勸和收兵。

普亭發動戰爭藉口之一，是絕不允許烏克蘭申請加入北約。弔詭的是，烏克蘭軍隊上半場用俄製蘇聯式裝備，粉碎俄軍閃電戰想數日內占領烏克蘭全境的迷夢；俄軍兵員陣亡失蹤達2萬，逾3000輛坦克、裝甲車和數百架戰機、直升機被擊落，幾達軍隊戰力四分之一。

美國和北約提供武器因階段而不同，先讓烏軍打光所有俄製蘇式裝備，再讓北約軍備武器填補空位，如今烏克蘭軍民同心認同美歐，軍備、戰法都北約化，美國協助烏軍轉換成更先進武器及防空系統，烏軍成名副其實的北約軍隊，加入北約與否已非普亭所可左右。普亭誤判情勢，使戰爭結果適得其反，成最大敗筆。

開戰之初，北約並不團結。德法等十國之前曾賣俄國3.5億歐元武器，德國逾半天然氣靠俄方供應，民眾取暖、工業生產嚴重依賴俄國，德國初期援烏僅5000頂頭盔和前東德庫存2700枚防空導彈，招來批評。總理蕭茲說，德國軍火庫已空，不得不提供20億歐元援烏克蘭採購軍備，近日再宣布提供100輛最新裝甲車給烏軍。

而法國總統大選，極右翼的雷朋向來是普亭崇拜者，「親俄」的她主張法國退出北約統一指揮部。她和馬克宏差距本僅數個百分點，最後得票率以相差近17個百分點而落敗，普亭失去在北約和聯合國安理會的可能盟友，象徵法國選民反侵略，願和北約同進出，讓普亭更陷入孤立無助。

烏克蘭要求G7提供500億美元經援，聲稱每月開銷需70億美元，將以發行無息債券等籌措，拜登總統援烏一再加碼，美國自阿富汗撤軍後能節省數百億元，正好用來援助烏克蘭。美中歐開始規畫搶奪烏克蘭戰後重建大餅，中國在發動機、軍備科技和一帶一路都依賴烏方甚多，卻暗挺普亭，使未來與中烏關係充滿變數。

開戰迄今，美歐制裁俄羅斯效果似不顯著，盧布幣值堅挺、俄國能源出口受影響有限，逾八成俄國民眾力挺普亭，民眾生活受影響有限，說明西方制裁效果緩慢。問題在制裁「慢藥」需長時間，數月後才能看出威力，美歐順勢讓戰局拖延順理成章，普亭還盲信自己能贏。

普亭右手緊抓桌沿癱坐畫面近日曝光，周日出席東正教復活節活動緊抿雙唇、搖晃和自言自語，說明他健康可能真出問題了，布林肯說，烏克蘭的壽命肯定比普亭政權長得多。拜登政府從阿富汗跌倒後，力圖從烏克蘭重新站起來，正是當前美國期中選舉和國際情勢的寫照。