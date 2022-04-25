房市重現次貸危機噩夢？

過去兩年，全美憂心忡忡地看著房價 每個月都創下新高，許多買家甘願出價六位數以上金額搶購房產，讓人不安地想起，15年前席捲全球經濟的房市崩盤。究竟美國房市，會不會重現次貸危機噩夢？

大多數經濟學家都同意，此一時、彼一時，之前房地產 泡沫主要因為寬鬆的核貸或人為炒作，但如今房價飆漲是由極端供應短缺所推動的，過去15年建設不足，而當住房需求終於恢復正常時，就凸顯出供應不足的窘況了。

隨著房市逐漸升溫到沸點，大多數房地產專家一再誓言絕無泡沫。他們說，房貸利率 在疫情期間降至史無前例的低點，讓買家可以承受更高的價格；而目前買家多於賣家，與2007-08年崩盤前的情況正好相反。因此專家認為，當前房市仍可支撐。

但隨著房貸利率飆升至史上新高，上周突破5%，前面的假設難以站得住腳，許多人警告，房市可能正在接近泡沫化。經濟學家認為，聯準會（Fed）將利率人為控制在極低水平太久了，即使Fed開始進入升息周期，當前經濟仍處於貨幣寬鬆、信貸寬鬆的環境下。直到更高的利率轉換成更高的房貸利率後，有關房地產泡沫的討論才轉趨熱絡。

根據抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據，當利率在3月超過4%時，申請房貸的買家數量下降了5%。與一年前相比，如今購買同一所房子的買家每月支付的房貸金額增加約42%。房價上漲加上房貸利率上升，使每月房貸償還金額增加數百元，甚至數千元，購房者還付得起房貸嗎？

當前最炙手可熱的房地產問題是：房價會逐漸緩和，還是會一夕間全面崩盤？房價自2012年觸底以來，即使每年都在上漲，許多人都在等待下一個泡沫破裂，相信房價終須暴跌。可是基於以下幾個因素，未來幾年美國房市不太可能崩盤。

其一是，美國人口普查局的人口年齡層調查顯示，接下來15年的人口主力將是30歲至40歲的人。過去幾十年，嬰兒潮世代一直是美國經濟主力，但現在千禧世代已經取而代之。2021年千禧世代占所有房貸申請量的一半以上，他們成為推動房市的主力。

其二，在次貸危機之後，建商已停止建造更多房屋。始於2006年的房市崩盤，讓當時許多過度擴張的建商被迫倒閉，美國新屋開工數從2006年1月的230萬套，驟降到2009年1月的49萬套。1970年代初期，美國大約有2.1億人口，每年建造的房屋超過200萬套。現在有3.3億人，但2021年建好的房屋卻不到130萬套，供給嚴重不足。除了新屋，成屋市場一樣緊縮，統計顯示，當前房源庫存量是史上最低。在2015年時，美國有多達120萬套待售成屋。2021年的數字只有26萬套。

其三，雖然如今房價的上漲速度比次貸危機時期還要快，但由於低利率和房價上漲，購屋族的房貸，占可支配收入的百分比，卻接近歷史最低水平。許多人決定買房，肇因於疫情期間，居家隔離和遠距工作，那也是30年期固定房貸利率最低的時候。即使最近幾個月房貸利率上升，由3%左右急升至目前超過5%，但對於稍早之前就已經購屋、約占全美三分之二的屋主來說，房價上漲代表償債成本已經下降，現有資產比以往任何時候都更值錢。

購屋族的財務狀況也比以往任何時候都好。在2006年房產泡沫最嚴重的時候，大約50%的房貸申請人的信用評分低於720，只有不到四分之一的申請人信用評分高於760。如今，只有18%信用評分低於720，而三分之二的借款人信用評分都高於760。

這次房市看來與次貸危機時不同，一來買家比賣家多得多；二來高風險貸款已不復存在，另一場次貸危機似乎不太可能發生，絕大多數房主都選擇固定利率房貸，不會導致每月還款額突然激增。因此，大家的共識是，房市可能會出現調整，房價可能下跌，但不會暴跌。

當然，在失業率已重回疫情前水準後，Fed開始逐步升息，但是否將太快導致經濟衰退，甚至大量失業，會是影響美國房市的重要關鍵，否則房市重演次貸危機式的崩盤，將不太可能。