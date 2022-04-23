拜登移民政策治絲益棼 亟待改革

拜登 總統上任之初，信誓旦旦要推動移民改革，但今日應付內外危機焦頭爛額之際，根本無力推動，只能修枝剪葉式的廢除前任川普的兩項移民行政命令，來迎合黨內激進派。但廢除目前面臨訴訟挑戰，影響所及，既是涉及到當事人的尊嚴，也涉及期中選舉成敗。

美國法典第42條是一項公共衛生規定，川普在2020年3月依此頒布命令，在新冠疫情的公衛大前提下，迅速驅逐越境的無證移民，包括尋求庇護 者及無人陪伴的兒童；任何非法入境，一旦被捕，兩小時內被驅逐到墨西哥，毫無機會申請政治庇護，美墨邊界無證移民人數銳減。

拜登上任之初延續此規定，但今年3月中，在聯邦疾病防治中心「政治配合」下，修改公衛指南，認定「無成人陪伴進入美國的無證移民兒童，不再對美國公共衛生構成威脅」， 5月23日更完全廢除此規定，不再以防疫為由，阻擋無證移民。

白宮說辭是，取消基於42條頒布的命令是回歸移民政策的標準程序，可是今天CDC仍然要求須持24小時內陰性證明，才可登機入境美國，卻對邊界非法入境無證客，毫無檢疫要求。海關當局今年3月還發布備忘錄，42條令不適用非法入境的烏克蘭難民，更有為逃難的烏克蘭移民開大門的特例。

取消42條令之舉馬上就掀起風暴，不僅共和黨全力痛批此舉荒謬，置國民健康不顧，即連黨內議員反對聲浪也越來越高。所有人都擔心，邊界非法人境無證人數將暴增。根據聯邦統計，3月美墨邊界已逮捕22萬多無證客，這是20年來單月的最高數字，而5月廢除42條令後，無證客人數，將會倍增。

目前至少十位民主黨參議員反對拜登廢除42條令。其中11月要連任的邊界州、亞利桑納州聯邦參議員凱利率先痛批，如果取消42條令，聯邦政府有任何令人信服的對應之策嗎？「我很早就提醒他們了」，國土安全部雖保證已在進行準備，但邊防人員都私下擔心，因應不了入境偷渡人潮。

共和黨方面更積極行動，直接告上法院，共和黨執政州首先發難，21日已有22州檢察長聯合向聯邦法院提訴，要求停止拜登作法，路州聯邦法官更令拜登政府須反駁申辯。一般法界人士認為，檢察長勝訴面極大，而拜登上訴，延續爭議，更為11月選戰添增議題。

另一項挑戰是川普任內「留在墨西哥」(remain in Mexico)庇護政策，此政策將無證客先遣回墨西哥境內，等候美國移民法院排期審理，以阻止無證客在美國境內提出政治庇護。移民維權者認為排期遙遙無期，庇護申請者被迫在墨西哥等候中心期間遭受非人道對待，但是嚇阻有效，非法入境人數大幅減少。

拜登一上任就廢除「留墨」政策，但德州等州不服告上法院，聯邦法官裁定拜登廢除不當，邊界州為安置大批申請庇護的無證客，背負嚴重財務負擔，「留墨」政策繼續有效。拜登政府實則是私下竊喜這項裁決，因為可以繼續把這批人送到墨國，減輕壓力，但表面上仍要為人權仗言，再上訴到最高法院，大法官夏天可望最後裁定。

非法移民 與邊界管制，一直是近50年來，每次大選的內政重要議題。雷根總統1986年簽署生效的移民法(The Immigration Reform and Control Act)，當時有兩大目的。一是明定禁止雇用非法移民，雇主與公司明知故犯，要負刑事責任與罰款；二是讓1982年前就已在美國境內的非法移民，就地合法化。繼任的老布希、柯林頓都有若干修改。

各界回看雷根1986移民法，只成功一半，當時確有300萬非法移民受惠，就地合法，讓他們走出陰影，進入美國勞工主流，不再懼怕雇主威脅剝削。但是長遠看來，沒有成功堵住漏洞，非法移民仍源源不斷自美墨邊界湧入美國，雇主仍走法律漏洞，雇用非法移民。

中南美洲各國永無止境的政治動亂與天災人禍，加上國際偷渡組織的專業化，非法移民千里跋涉，攜家帶眷，加入偷渡人潮車隊，朝北邁進。聯邦邊界執法早疲於奔命，人力經費捉襟見肘。

兩黨執政更迭，對移民改革看法，南轅北轍，近10年偷渡人數更是暴增，非法移民繼續成為每逢選舉年，兩黨互批拉鋸，爭取選民的催票議題，這也就是移民改革永遠是畫餅充饑，無法實現的原因。