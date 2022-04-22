南韓新總統將掀起的政治惡鬥
南韓的總統，號稱是全世界最危險的工作，最近的五、六任總統不是自殺就是下獄，全斗煥與盧泰愚兩位軍人總統，由於違反人權，民主化後鋃鐺入獄，剛卸任總統的盧武鉉被檢方傳喚，接受了侮辱性問話調查，跳崖自殺，盧武鉉衣缽傳人文在寅，決心復仇，掌握了權力之後，馬上將李明博和朴槿惠送進了監獄。
新任總統尹錫悅是政治素人，從來沒有擔任過地方首長或是國會議員，第一次選舉就當選總統，雖然還沒有就任，種種言行，已經掀起南韓政壇風波，尤其他堅持總統辦公室要遷出青瓦台，搬到國防部營區，雖然有過半數國民表示反對，仍然一意孤行。
最令人詫異的是，4月12日尹錫悅以總統當選人的身分到大邱，拜會特赦出獄的朴槿惠，而且對朴說：「我感到無顏面對，常懷愧疚。」尹錫悅還肯定朴在職期間的政績，說「以後會好好向國民宣傳，給予您公正的評價，為您恢復名譽。」朴只是平靜地聽著，並且回以「希望你成為一任好總統」。
這絕對不僅只於即將上任的總統，例行性的拜訪，事實上，尹錫悅過去與朴槿惠尖銳對立，2013年尹錫悅負責調查南韓情治機構國情院暗助朴槿惠當選時，公開表示「搜查工作遭遇外部阻力」，指控朴總統政治介入，遭下放到大田鄉下。
2016年受到文在寅總統重用，尹錫悅展開復仇，擔任「崔順實特案檢察組」調查組長，拘捕朴槿惠，把她送入監獄，立下大功，後來又將李明博也逮捕下獄，不次被拔擢為檢察總長。
南韓檢察總長指揮全國檢察體系，向來就是最高當局要掌握的要職，文在寅後來任命法務部長曹國，企圖罷黜愈來愈不聽話的尹錫悅，曹尹大戰，結果曹國敗下陣來，尹錫悅爆得大名，獲得反對黨支持，直攻總統寶座。
尹朴兩人有這樣的過去，為何尹現在要道歉？這是因為尹錫悅是由保守勢力支持出來的總統，他的外交安保幕僚來自李明博政府，而財政經濟部屬來自朴槿惠政府，他必須要給保守派選民一個交代，而為了6月的地方選舉勝選，也要集結保守派勢力。
但是親手將總統逮捕入獄的人，現在反而向出獄的前總統，低頭道歉，承諾為其恢復名譽，這是自我矛盾和不恰當的，即使政治需要妥協，口是心非，在政治中不可免，可是向朴道歉，難道尹認為過去自己做錯了嗎？難道當時百萬市民要求她下台，也錯了嗎？如果要替朴恢復名譽，置數百萬燭光示威的市民於何地？置當時擔任「崔順實特案檢察組」調查組長的尹錫悅於何地？
南韓現在民意極端對立，尹錫悅僅以差距不到1%的多數險勝，現在不僅不向另外一半的進步派選民伸出雙手，反而加緊擁抱原來保守派選民，否定彈劾朴槿惠的意義，這讓他的總統之路踏錯了第一步。
現在尹錫悅還可能踏錯第二步，南韓政壇盛傳，尹錫悅提名韓東勳擔任法務部長，就是為了給自己找個進行政治報復的代理人，尹錫悅在競選期間也表示，如果當選總統，將對文在寅政府進行積弊清算調查。
文在寅本人雖然廉潔自持，但是目前傳出太太金正淑捲入置裝費及私人借貸風波，文在寅的女婿也涉嫌廉價航空的權力尋租事件等等，甚至仰承上意的檢察官也在對尹錫悅的競選對手李在明的大莊洞開發案進行調查。
南韓的檢察官具有其他國家沒有的特權，可以指揮偵查重大犯罪（腐敗、經濟、公職人員、選舉、防衛事業、大型事故），但常淪為政治工具，或導致檢察官濫權，南韓政治報復也往往經由檢察偵察權的發動，前總統屢屢被起訴下獄。
即將卸任的文在寅政府，為了擔心「尹錫悅的復仇」，嚴陣以待，甚至不惜憑藉國會中的多數，透過立法來限制檢察機關偵查權，使其成為無牙老虎，避免為政治力量所用。
南韓的政治報復，舉世聞名，但這次報復鬥爭將比以前都要慘烈，因為即將卸任的文在寅的支持率史無前例地超過了40%，但是新當選的尹錫悅，支持率只有50%左右，與過去80%支持率的歷屆新總統不同，再加上國會中朝小野大，擁有172個席位的民主黨，雖然總統大選輸了，卻準備頑抗總統的行政權。
南韓的政治惡鬥，隨著5月初尹錫悅就職，即將登場，勢必也將衝擊東北亞的政治格局，值得亞洲各國關注。
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