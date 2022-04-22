南韓新總統將掀起的政治惡鬥

南韓 的總統，號稱是全世界最危險的工作，最近的五、六任總統不是自殺就是下獄，全斗煥與盧泰愚兩位軍人總統，由於違反人權，民主化後鋃鐺入獄，剛卸任總統的盧武鉉被檢方傳喚，接受了侮辱性問話調查，跳崖自殺，盧武鉉衣缽傳人文在寅 ，決心復仇，掌握了權力之後，馬上將李明博和朴槿惠送進了監獄。

新任總統尹錫悅是政治素人，從來沒有擔任過地方首長或是國會議員，第一次選舉就當選總統，雖然還沒有就任，種種言行，已經掀起南韓政壇風波，尤其他堅持總統辦公室要遷出青瓦台，搬到國防部營區，雖然有過半數國民表示反對，仍然一意孤行。

最令人詫異的是，4月12日尹錫悅以總統當選人的身分到大邱，拜會特赦出獄的朴槿惠，而且對朴說：「我感到無顏面對，常懷愧疚。」尹錫悅還肯定朴在職期間的政績，說「以後會好好向國民宣傳，給予您公正的評價，為您恢復名譽。」朴只是平靜地聽著，並且回以「希望你成為一任好總統」。

這絕對不僅只於即將上任的總統，例行性的拜訪，事實上，尹錫悅過去與朴槿惠尖銳對立，2013年尹錫悅負責調查南韓情治機構國情院暗助朴槿惠當選時，公開表示「搜查工作遭遇外部阻力」，指控朴總統政治介入，遭下放到大田鄉下。

2016年受到文在寅總統重用，尹錫悅展開復仇，擔任「崔順實特案檢察組」調查組長，拘捕朴槿惠，把她送入監獄，立下大功，後來又將李明博也逮捕下獄，不次被拔擢為檢察總長。

南韓檢察總長指揮全國檢察體系，向來就是最高當局要掌握的要職，文在寅後來任命法務部長曹國，企圖罷黜愈來愈不聽話的尹錫悅，曹尹大戰，結果曹國敗下陣來，尹錫悅爆得大名，獲得反對黨支持，直攻總統寶座。

尹朴兩人有這樣的過去，為何尹現在要道歉？這是因為尹錫悅是由保守勢力支持出來的總統，他的外交安保幕僚來自李明博政府，而財政經濟部屬來自朴槿惠政府，他必須要給保守派選民一個交代，而為了6月的地方選舉勝選，也要集結保守派勢力。

但是親手將總統逮捕入獄的人，現在反而向出獄的前總統，低頭道歉，承諾為其恢復名譽，這是自我矛盾和不恰當的，即使政治需要妥協，口是心非，在政治中不可免，可是向朴道歉，難道尹認為過去自己做錯了嗎？難道當時百萬市民要求她下台，也錯了嗎？如果要替朴恢復名譽，置數百萬燭光示威的市民於何地？置當時擔任「崔順實特案檢察組」調查組長的尹錫悅於何地？

南韓現在民意極端對立，尹錫悅僅以差距不到1%的多數險勝，現在不僅不向另外一半的進步派選民伸出雙手，反而加緊擁抱原來保守派選民，否定彈劾朴槿惠的意義，這讓他的總統之路踏錯了第一步。

現在尹錫悅還可能踏錯第二步，南韓政壇盛傳，尹錫悅提名韓東勳擔任法務部長，就是為了給自己找個進行政治報復的代理人，尹錫悅在競選期間也表示，如果當選總統，將對文在寅政府進行積弊清算調查。

文在寅本人雖然廉潔自持，但是目前傳出太太金正淑捲入置裝費及私人借貸風波，文在寅的女婿也涉嫌廉價航空的權力尋租事件等等，甚至仰承上意的檢察官 也在對尹錫悅的競選對手李在明的大莊洞開發案進行調查。

南韓的檢察官具有其他國家沒有的特權，可以指揮偵查重大犯罪（腐敗、經濟、公職人員、選舉、防衛事業、大型事故），但常淪為政治工具，或導致檢察官濫權，南韓政治報復也往往經由檢察偵察權的發動，前總統屢屢被起訴下獄。

即將卸任的文在寅政府，為了擔心「尹錫悅的復仇」，嚴陣以待，甚至不惜憑藉國會中的多數，透過立法來限制檢察機關偵查權，使其成為無牙老虎，避免為政治力量所用。

南韓的政治報復，舉世聞名，但這次報復鬥爭將比以前都要慘烈，因為即將卸任的文在寅的支持率史無前例地超過了40%，但是新當選的尹錫悅，支持率只有50%左右，與過去80%支持率的歷屆新總統不同，再加上國會中朝小野大，擁有172個席位的民主黨，雖然總統大選輸了，卻準備頑抗總統的行政權。

南韓的政治惡鬥，隨著5月初尹錫悅就職，即將登場，勢必也將衝擊東北亞的政治格局，值得亞洲各國關注。