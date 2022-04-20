新華社六轟美國 卻成翻車現場

中共 喉舌新華社近日連發六篇評論砲轟美國，從信譽、規則、民主、道義和人權方面「戳破山巔之城神話泡沫」，指責美國霸權霸道，既是烏克蘭危機的始作俑者，也是亂局背後操控的黑手，是世界亂源；美國燈塔效應不再，神話泡沫破滅云云。此刻這些反美宣傳可能與中國疫情 失控，上海等地封城 ，造成民怨沸騰，傳聞中共內鬥激烈，用反美轉移民眾注意力有關，不料卻造成大型「翻車現場」。

這些指責不脫中共宣傳老調，純供內需，洗腦缺乏獨立思考能力的愚民。而國內外許多華人知識分子在新聞後面的留言幾乎一面倒，大批中共「咬牙切齒恨美恨成這樣，犯得著嗎？滿街撒潑滿地打滾，也太丟人了吧！」「口中恨美國，但高官、富人子女或留學生拚命找機會居留美國，今上掌大權前，習公主不也在美國嗎？」

所謂翻車現場，是指網民留言不給情面，大批中共，造成文宣翻車。六篇評論自稱「以事實為依據」，還說龐培歐說過「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊……這才是美國不斷探索進取的榮耀」，證明美國政客言而無信、出爾反爾，漂亮的「皇帝新衣」下藏著撒謊、欺騙、抹黑、脅迫和對抗。美國正淪為「謊言帝國」，正如《紐約時報》所言，「美國已經失去信譽」。

評論嘲諷美國將白色粉末當作伊拉克大規模殺傷性武器證據，捏造敘利亞擁有化武，收買媒體人操縱輿論、汙蔑他國，濫用話語霸權干涉別國內政、滿世界煽動政變，還引用2020年《美國新聞與世界報導》最佳國家評比，世界對美國信任度自2016年下降50%，降幅居世界首位。

評論也批美國喜歡拿規則說事，卻是雙標和虛偽，伊拉克戰爭、入侵巴拿馬、轟炸南聯盟、軍事干預利比亞，企圖把「家法幫規」包裝成國際規則，推動「顏色革命」和「阿拉伯之春」；2020年1月6日國會騷亂，扯下美式民主最後一塊遮羞布。

文章也指美國新冠肺炎確診和死亡病例居各國之首，美國截留他國抗疫物資、大搞「疫苗民族主義」、人為製造「免疫鴻溝」；一年內美國槍擊事件致逾4.4萬人喪生，少數族裔面臨歧視和暴力攻擊。

文章引用昆尼別克大學年初民調，指58%受訪者認為，美國民主制度有崩潰危險。英國《衛報》用醜陋、虛偽、殘忍等字眼描述美國在國際上恃強凌弱的行徑，逆歷史潮流而動，終將被國際社會唾棄。

有趣的是，海外轉載這些文章後面留言清一色罵中共，指中共連痛罵美帝竟須引用美國信息，厲害國連研究工作都不會做，或怕是做了也沒人信！黨媒引用紐時論點，以後紐時批評新疆、香港、西藏，該不該信呢？

網友吐槽說，「我剛看完第一段就噁心得不能再看下去，這叫潑婦罵街，氣急敗壞」。新華社文章體現了文革培養的領導人品味，和美國改善關係徹底沒希望，中國越來越像朝鮮了。

這些「棄婦般咆哮」的文章，可能與幾個因素有關。一，大陸疫情封城，民怨高漲，宣傳反美想讓民眾比較中美抗疫表現，緩解民怨，但「你以為罵老美，上海人就不罵中共了？」

二，黨媒連篇累牘批判美國，調門愈來愈高，和中共黨內抗疫都成路線鬥爭有關，用意在打擊黨內親美派。

三，美國多次警告中共不能援助俄羅斯，矛頭始終對準中國，既呼籲習近平出馬勸普亭撤軍，又恫嚇中共援俄嚴重後果，讓北京感覺受辱，宣傳反美是反擊，有可能是開始逐步援俄的政策先兆。

四，全球公認俄國侵略烏克蘭不符正義，美歐制裁下普亭前景不妙，下一個可能輪到中國，但無論資金、人才和外貿，中美無法切割脫鉤，中方卻大駡美帝，這種矛盾心態，和想塑造反美氣氛，炒熱民族主義，好做習近平延任的助力有關。

有人質疑，中蘇共鬧翻時，中共曾連發表九篇評論怒批蘇修，現在中俄卻背靠背，合作無上限。中共應該發50篇、500篇，把美國哭死罵死。多位網友指新華社擅長說謊，不管怎麼批評美國，世界各國移民美國的排期還是那麼多年，中國既然這麼恨美國，如果能捨得每年幾千億美元貿易順差，趕緊和美國斷交吧！

新華社指責美國是「謊言帝國、皇帝的新衣」，讓人聯想有人在帶貨暗諷中共。網民嘲諷說，「上海人封城都快餓死了，土共還有心情去關心美國人民水深火熱」，美國華人誰會贊同新華社說法？