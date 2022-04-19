烏戰持續升溫 對世局是凶兆

俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被烏克蘭 擊沉，性格執拗、死要面子的普亭 正以更大攻勢轟炸基輔等大城，俄烏可能在烏東會戰，俄軍濫炸濫殺平民以洩憤和扳回面子。而美英提供烏克蘭長程重武器愈來愈多，北約和俄國直接對戰風險升溫，顯露許多凶兆。

美國戰略主客觀上，都料定戰爭會拖至年底，想把普亭和俄羅斯拖垮，讓中國陷入孤立。西方一再警告下，中俄除了能源和商品貿易略減，未見北京提供俄方軍備援助，而俄羅斯雖接連遇挫，美歐提供武器不斷升級，可能逼普亭狗急跳牆，甚至動用戰術核武，讓世界陷入更高風險，也加劇各國通膨和經濟衰退危機。

莫斯科號被炸沉，是福克蘭戰爭40年後，首次有萬噸級戰艦被擊沉，象徵意義極大。俄方起初聲稱是彈藥庫起火，拖回俄國途中遇風暴而沉沒。但美國匿名官員卻證實是被烏克蘭自行研發、技術不算先進、2021年才服役的兩枚「海王星」亞音速反艦導彈擊中；而當天黑海氣候良好，哪來風暴？

艦上近500名官兵包括艦長殉職，僅58人獲救，400餘名官兵和兩枚帶核彈頭的飛彈沉入黑海，不但是戰場災難，更可能出現地球生態浩劫。

前共產國家習於編織謊言、吹噓自己，莫斯科號也曾被中共黨媒央視吹噓是「美國航母殺手」，改裝後服役震懾北約，讓各國海軍喪膽。結果竟毫無基本防衛能力輕易被擊沉，軍艦損失逾7.5億美元，對俄軍士氣更是重大打擊，料想對解放軍也相當震撼。

俄羅斯怪罪馬斯克的星鏈(Starlink)，協助烏方定位莫斯科號位置。事件讓外界聯想，解放軍也常吹噓軍艦戰力，虛實和俄軍相比如何？烏克蘭能研發海王星導彈，近年導彈研製能力突飛猛進的台灣，怎可能不研製各式反艦導彈，反制中共武力攻台？莫斯科號事件衝擊今後海戰和武器軍備思維。

拜登總統上周和澤倫斯基通話後，宣布再提供烏克蘭8億美元更新更重要軍備，包括11架Mi-17直升機、18門155 毫米長程榴彈砲和300多架「彈簧刀」攻擊無人機等，還有追蹤敵軍來襲火力源頭的雷達和另外的500枚標槍導彈，都在做烏東會戰的準備。英國首相強生日前訪基輔後，英國防部強調，準備向烏克蘭提供除戰機之外的其他武器。有報導指烏俄戰爭把「民主陣營的軍火庫」打光了。

俄羅斯12日向美國發外交照會，警告美國和北約運送敏感武器給烏克蘭，可能帶來無法預知的後果。但美國國防部13日即召集八家最大軍火商，協商軍火供應等問題。官員說，美國24小時內就把最新武器送達烏克蘭，根本不甩莫斯科恫嚇。

美國開戰迄今已提供烏克蘭32億美元軍備，武器數量和先進度不斷提升。富比世報導，美國將提供烏克蘭MQ-9「死神」等無人機。這款先進無人機由美軍衛星導航操作，美軍在境外遙控，此舉就和派軍進烏克蘭沒兩樣，可能釀成美俄直接衝突。

美國正利用烏戰測試戰爭動員實力，中國有專家說，美國正為未來六至八年戰爭作準備，對付對象不僅是俄羅斯，也為和中國在台海、南海衝突熱身。

俄軍連遭重大挫敗，美歐援烏克蘭反而如螺旋式上升。國務卿布林肯等官員說，戰爭可能拖至年底，顯示美歐已判定要打持久戰。有傳聞指美國干預澤倫斯基和談，目的就是讓戰爭拖垮俄羅斯和普亭。

普亭動用小當量核彈可能性迄今未排除。核彈是否將攻擊基輔地區，或北約波蘭等東歐會員國，甚至攻擊英國等西歐國家？歐洲如陷入核戰，北約是否核武還擊，最終核戰蔓延俄羅斯和美國本土？讓人細思亟恐。近日會晤普亭的奧地利總理說，普亭認定俄軍正節節勝利，瘋狂想法更加深意外引爆核戰的危機。

美方公開說，中國才是美國首要對手，不會因烏克蘭情勢而轉移。美國戰略上先收拾俄羅斯，孤立中共，再集中力量遏制中國，烏克蘭戰爭逐漸轉型成美歐和中俄兩大陣營的冷戰、熱戰，都是凶兆。

莫斯科號沉沒不會是戰爭轉折點，普亭不會認輸，烏俄各在烏東集結十餘萬軍隊準備一決勝負；美英為首的北約「叫戰」姿態很高，決意長期提供烏克蘭武器，會不會把普亭逼向絕路，中國依舊是關鍵因素。

北京在「下一個會輪到我」的危機意識下，能幫就暗幫普亭撐住。北京的戰略底線想無形中維護普亭不倒，讓他續扮演中國的擋箭牌，但看來也很難如願。