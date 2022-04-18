「與病毒共存」禁忌 是習蔡防疫共識

有效控管新冠病毒，曾經是兩岸皆自以為傲的政績，當世界各國皆為病毒肆虐所苦，獨獨兩岸政府能堅持清零目標，維持社會有效運作與經濟成長。然而，正如西方媒體所預言的，因為Omicron病毒的快速傳播特性，突破兩岸防疫 關口，不斷挑戰兩岸清零戰略，反而使得舉世疫情 鬆綁之際，兩岸卻同時為戰疫而焦頭爛額。

除了曾經有默契的「九二共識」外，兩岸在蔡政府上台後，共識愈來愈少，結果卻不約而同地在防疫政治上達成共識：絕口不提「與病毒共存」；儘管上海疫情嚴重到要衝擊世界經濟運作，中國大陸官方仍要強調由習親自指揮的清零政策是最佳防疫政策，絕不能鬆懈。同樣的，台灣官方也號稱「防疫台灣新模式」要追求「重症求清零，輕症可管控，正常過生活」，就是在野黨一再逼問下，仍然打死不肯承認要採行「與病毒共存」戰略，不論政策怎麼變，仍然是清零不鬆口。

換句話說，不管兩岸領導人政治分歧有多大，華人自周朝禮法政治以來的政治避諱文化，卻深植兩岸政界心靈裡，為了有效維護領導人的英明決斷，就是不能輕言挑戰領導人的政策方向。「與病毒共存」雖然已是世界各國兼顧防疫和經濟生活的必然手段，獨獨兩岸領導人將這政策之必然，視為毒蛇猛獸，政策可以變更，但卻不能明說，這種口頭不提，就假裝不存在的鴕鳥心態，也可以看出兩岸政治文化的分歧，其實沒有那麼大。

中國大陸防疫政策過去所以能奏效，就在集權政治運作下，以強力封城 手段，有效壓制病毒流竄，甚至成為各國競相效法的對策。然而，過去成功經驗不代表永遠可以複製，當遇到Omicron這種傳染速，輕症多的怪病毒，強力封城政策反而威脅到大上海人民的基本生活運作，衝擊到經濟成長前景，讓總理李克強不到一周內三度示警經濟成長風險，明示暗示上海必須改弦易轍，不能以封城防疫手段危及國家經濟走向。

同樣的，台灣拜海島特性之賜，管控邊境，就能將病毒阻絕於境外，不必採行大陸封城手段，然而台灣仍然採行長時間居家隔離政策，已造成經貿來往的障礙，而疾管單位遲遲不願調整政策，就是擔心輿情可能的攻擊，會累及政府防疫有功形象，然而不肯面對現實的防疫對策，就是無法應對Omicron新形態，當確診個案開始「成千上萬」時，台灣疾管單位再也不敢高傲嘲弄其他國家鬆綁作為，願意承認韓國等全面開放，會是台灣未來防疫走向。

李克強在巡視江西時，刻意將口罩取下，並進而在國務院發出「全力做好貨運物流保通保暢工作」的通知，在國務院常務會議中部署降準，強調「要應對疫情影響，促進消費恢復發展」，都被視為政策作為有「去清零化」的安排。有人將其解讀為「李習矛盾」，不如視為化解當前緊繃社會危機的必須對策，才能對惡化的經濟局勢踩住剎車，為廿大營建穩定環境，但局勢發展能否如願，只怕不是中共堅持的「人定勝天」信仰能得到答案。

同樣的，為削減社會心理疑懼，蔡英文政府不斷用「台灣新模式」打強心針，一面管控疫情希望不致快速惡化，一面為防疫鬆綁做準備，希望在上半年能夠為防疫指揮官陳時中解套，讓他帶著防疫成果，作為參選台北市長的政治資本，但人算能不能勝過天算，「與病毒共存」只做不說的政治遊戲，能否重獲民眾信心，誰也不敢說，但倘若不能早日讓台灣民眾甩脫痛苦指數高漲的難局，蔡英文就難以在年底選舉翻盤，蔡英文其實比誰都心裡有數，也比誰都還焦急。

更重要的是，兩岸政府再如何鐵齒，終究擋不住連串而來的經濟衝擊，自從俄烏戰起，世界通膨壓力急升，再加上兩岸遲延而來的疫情飆升，都讓基層百姓生活負擔如雪上加霜。華人算是對疫情相當自律，但嚴守防疫生活兩年多，防疫疲憊的社會情緒只高不低，執政當局再不採行寬鬆作為，對防疫措施的反彈效應將轉化到政治上。

不管是對20大前要穩局的習近平，或是在今年地方選舉想反敗為勝的蔡英文而言，都是極大政治考驗，如果不能在上半年及早控制住疫情和經濟局勢，那難以評估的政治逆火勢，將危及政權穩定，習蔡當前的政治難局與焦慮心情竟會如此類似，也是不令人意外的。