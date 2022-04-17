李強應對不力 調應勇回上海救火？

2020年初，武漢爆發世紀大疫；從1月初到1月23日武漢封城 ，再到2月疫情 在武漢和周邊城市大爆發，最高領導人習近平 一直不敢去武漢視察。2月13日，習的親信和上海市長應勇，調任湖北省委書記，全力控制疫情；他上任不到一個月，到3月10日，就安排習近平到武漢視察，並在武漢宣布抗疫成功。

現在，習近平也不敢去上海，因為上海疫情失控，他選擇去了充滿陽光、沒有疫情的海南鳥，卻在那裡向全國下令，必須貫徹執行清零政策，還揚言只要堅持，就可勝利。上海封城已演變成政治危機，並成為國際關注焦點，習近平需要有人到上海救火，處理危機和貫徹清零，應勇是最適合的人選。

截至15日，上海疫情已經失控。失控情況有三；一，過去一周，上海每天確診人數都在2萬以上，並且還在增加，15日增至2.7萬，創單日最高，病毒的傳播仍未到高峰。

二，封城對經濟造成的衝擊愈來愈大，上海港是全球最大貨櫃碼頭，自封城以來，每天貨運量減40%；全城封控，使上海變為死城，消費大幅減少；車廠和半導體等重要工業停產，小鵬汽車15日說，如果5月還不能復產，該公司的全國生產將停頓，金融機構Bernstein的研究顯示，眼前的封城潮，對全球通膨的影響比2020年的影響更大。

三，民怨是上海失控的另一焦點。上海人愈來愈質疑：3月初至今，上海確診人數破30萬，但截至15日，還沒有人因此而死亡，重症者也只有10人；既然如此，政府為什麼要封城，要2500萬人受那麼大的折騰？

警民衝突是最新焦點。一周以來，每天確診超過2萬，所有確診者和曾經與確診者有過緊密接觸的人，全送往隔離，隔離用的床位因此不足，須徵用學校和民居；這兩天流出多個視頻顯示，穿白色保護服的警察，強徵學校和民居，不願被趕走的居民反抗，雙方發生衝突，而偷偷出門購物的人，被穿白衣的警察所打，於是群起反擊，將白衣人打倒在地上，這樣的事已發生多起。

網上投訴最多的仍是食物不足；多個視頻拍到，居民在所住小區割草作菜，由於割草違規，會被警察抓捕，所以居民要偷偷進行，上海人「食草」，竟成為新聞。

上海失控，暴露出一把手市委書記李強能力不足，無法有效處理危機，他日前巡視社區時，遭民眾攔路質問，並被罵「有罪於國」；李強原已被媒體傳為今秋入常、擔任總理的熱門人選，現在可能因封城危機，斷送政治前途。

應勇可能被調回上海救火的原因有多個。一，他2020年調任湖北省委書記，抗疫有功。二，他調任湖北前，自2013年到2020年初在上海工作七年，擔任副市委書記和市長，熟悉上海情況，比沒有上海經驗的人更適合救火。三，更重要的是，他符合習近平用人的準則。

習近平用人，親信和習家軍是基本，但更重要的是，作為一把手，必須有處理危機的能力；面對危機時，必須勇於鬥爭和敢於鬥爭，必須落實和貫徹習路線，愈困難愈要敢於鬥爭，完成習路線的任務。這種用人的方法，見於調應勇到武漢與疫情鬥爭，也見於外交部近年一個比一個更戰狼的發言人；習近平最近欽點警察出身的李家超，作為香港下任特首，也是看中李家超敢於在2019年反送中期間，以暴警壓制示威的強硬手段。

北京已於3月29日宣布，應勇卸任湖北省委書記，卻沒有宣布他的去向。對於這一決定，輿論有兩種解釋，一是他可能於今秋20大調到中央，他今年11月才滿65歲，若調到中央擔任副國級幹部，可不受65歲年齡之限。二是他年屆65歲，又不能再上一級，只好退休。

如果應勇被調回上海，負責落實習近平的清零政策，他可以代替李強，擔任市委書記；李強則卸任，等候20大再宣布新職。應勇現在調任上海市委書記，今秋仍有可能再調北京，因為上海眼前的危機，最多數月就會過去。

李強是習親信，仕途一直順利，但現在遇上大事，卻暴露出判斷力和執行力不足，這兩點正是一把手最需要的條件，若政治前途真的就此斷送，也怪不得人。上海疫情愈來愈嚴竣，習近平的政治威信也愈來愈受到質疑，對於眼前局勢，他必須有所決定，找人救火是必需的一步。