美國婦女墮胎權 未來將一國多制

佛羅里達州、奧克拉荷馬州和肯塔基州，三個由共和黨 執政的州，本周通過嚴格的反墮胎 法；這是全美紅州反墮胎立法浪潮中的最新發展，要趕在聯邦大法官 6月裁決婦女墮胎權之前，共和黨州已準備好禁止墮胎，而民主黨主政的藍州也已編列經費，保障隨之而來的外州婦女墮胎潮，美國未來一國多制，恐將確定，有的州保障未出生嬰兒的生命，而有的州保障婦女的選擇權。

佛州州長德桑迪斯15日簽署州議會通過的法案，禁止婦女懷孕15周後墮胎，只有懷孕婦女本人生命危險時例外，7月1日生效。之前12日，奧州州長史蒂特簽署法案，明定在奧州墮胎為重罪，任何協助墮胎者最高可處10年徒刑，除非為拯救懷孕婦女例外，新法8月生效。共和黨占多數的肯州議會13日推翻民主黨州長貝希爾的否決，通過新法，禁止懷孕15周後墮胎，新法即刻生效。

肯州新法沒有規定亂倫或被強姦者例外，提案人之一的共和黨州眾議員泰特指，被強姦而懷孕是令人髮指的罪行，但「不希望對子宮內的孩子處以死刑」，佛州州長德桑迪斯說，「我們今天是為那些無法自保的人而提供保護」，而奧州州長史特蒂說「我們不想在奧克拉荷馬州允許墮胎。」

這是一周內，在這個牽動生命價值與個人尊嚴之間拉拒的議題上，三個共和黨紅州的表現；但各州限制寬鬆不一。在共和黨一黨獨大的愛達荷州3月通過的州法禁止婦女在懷孕六周後墮胎，佛州新法則定在15周。

據紐約非營利的選擇派智庫Guttmacher Institute分析，今年共有30州提出了類似禁止墮胎州法案，已經立法或是等待生效的有七個州，佛州、亞利桑那州、愛達荷州、懷俄明州、肯州、 奧州和西維州。

目前這一波共和黨州議會的限制墮胎立法行動，反映出全美保守派掌握立法權的政治現實，是扭轉司法權大返潮(return tide)的一部分，目前大返潮最明顯的，是重塑聯邦最高法院九位大法官的組合，確定六對三的保守右傾路線。

最高院大法官將於6月對密西西比州的墮胎禁制法做出裁決。密州立法禁止懷孕15周婦女墮胎，選擇派不服，一路告到最高法院，即是「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)，大法官在去年出乎各界意料之外受理此案，被認為將就此推翻保障婦女墮胎權利的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的里程碑判例。

各方據大法官去年12月聽審內容研判，保守派高院不致於馬上全面推翻保障婦女墮胎權，但裁決結果一定會大幅限制墮胎的條件，極有可能同意密州的15周胎兒生命權，禁止早期墮胎。

今年6月在裁決出來後，全美勢必會掀起生命派與選擇派的大辯論，各州將開始「一國多制」，自行制定限制墮胎州法，或是加強保護本州婦女墮胎權的行政令，「一國多制」的立法戰已提前發動。

共和黨州最新一波積極立法，就是在等大法官裁決推翻或是縮減保障婦女墮胎權的同時，即可啟動「自動生效法」(trigger law)，完美銜接；而在民主黨州，選擇派反擊無力，目前所能做的是加強編列經費，提供婦女諮詢與保障服務，更要應付來自禁墮胎州的懷孕婦女墮胎大量需求。

白宮對紅州的積極立法強烈批評，發言人莎奇對奧州立法禁止墮胎一事表示，「這是全國連續攻擊婦女權利的發展，令人不安」，目前全美民意，雖然多數仍支持婦女有選擇墮胎的權利，但更多人也同意婦女一旦懷孕，15周內足夠時間，讓自己或與親人做出是否墮胎的重大決定。

目前的現實政治是，民主黨根本沒有心力，在今年全國期中選舉上主導這個保障婦女墮胎選擇權的議題，光是治安、通膨、邊界、烏俄戰爭，就夠民主黨各級候選人暈頭轉向，招架不住，根本就插不上話。

未來攻防的關鍵是，把能否墮胎，或是否保障婦女自主墮胎權利，還給各州州參眾議會，由各州通過立法來決定，而不是由最高法院大法官來決定。近50年來靠大法官釋憲保障婦女墮胎權利的吵鬧爭辯局面，將會演變成一國多制，這將是未來美國墮胎權的發展路徑。