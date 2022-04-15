封還是不封？習近平騎虎難下

上海的疫情仍然嚴竣，13日共2.63萬人確診，有症狀的1190人，沒症狀的占95%。過去一周，由8日至13日，共16.6萬人確診，平均每天2.37萬。從每天確診數看，7日是2.0萬，接著是2.1萬、2.3萬、2.6萬、2.5萬、2.5萬、2.6萬，顯示確診人數仍在增加中，疫情還在擴大，未到傳播高峰。

由於上海和全國疫情不斷擴大，經濟損失和民怨也不斷上升，對親自指揮這項政策的習近平來說，眼前最大頭痛的問題是：是否要堅持下去？若堅持封城 ，經濟損失將成災難，民怨也繼續升高，將會變成巨大政治風險，甚至威脅習今年秋天的連任。若放鬆清零和不封城，風險可能更大，因為一旦撤去「封控」，Omicron和它的變種病毒BA.2很可能大爆發，已有大陸專家估計，死亡人數可能超過100萬，如果真是這樣，對習來說，將是難以承受的重。

事實上，作為全國最大城市和清零政策試點的上海，一個半月以來，政策已經三變。首先是，在3月28日浦東封城之前，上海已推行「精準抗疫」，當發現確診病例時，只封相關的建築物和小區，這是比較通情合理的彈性抗疫方法。但最高指揮習近平對此不滿意，堅持要嚴格推行「動態清零」，所以3月28日起浦東全封，4月1日再全封浦西。習8日在北京 講話，下令全國貫徹清零。人民日報8日也發文響應，指清零仍是最佳抗疫方法，絕不能鬆懈。副總理孫春蘭10日到上海指揮抗疫，號召落實習講話的精神，清零總方向不能動搖。

但在巨大民怨壓力下，上海12日再回到彈性寛鬆，實施「三區政策」，將全上海分區，14天內沒有發現病例的地區，稱「防範區」，區內居民可自由行動；7天內沒有發現病例的小區，稱為「管控區」，小區內居民可以自由行動；發現病例的地區，稱為「封控區」，區內居民必須禁足在家，不准出門。12日全城2500萬人中，被禁足的1500萬，獲得「解放」的，約1000萬。

在經濟損失方面，野村國際的報告說，截至13日，全中國45個城市全封或局部封城，受影響人口3.73億，占全國人口的26.4%，占全國GDP的40.3% (達46兆人民幣，即7.2兆美元)，而一周前，只23個城市封城或局部封城，2億人受影響，占全國GDP的22%，只要再持續封城數周，經濟損失將成為災難。

至於上海封城造成的民怨，仍集中在斷糧、突然強制檢測、以及被迫隔離。網上出現大量斷糧的投訴，例如有一女子說，她花了1500元人民幣和500元人民幣運送費(合共315美元)，只買到不到1斤菜。住在前法租界富人區的老外對ABC新聞說，街頭突然廣播，要進行大規模檢測，他呈陽性，被送到上海世博中心的方艙醫院，那裡完全沒有隱私，每人只發一條毛巾，一個水桶(洗澡用)，電燈24小時照射，令人無法入睡，很多人第一次嘗到威權政府威力，不知所措。

如果不封城，情況又會怎樣？兩年來，全國只著重推行清零，沒有把注意力放在醫療準備，病毒一旦大規模傳播，醫護系統將無法應付，只有崩潰。中國疫苗 落後，自製的科興疫苗，因應2020年原始病毒而製，對Delta和Omicron只有3%效力，北京不願購買歐美疫苗，新研發的mRNA疫苗要到年底才能推出。大陸專家估計，疫情一旦大爆發，14億人中死亡者可能超過100萬人，特別是沒注射疫苗的老人。這是北京不敢不封城的真正原因。

事實上，北京已變相地採取「與病毒共存」，雖然口上不願說。大陸媒體「財新」12日報導，北京已在八城推出寬鬆的隔離規定，包括讓返國旅客、以及與確診者有緊密接觸的人，從14天隔離減為10天。八大城包括了實施「三區政策」的上海，以及正準備封控的廣州。

到底封還是不封？現在封也不是，不封也不是。清零政策所造成的災難，可能是習近平掌權十年來面臨的最大難題，更可能威脅到他的連任，甚至他的歷史地位。他現在一定後悔，公開承認清零由他親自指揮，但他現在必須決定，到底是封還是不封？到了最後，恐怕由不得他，只能由病毒決定，他只能期望病毒傳播高峰期盡快過去。