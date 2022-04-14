從法國總統選舉 看美國總統選舉

研究美國政治的學者，或是美國政治人物，往往標舉「美國獨特論」，認為美國的政治獨一無二，沒有其他國家的政治變化，可以做為借鏡，但是法國總統選舉，卻與美國總統選舉，有驚人的相似之處，也讓今年的法國總統選舉，特別讓人注意。

法國總統選制是兩輪，這與美國一選定終身的制度不同，但是美國的初選制與兩黨政治，正好淘汰了其他候選人，就像法國的第一輪投票一樣，而美國總統選舉時，與法國第二輪選舉類似，通常只剩下一對一對決，而遭淘汰的候選人支持者，會把自己的偏好，投注在最後這兩位身上。

法國10日總統大選第一輪投票最終結果公布，現任總統馬克宏 和國民聯盟候選人雷朋分別以27.84%和23.15%的得票率進入第二輪。雷朋與馬克宏的差距在最後十天，從原本的15%，急遽減少至5%，一般認為，由於馬克宏「過分自信」，在大選前一個月才正式宣布參選，之後也鮮少開展競選活動，不參加選前辯論；而另一方面，要歸功於雷朋的選舉策略正確，她改變了自己激烈右派的形象，塑造一個更加溫和理性的形象。

從美國的觀點，看到的卻是一個政績不算太壞的連任總統，被極端右派候選人逼得險象環生，這在今年法國總統選舉發生，可能在2024年美國總統大選中也會重複。

馬克宏的連任，選得很辛苦，他已經不再是五年前那個挑戰建制的年輕人；事實上，他本身就成為建制，許多法國人批評他傲慢，施政由上而下，絲毫不體恤民情，所以才引發了黃背心運動，以及反對年金改革者的抗議示威。

反觀雷朋的主張，並不是如五年前般一成不變的，她敏銳地察覺過去強調的移民和安全問題，現在成了舊議題，她寧可強調民生議題，而讓更激烈的極右翼候選人澤穆赫去談恐怖主義與反伊斯蘭政策，雖然雷朋過去受俄羅斯總統普亭支持，但現在卻刻意與普亭保持距離。

同樣的，拜登 才上台一年半，就有高達71%的美國人，認為國家走在錯誤方向上，今年11月國會期中選舉，絕大多數的民調都預測，參眾兩院將被共和黨攻陷，使拜登提前成「跛鴨」。

而不要以為川普 會一成不變，他也會吸取教訓，放低身段，找到選民想聽的話題，以及國際可以接受的政策，對於疫情，他就一反在任內的說法，開始強調要打疫苗戴口罩。

雖然現在烏克蘭戰爭如火如荼的進行，但是選民似乎並不在意，總統馬克宏穿梭奔波，希望避免戰爭的努力，法國只有四分之一的選民認為，烏戰影響他們的選票，真正決定他們投給誰的，反而是經濟情況，尤其是通貨膨脹對其購買力的影響，這正是雷朋所提出的一系列旨在抑制物價上漲的舉措，包括將能源增值稅從20%下調至5.5%、每月為每個家庭提供150-200歐元等。

同樣的，美國選民也對拜登在烏克蘭戰爭中的表現並不在意，45%至49%對拜登處理烏戰不滿；只有42%給他肯定，選民們在意的是經濟表現，尤其是目前油價所驅動的通貨膨脹，這將是年底期中選舉以及2024年總統選舉的主軸，就像法國一樣，由此決定。

在2017年的法國大選，雷朋每每被比成女性川普，不僅是因為他們的民粹主義類似，反移民、親普亭的政策也都類似，雷朋現在捲土重來，也用來比擬川普正在摩拳擦掌，預備參戰2024。

法國目前的政治版圖呈現，傳統中間右派與中間左派都已經沒落，極右派與極左派加起來超過50%，這意味著反體制的選民竟然過半，這樣的趨勢同樣發生在美國，共和黨已經變成川普黨，幾乎要被川普極右勢力所挾持，而民主黨內部分裂，極端左派對黨內溫和派不滿，預備在期中選舉前要發難。

在2017年的總統選舉中，第二輪投票，馬克宏以66.1%的選票大勝，而雷朋僅獲得33.9%的選票，幾乎只是馬克宏的一半。五年以後的今天，根據各家民調，馬克宏僅以53%領先雷朋的47%，雙方的差距太小，在民調的誤差範圍之內。

雷朋可不可能在4月24日的第二輪投票中勝出？沒有人敢說，但是從川普當選與脫歐公投成功的例子看起來，沒有甚麼是不可能的，就像是2024年川普復仇成功、重返白宮，也是有可能的。