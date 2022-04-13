烏戰展示的不只是軍事力量優劣

俄羅斯 、烏克蘭 各自在烏東集結重兵，更大規模的戰爭一觸即發。烏戰進入第七周，俄軍實力被高估，美國之音反問「那麼中國軍力呢？」，國際輿論公認，普亭侵略烏克蘭對中共武力犯台，上了很具教訓啓發的一課。

美歐經濟制裁的威力還未完全顯現，北約用空中偵察和通訊等助陣，美國民間衛星公司也主動提供烏克蘭的俄軍動態，讓烏軍部署奇襲；馬斯克的星鏈(StarLink)提供烏克蘭軍民聯網，非政府力量加入對抗俄國 ，展現世界正義力量，中共如武力犯台，也可能遭遇類似的後果。

烏戰給國際間最大驚奇，是號稱全球第二強大的俄軍，竟被排行22的烏克蘭軍隊打得滿頭包。北約評估，參戰俄軍四分之一失去戰力，裝備和人員損失是烏軍四倍；俄軍迄今傷亡、被俘或失蹤估計達3至4萬人，北約認定有7000至1萬5000人喪生(俄國共青團真理報3月22日披露，俄軍陣亡9861人、1萬6153人負傷)。另有六名少將、十餘名上校陣亡，和北約監控通訊追蹤，再提供烏軍情報狙擊的戰術有很大關聯。

大陸網友說，俄軍近年莫斯科紅場閱兵最威武壯盛的部隊，正是在烏克蘭幾乎被全殲的部隊。前共產國家都偏愛閱兵，但形式主義下的雄壯威武軍隊，實戰中討不到便宜，值得解放軍深思。而在精準制導武器、無人機戰術、便攜式反坦克或防空飛彈、加密通訊、後勤補給和士氣等，俄軍都像是二戰的軍隊，打一場新時代的戰爭。

所謂火力威猛的「鋼鐵洪流」坦克部隊，如沒有強大空中優勢護衛，在肩攜式飛彈分散部署偷襲下，有如易開罐罐頭。俄軍迄今損失近700輛坦克、逾2000輛裝甲戰鬥車，證明現代戰爭是科技戰，軍隊人數、坦克船艦數量都無法保證取勝。

這場戰爭多方面被拿來和美中對抗，或中共武力犯台對比。伊拉克兩場戰爭改變了二戰後戰場風貌，美軍革命新戰法給解放軍很大震撼。如今烏戰又一次展現智能武器、無人機、輕攜武器的軍事革命威力，勢必成為各國建軍備戰的教材。

美歐民間主動「參與」戰爭，較為罕見。譬如：一，七至十家美國民營太空衛星企業提供商用衛星拍攝俄軍動態，為烏軍設伏偷襲，屢建奇功。俄軍毀掉烏克蘭通訊系統後，馬斯克宣布星鏈提供烏國軍民無線聯網。澤倫斯基每日發布視頻，在十餘個國家國會演說，對爭取國際支持助益甚大。馬斯克的特斯拉在上海設超級工廠，中共如武力犯台，他會怎麼做？讓外界好奇。

二，美歐各大銀行配合政府制裁俄羅斯，俄方半數外匯存底3000億美元被凍結，將來可能用來賠償烏克蘭戰後重建。向來保護客戶隱私的瑞士銀行家協會，罕見公布俄羅斯寡頭隱藏的2130億美元財富。俄國寡頭富商在歐洲的遊艇、豪宅被扣押、銀行存款被凍結，對中國富豪貪官們震撼超乎想像。

三，國際傭兵人數逾2萬、包含50個國籍，有無美國和北約特種部隊混身其中、影響多大，迄今神祕莫測。網上盛傳北約20餘名軍官，包括美國一位陸軍中將在馬立波被俄軍俘獲，後來證實是假消息，而駭客組織「匿名者」對俄羅斯破壞多大，外界仍不知。

上述非政府力量形成反普亭、反俄洪流，為中共上了一堂震撼課。當然，中俄國情、經濟模式不同。中方今後會設法補強，避免重蹈俄羅斯覆轍。據此研判烏克蘭戰爭預示，武統台灣已不可能，似言之過早。

俄國有能源、糧食出口，創造外匯支撐經濟；中國更依賴外貿，大量能源、糧食需進口，一旦遇戰爭，海陸被封鎖，外匯存底被凍結，戰爭的風險和持久性可能比俄國差。但中國製造業實力強大，有更豐沛資源人力可動員，條件比俄方強很多。

只是表面強大的中國，也有更多巨人的「阿基里斯之腱」，很多弱點怕被攻破。解放軍是否像表面宣傳那樣強大，或者和俄軍類似？俄烏之戰將兩敗俱傷，俄羅斯數十年內難恢復國力，可能永遠被排除在強國之列；而烏克蘭GDP可能損失達45%。俄烏成世仇難解，都是台海兩岸該獲取的教訓。

此外，美歐輕攜式武器源源輸入烏克蘭，美英計有近8000件反坦克、反飛機各型導彈，是否部分流入黑市，阿富汗戰爭殷鑑在前，如被恐怖組織或敵國取得，將增加恐襲或被仿製風險，影響世界安全甚大，都是烏戰的後遺症。