從聯邦到各州 美國紛爭何時休？

美國領導北約助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，代理戰爭愈來愈走向美俄直接對抗。然而美國兩黨內爭並未隨外在情勢緊張而止息，國會參院7日以53：47通過，任命傑克森為聯邦最高法院史上首位女性非裔大法官，共和黨只有三人投贊成票，黨派界線涇渭分明，美國政治分裂依舊無解。

傑克遜聽證過程受盡共和黨人侮辱指責，共和黨明顯在對川普提名卡瓦諾為大法官，卻被民主黨 指他有性侵前科，報一箭之仇。事後拜登 、賀錦麗和民主黨人慶祝這是歷史性時刻和重要勝利，但實際上卻未改變最高法院保守派與自由派6：3之比，僅是民主黨把握參院微弱一票優勢，實現其政治議程。

在疫情慘烈、通膨高漲、經濟可能面臨衰退下，今年11月國會期中選舉，眾多民調和觀察家預測，參眾兩院將被共和黨攻陷，使拜登提前成「跛鴨」，民主黨更急於把握最後時機，通過自己鍾意的法案，兩黨左右拉鋸，美國在「亂世」中毫無走出分裂、團結整合的機會。

拜登政府大力援助烏克蘭，要拖垮俄羅斯和普亭，讓分歧鬆散的歐盟和北約重新團結在美國領導下，美國成俄烏戰爭最大戰略贏家，但拜登和民主黨卻難收割成果。俄烏開戰後多個民調，45%至49%對拜登處理俄烏戰爭不滿；只有42%給他肯定；高達71%美國人仍認為國家走在錯誤方向上。

這種情況顯示民心又變了。2020年大選藉拜登趕走川普後，多數選民現在未必認同拜登，加快民主黨失去權力的急迫危機感。趁民主黨還有微弱優勢，4月1日眾院以220：204票通過「大麻機會、再投資與除罪法案」，對大麻除罪化，並對現有囚犯減刑。

眾院議長波洛西等國會領袖引用國會預算處(CBO)數據說，此舉可望為全美囚犯減少3萬7000年刑期，數千名犯人提早出獄，政府未來將減少聯邦赤字30億，且授權各州對大麻徵收5%稅，五年內提高至8%，因大麻入罪最多的少數族裔可獲益，並可協助弱勢小企業。

民主黨畫出一張像是騙局的「美麗樂園圖」，在參院不可能獲共和黨人支持，民主黨目的只在討選民歡心，和加州釋放輕罪犯、偷竊950元以下不罰，造成治安惡化一樣，這是作孽危害民眾。全美18州准許休閒使用大麻，所謂大麻合法化 可減輕政府執法負擔、有利稅收等說詞，可謂如鬼話連篇，誤導選民。

加州2019年起大麻合法種植，可隨意買賣，2020至2021財年僅收到8.17億大麻稅，相對全年財政收入逾1700億，微不足道。業內外皆知，大麻合法化後更難管理、合法掩護非法、報稅比率低，大麻泛濫卻成年輕人吸毒入門，造成和酒駕一樣的「麻駕」。保守派批評是道德淪喪、危害社會，不是公民自由，多數華人有同感。

聯邦層級對抗之外，各州兩黨抗爭愈演愈烈。共和黨主導的德州、密蘇里等州，相繼用州法推翻最高法院「Roe v. Wade」墮胎合法化判決。自由派主導的各州也反制，加州甚至想鼓勵各州婦女去加州墮胎。

加州也想給非法移民健保，州長紐森任命的委員會，3月29日以5：4通過補償1899年前的黑奴後裔，議員們主張發給每人35萬元賠償。但錢從哪裡來？用什麼條件衡量補償資格？各州非裔如湧向加州申領怎麼辦？民主黨只顧政治正確，根本不理會其可行性和後果。

這也解釋民主黨主政的各州市，遊民最多、市容髒亂，有些區毒品氾濫，比第三世界國家破敗。諸如男女同厠、性別認同變敏感詞等，都充滿爭議。

在聯邦層級，墮胎權、投票權、擁槍和警察權力、LGBTQ權利，每一樣都爭拗不休。連拜登政府2023年國防預算準備取消川普政府2018年新設的海基核巡航導彈(SLCM-N)研發項目，都引發美軍高層和保守派反對，內政紛爭無所不在。

民主黨要放縱，狂收稅濫發錢，藉尊重人權，寬縱輕罪。共和黨則收緊政府權力，卻不信疫情、拒絕疫苗。「民主黨放縱毒品，共和黨放縱擁槍」，成為美國人的兩大噩夢，導致治安惡化、大眾對國家失去信心，兩者危害一樣大。

川普、拜登的政策南轅北轍，為何兩人執政時都有高達七成民眾擔憂國家走在錯誤方向上。就是因兩黨耽於內鬥、國勢走弱、懼戰怕強，無力再震懾敵人，普亭才敢發動戰爭侵略烏克蘭。美國空有世界最強大軍力，民心憂慮政客要把國家帶向哪裡，卻難有答案。