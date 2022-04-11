馬斯克入股推特 事關川普2024大業

馬斯克 成為推特 單一最大股東，並加入其董事會，這項消息有科技業、財經界還有政治面等多方涵義，其中對前總統川普 的影響尤其巨大，在2021年1月6日國會山莊發生暴亂後，他的推特帳號就被取消，這是否意味著川普的推特即將解禁？他能夠重新號召自己的8800萬粉絲？這對2024年總統大選的衝擊，不言可喻。

馬斯克一直是個極端的網路言論自由擁護者，曾高調批評社交媒體壓制了某些聲音。正因如此，部分共和黨員在馬斯克買下推特9.2%持股後，迅速向他提出建議，要求他恢復川普和其他人的帳號。

今年初推特帳號也被取消的喬治亞州共和黨籍眾議員格林問：「新加入的大股東會不會將言論自由帶回推特？」；田納西州共和黨參議員布萊克本推文：「馬斯克已經明確表示他反對大型科技審查制度，這是所有熱愛自由的美國人都支持的。」科羅拉多州眾議員布波特更催促馬斯克：「把川普帶回來！」

川普在被踢出推特後，即發下豪語將推出自創社交媒體平台「Truth Social」，但這個平台發展至今是場災難，即使號稱將在3月底前全面正式上線，但仍有近200萬名申請者至今仍在排隊等候，未能獲得認證，更有兩名高階主管離職，內部一團糟。

川普與他的支持者非常期待川普推特帳號能夠解禁，甚至極右派的「匿名者Q」（QAnon）更深信，馬斯克一定會將推特與川普的自創平台合併，「讓社交媒體再次變得偉大」。

不過推特已經明言，其帳號取消政策不會立即發生改變，馬斯克加入董事會也不會對此有影響。該公司發表聲明表示：「我們的政策不是由董事會或股東決定的，我們也沒有計畫撤銷任何政策決定。」

然而推特員工和外部批評者似乎都清楚，馬斯克不是普通股東，他將對該公司的運作產生一定程度的影響，他只要隨意發布一則推文，就會產生立竿見影的衝擊。

馬斯克前後兩度在推特上對他8050萬粉絲進行民調，一次是詢問是否該賣出他10%的特斯拉持股，大多數都支持，他隨後也真的辦到了，只是事後大家才知道，這是早就安排好的避稅手段。

本周的例子就更明顯展露其推文威力，他發推問是否「需要一個編輯按鍵」，超過七成投票贊成。幾分鐘後，推特馬上透過其官方帳號發布推文，表示在接下來幾個月裡，將測試自去年以來一直在開發的「編輯功能」。

但對於只擁有9%股份的股東來說，要單方面改變對川普禁令，是非常困難的，即使他是馬斯克，都不容易，因為這是推特執行長阿格拉沃爾及其員工的集體決定，包括負責監督仇恨言論、錯誤資訊和用戶安全等問題的政策負責人加迪。

就算馬斯克是知名的世界首富，也只是12席董事之一，而即使董事會集體決議試圖插手，向阿格拉沃爾施壓，但要讓執行長同意放棄禁令，或者董事會成員罷免阿格拉沃爾，而在目前此刻，兩者似乎都不太可能。尤其是真的解禁，將激怒大量用戶和員工，還會疏遠作為公司主要收入來源的廣告商，不是想做就能做的。

可是長期研究馬斯克在特斯拉營運風格的Guidehouse Insights資深分析師阿布爾薩米德卻認為，重啟川普帳號可能只是時間問題，「在馬斯克買下推特近10%的股份後，如果推特恢復川普的帳號，我不會感到驚訝」。

雖然馬斯克曾多次強調支持推特應該促進言論自由，但自2021年1月之後，他從未對川普的禁令發表任何評論。事實上，馬斯克認為如今「推特上最煩人的一個問題」，與川普無關，而是「加密垃圾郵件機器人」。因此他可能會在推特內部和董事會中尋求更多支持，優先考慮更好的反垃圾郵件系統來清理平台，而不是讓川普回歸。

川普非常懷念他在推特呼風喚雨的那段日子，所以會抓住每個機會，努力重回這個社交媒體網站，重新拿回他8800萬個粉絲，但如果川普和他的支持者寄望馬斯克能馬上恢復川普的推特帳號，他們最好乖乖地先去修復Truth Social。

馬斯克接下來怎麼做，各方都在注意，馬斯克加入推特董事會，如果真的以某種方式改變了平台策略，那麼共和黨的初選以及美國的未來，將會有截然不同的樣貌，他是否要淌這一攤政治混水，只能讓時間去證明了。