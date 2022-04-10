新大躍進 製造中國模式災難

中國國家主席習近平 8日主持一項表揚冬奧的活動時，稱讚全國的抗疫工作，還說中國抗疫出色，應得抗疫金牌。人民日報8日也發文說，由習親自指揮的「清零」政策，是最佳抗疫政策，絕不能放棄和鬆懈。這是北京發出的強烈政治信息，將抗疫清零上升至政治運動的高度，下令全國必須推行下去，包括正在封城 的上海，雖經濟受損和民怨沸騰，仍要貫徹到底。

人口2500萬的上海，浦東3月28日起封城，浦西4月1日加入，全國第一大城至此全城「封控」，全上海8日2.1萬人確診，大多數人都是輕症和無症狀，但仍然未到峰頂，不知何時才能解封。在封城期內，全民須進行檢測，千萬人被禁足在家不准出門，工廠關閉，商店關門。

上海是全球最大貨櫃港，2021年處理4700萬個貨櫃，占全國出口7.3%，進口14.4%，封城一周，貨運量減少了40%。上海的工廠，因原料和零組件不能運進而停產，無數外企只能停工，包括年產50萬輛電動車的特斯拉超級車廠。全市的消費，因為商場關閉，也受到衝擊。香港中文大學研究發現，上海封城，每月損失460億美元，占全國GDP 3%。

除了上海，全國還有數十城市，全封或局部封鎖。野村國際報告說，23個全封或局部封鎖的大城市，占全國GDP的22%，前兩季嚴重受挫，影響到今年的5.5%全國增長目標。財新集團8日報告說，今年3月的全國製造業生產創兩年來最低。

每當有大城市封城時，必爆發巨大民怨，上海如此，3月中封城的深圳也是如此，今年初的西安封城，以及2020年初的武漢封城，亦復如是。過去兩年，清零未遇挑戰，對民生影響不大，但現在疫情嚴重，大規模封城使千萬人被迫禁足，不准出門，食物不夠，還買不到藥物，已威脅到人的生存，民怨必然爆發。

清零和封城之不合理，在於不合常情。諸如，上海還沒有人因感染而死亡，為什麼政府要讓所有人那麼折騰，強迫禁足，不准出門，不准購物？大多數人既是輕症和無症狀，政府為什麼不能讓人自行在家隔離，待病情好轉，就可恢復上班？

因為清零，人人連檢測都不敢做，因為害怕一旦被檢出確診，就會被送往隔離；到了隔離中心，因為醫護不夠，得不到治療，只能自生自滅。更引起公憤的是，父母一旦確診，就被迫與小孩分離，甚至連不能照顧自己的孩子，也被迫分離，不合常理之極。

為什麼習近平堅持清零到底？明明經濟和民生受損，為什麼他不但置之不顧，還要堅持下去？為什麼大多數感染者都是輕症和沒有症狀，還要將人強制隔離？

主要是，今年秋天中共 舉行20大，那是習近平成功連任的時刻，也是他掌權10年以來的最大目標；為了連任，一切都可以犧牲；抗疫成功是他連任的最大政績，所以在連任前，不可能自打嘴巴，承認清零失敗，所以就算清零有多不合理，他也要堅持下去。

其次是，習近平迷信中央集權、以及由集權而產生的政府效率。在高度集權下，只要政府一聲令下，政策就可貫徹推行，這就是習近平10年來一直迷信的政府效率。2017年中共19大時，習近平說，他的政府將會輸出「中國模式」，讓外國學習，因為威權政府的行政效率，最值得西方學習。

西方的民主體制，強調三權分立和互相制衡，往往導致政治癱瘓，政令不能貫徹，這是中共認為「東升西降」的核心原因。中國高鐵四通八達，「京滬高鐵」只用三年就完成，正在施工的美國「加州高鐵」，從籌備到施工花了30年，至今仍可能爛尾。

習親自指揮的清零政策，正是威權政府和集體主義的最凸出象徵。但這個政策，未遇到挑戰前，好像沒有問題，當只有少數感染者時，清零政策可以有效追蹤有關的接觸者，並將人隔離，但是今年3月以來，疫情大爆發，每天感染人數增至數千和數萬時，清零政策就難以繼續。這是香港清零全面崩潰的基本原因，目前正在上海重現。

古人言，大道在民，民心最重要。威權政府不顧常理的命令，能夠維持多久？政策不得民心，一味只顧維護政府威權，絕非長久之道。1950年代末，中共有「大躍進」運動，號召全民土爐煉鋼，那當然是個笑話，因為土爐是不可能煉出鋼來的；現在的清零政策，在Omicron面前，就是土爐煉鋼，注定失敗。