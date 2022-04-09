烏克蘭抗俄自衛 轉入第二階段

隨著布查鎮俄軍屠殺平民的滔天罪行在世人前曝光，聯合國大會7日通過將俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格停權，而已經一個多月的俄國 侵略烏克蘭 正進入第二階段，這場即將在烏東頓巴斯地區展開的大戰，進一步顯示普亭 將升高其戰爭罪行，屠殺更多無辜的烏克蘭平民百姓，給全世界帶來經濟生活的衝擊與對未來的不安。

當對烏克蘭首都基輔久攻無效，普亭轉移戰略方向，俄軍撤出基輔周圍衛星小鎮後，赫然驚見400多具遭到處決式殺害的平民屍體，全球驚駭，難以置信，布查鎮屠殺平民，證明了普亭與俄軍是不擇手段的21世紀屠夫，集體殺害手無寸鐵的平民，違背每一條國際公約與人權宣言。

聯合國立即採取譴責行動，證明自己還是追求正義公理秩序的世界殿堂。首先邀請烏克蘭總統澤倫斯基在安理會視訊會議上鳴冤，俄軍屠殺，鐵證如山，要求主持正義。美國帶頭發動的聯大表決共獲得93國贊成票、24國反對票、58票棄權。歷史記載反對票的國家有俄國、中國、古巴、北韓、伊朗、敘利亞、越南等。棄權國則有印度、巴西、南非、墨西哥、埃及等國。美英之前已宣布再度制裁俄羅斯個人與金融機構，其中包括普亭兩位女兒的資產。

俄國宣稱布查屠殺慘劇是西方編造的「巨大偽造品」，意在詆毀俄軍。但烏克蘭、美國、聯合國等國際組織都已經在屠殺現場蒐集人證物證，英國在截聽俄軍通訊情報中證實，是有組織計畫的屠殺行為。

北京對俄羅斯辯辭亦步亦趨，宣稱「報導令人十分不安」，「真相和原委必須查清」，中方做為「負責任大國」有官方媒體在烏克蘭，可以學習西方媒體同業，立即進行獨立調查，向國內民眾報導真相，但卻繼續抄襲俄國的謊話，幫助普亭掩飾，欺騙自己國民。

布查屠殺慘案是這場不義之戰的轉捩點，不僅暴露俄軍不僅不會打仗，道德更是敗壞，毫無武德，勾起歐洲二戰德國納粹大屠殺罪行、卡廷森林大屠殺慘案等駭人回憶。德法義等多國根本二話不說，當下就驅逐上百俄國外交官。

澤倫斯基在向全民講話中直接點名去年退休的前德國總理梅克爾與貪瀆案在身的前法國總統沙科吉，稱2008年兩人向俄勢力低頭，不顧美國小布希總統在「布加勒斯特峰會」的敦促，反對烏克蘭加入北約。他邀請兩人來布查鎮，「看看他們對俄讓步的政策14年後導致什麼結果」。

梅克爾嚇得馬上聲明稱，堅持自己當年決定無誤，並全力支持布查慘案的調查。現任德國總統史坦麥爾，在梅克爾執政時擔任外長，主導對俄政策長達25年，公開承認他過去對俄國誤判情勢，支持興建北溪2號，「現在看來明顯是個錯誤」。梅克爾與史坦麥爾的反應，可見布查屠殺血淋淋事實對德國的良心衝擊之重。

如今，烏俄戰爭即將展開第二回合。美歐情報研判，普亭轉進整補，在烏東頓巴斯地區重新部署重兵，鞏固兩分離區的獨立事實，同時在烏南打通一條克里米亞直達馬立波與敖德薩的走道，奪取在黑海主導權，封閉烏克蘭成內陸國，更要掌握烏東的豐富能源與運送出海口，確立俄國戰略制高點。達成此一戰略目標，目的在未來停火乃至和平協議，取得談判籌碼。

烏克蘭已警告俄國將對烏東發動攻擊，要哈爾科夫、盧甘斯克和頓內次克等地居民即刻撤離。美國軍政高層近日公開表示，下一階段的戰爭恐將持續好幾個月，甚至更久。拜登政府除了已送交23億元的軍備，美歐盟國提供烏克蘭軍火武器層次與質量都在提升，烏克蘭正在接收捷克提供的前蘇聯設計的舊型戰車，捷克與斯洛伐克也將開放軍工業設施，整補改裝烏克蘭所需的軍備。

但如果這場戰爭真的會長達一年以上，前國防部長蓋茨表示，「這將是雙輸結果」，受到制裁的俄羅斯經濟將會陷入窒息，烏克蘭基礎工業全毀。而美歐如何有節制地控制烏克蘭的反攻，而不激怒普亭「陷入牆角」，鋌而走險，使用戰術核武，這是為烏克蘭下指導棋的美國與北約，必須要讓俄烏雙方清楚的大事。

華盛頓外交事務專欄作家大衛•伊格納茲最近訪談多位軍事高層後撰文，澤倫斯基與人民必須作出讓步，以及讓步多少的沉痛決定，但如果要繼續反抗，這是烏克蘭的戰爭，不是美國的戰爭，美歐應毫無件的支援，因為烏克蘭是為了自由世界與民主制度而戰。