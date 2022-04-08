美日同盟再親 不如AUKUS夥伴

美歐喜歡說，俄羅斯 已經被全世界孤立，但是細究起來，除了少數國家堅決支持俄羅斯，更多國家，像中國一樣，維持著曖昧立場，遵循自己的利益，正在兩頭下注，沙烏地、阿聯酋與以色列，也都沒有明確表態。

日本 是美國在亞洲最親密的盟友，也是唯一在G7集團中的亞洲國家，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，堅定與美歐國家站在一起，可是對於日本而言，也需考慮自己的國家利益，是否要完全加入集體經濟制裁，是日本內部爭辯的議題。更糟的是，即使日本步步追隨美國，赫然發現，它還不算是「自己人」，在結盟國之中，還有更核心的國家，讓日本不知道犧牲自己的利益，所為何來。

日本與俄羅斯的關係，這次受到衝擊最鉅的，當屬與俄羅斯有主權爭議的北方四島，這與釣魚台列嶼、菊島/獨島，同為日本與鄰國有主權爭議的三大區域，戰後歷任首相都想收回。

也因為北方四島的爭議，迄今日本與俄羅斯尚未簽訂二次戰後的和平條約，安倍晉三執政後，積極與普亭 改善關係，甚至不惜提撥大筆援助經費，在內閣內設立日俄經濟合作大臣，希望能夠經由援助，加上外交磋商，逐步換取北方四島主權歸還。

2014年俄羅斯入侵克里米亞，日本僅象徵性的制裁，但是這次不同，在美國的要求之下，制裁的強度與廣度都遠超過上次，日本對俄援助要暫停，俄羅斯也憤而退出日俄和平條約談判，並在四島上演習，眼看著主權歸還，難上加難。

安倍過去小心翼翼，生怕得罪普亭，通常不會使用如此帶有主權意味的字眼，對這次戰事的發言，也對普亭充滿了同情，他推測普亭的想法說，「不應該讓NATO擴大，在波蘭部署終端高空防衛系統（THAAD）」，引發了這次俄羅斯為防衛及確保安全所發動的軍事行動，言下之意是同情俄羅斯的顧慮。

安倍晉三雖然僅是光桿議員，但他是戰後擔任首相最久的一位，現在還年富力強，又是自民黨內最大派閥的掌門人，安倍在幕前幕後指手畫腳，讓遵照西方要求制裁俄羅斯的岸田政府，背負很大的壓力，私下埋怨不已。

第二個對日本的衝擊，限購俄羅斯的油氣，就像歐洲的德國一樣，日本經由薩哈林一號接收俄羅斯的原油，而經由薩哈林二號，接收俄羅斯的天然氣，尤其是天然氣，日本的8.8%依賴俄羅斯進口。

日本可以不要俄羅斯原油，但不能沒有天然氣，在布查屠殺案發生後，現在各國受到極大的壓力要禁購，可是也像德國一樣，日本仍在抗拒，對此，岸田首相3月31日表示，（薩哈林2號）對長期且廉價的液化天然氣（LNG）穩定供應作出了貢獻，是能源安全上極為重要的項目，所以日本不會放棄。

5月在東京，將召開由美、日、澳、印四國元首所參加的「四方安全對話」高峰會，岸田文雄作為東道主，馬上要迎來拜登總統國是訪問日本，正是彰顯美日關係、提高自己聲望的好機會，可是現在卻事與願違。

由美國、英國、澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）愈來愈受到重視。AUKUS去年9月成立，根據協議，英美將協助澳洲打造核動力潛艦，三方並將在人工智慧、量子科技等高科技領域深入合作。根據英國政府發布的AUKUS執行報告，除了協助澳洲打造配備傳統武器的核動力潛艦，英美澳目前在8個先進領域深化合作。三國還在6日宣布，將共同加速發展極音速、反極音速及電子戰軍力，其中包括自主水下機器人系統和載具（預計明年展開測試），並擴大分享情報、深化防衛科技創新等等。

美國要籌組亞洲小北約，原本大家認定將是四方安全對話，可是印度在烏克蘭戰爭上，不與美歐協調，自行其是，日本受限於國內憲法，難以與美國協防，遭遇實際上的困難，反倒是AUKUS同文同種，還比五眼聯盟，更為緊密合作，看樣子更像新的安全機制。

對於日本，對美關係的經營超過自己的外交利益，岸田初上任，在烏克蘭經濟制裁合作上，全力配合美國，原以為與美國的關係，在亞洲沒有國家比得上，可是竟發現美英澳的安全協議，把日本排除在外，不算自己人，恐怕這才是日本最失望之處吧。