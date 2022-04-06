林鄭因疫情下台 下任特首誰出線

香港 的特首選舉將於5月8日舉行，參選人的提名程序4月3日開始，現任特首林鄭月娥4日宣布不競選連任；消息一出，因香港疫情 失控而駡她的人，莫不叫好稱快。在2019年「反送中」期間，香港爆發多次100萬人以上的大遊行，「林鄭下台」是港人叫得最多的口號之一，現在她真的要下台了，香港是否就會好起來？抑或是在接任者管治下，日子更不好過？

林鄭說她不連任是因為家庭原因，家人認為現在是她回歸家庭的時候。對於這種政客慣用的託辭，原沒有討論的必要，但可注意的是，「家庭原因」是歐美民主國家政客慣用的伎倆，卻不是中共官場的常態，她在下台之際，卻搬出歐美的一套，由此可見她的港英背景。

林鄭又說，去年3月「兩會」時已向中央表示不連任，但請辭並不表示她不想連任，從去年3月到現在，她從來沒有表示過引退之意，只見她勇於聽命於北京 ，包括由習近平親自拍板的清零政策。香港特首由什麼人做，一直是北京牢牢抓住的權力，所以讓不讓她連任，由北京決定，並不由她自己決定；就算她真的曾經請辭，如果北京決定讓她連任，難道她會拒絕？

北京遲遲沒有決定，所以一直沒有人參選。4月1日，林鄭和政務司長李家超去深圳，會見特意南下的港澳辦主任夏寶龍，事情終於明朗，北京拍板了。4日，林鄭宣布不連任，李家超也被傳參選；大局基本已定，李家超可能就是北京欽定的下任特首，就算有其他人參選，也多半是陪選而已。

林鄭被棄，原因何在？過去兩年，一連四波的疫情接連襲來，香港醫療體系和香港民眾成功應對，在「第五波疫情」於1月底爆發前，林鄭連任的機會仍在，至少沒有出現過北京會放棄她的跡象，但2、3月的疫情扭轉了局勢，3月中港府宣布100萬人確診（實際感染人數推估已達350萬）；到3月底，感染死亡人數已超過8000人。

在林鄭主持下，抗疫之混亂、無效、擾民和不合情理，不但港人大罵，更重要的是，親北京的建制派也罵；親中派痛罵，不但影響在港的中聯辦，更直達中南海。北京正在為大陸的清零崩潰而頭痛，香港的失敗，則讓西方就近觀察到清零的不合理、混亂和失敗。林鄭由1月到3月的抗疫失敗，應該是被判出局的主要原因，喪失連任機會。

香港特首選舉，只有由1500人組成的選舉委員會才有投票權；參選人必須獲得188名舉委的提名，才能參選，獲提名的人數也限制在二、三個人。除了李家超，現任財政司長陳茂波，也被傳可能參選。

其實，誰做特首，影響都不大，因為無論是誰，都只能聽命於北京。不過，北京應該會考慮兩個選人的因素，一是國安，二是金融。李家超是警察出身，長期在保安系統中工作；在北京眼中，他有平定2019年反送中之功，但在多數港人眼中，他推行暴警和逮捕的政策，不得人心。

如果從金融事務的管理出發，北京應找一個懂金融的人當特首，在北京的大灣區構想中，香港的最大價值是「國際金融中心」，也是唯一能替大陸贏取境外投資的窗口，所以前香港證交所總裁李小加一直被視為可能的特首人選。

林鄭終於下台，她6月30日任滿後，將何去何從？她可以選擇住在香港，但她在港沒有物業，2017年還曾經說，她有買房困難，買不起小時住過的灣仔區的公寓；她也可以選擇住在「大灣區」(香港和珠三角的11個城市)，但最近深圳封城，大灣區的人也在罵林鄭和香港，把病毒傳過來。

她原來也可去英國居住，她丈夫和大兒子曾長期在英居住，但反送中以來，大量港人移居英國，這些新移民大都痛恨林鄭，她若前往英國，只能隱居，不能見人。她也可以來美國，她小兒子是史丹福大學的博士後，不過，美國國務院2020年8月7日宣布制裁的11名中港官員中，就包括了林鄭。

林鄭由小學到大學，一直受港英教育，接受英國殖民地留下的法治、平等、自由和人權的價值，港大畢業後還接受英式公務員制度的培養；但是在當上特首後，卻只聽命於北京，做了大量違反香港利益的事。

林鄭的故事，是一個警世的故事，如果她任特首期間，能夠讓北京滿意，還不至於被棄，但是現在既無法連任，又難以見容於港人，現在下台了，天下之大，卻可能無容身之處，足以為來者戒。