上海封城 衝擊中美經濟和習連任

全球疫情 紓緩，美國各州解除強制口罩令，多數國家放鬆管控之際，中國上海、吉林疫情大爆發，實施封城 。上海是中國經濟的引擎，上海當局和學者26日才說不封城，27日晚突然宣布「鴛鴦鍋式」封城，以黃浦江為界封鎖浦東，1日連浦西也封了。北京調派逾2000名軍人、10萬名外地醫護武警助陣；上海國際航班八成停飛、洋山港外，逾350艘貨輪等待進港裝卸貨，進出口貿易受衝擊，可能刺激美國物價漲更凶，全球通膨雪上加霜。

中國30個省市自治區都出現病例，上海、吉林封城，明顯和習近平 主席3月中旬強調「堅持科學精準、動態清零」政策有關。不少評論認為，這是習近平政治抗疫壓倒專業，顯示習近平的中央不允許上海自行其是。

上海近期出現Omicron病例，市領導班子少提清零；新冠醫療救治專家組組長張文宏等常發出和外國「與病毒共存」呼應的主張，甚至用「精準防控」暗中與北京政策區隔。網傳張文宏已被撤換，上海市委書記、「之江新軍」李強前途堪虞，封城正是貫徹習近平政策的強烈訊號。

上海封城凸顯習近平地位和政策不容絲毫挑戰，但代價也顯而易見。一，上海市GDP占全國4%，是中國的門戶和國際櫥窗。紐約、倫敦或東京等世界性都會紛紛解封、解除強制口罩令，學校都不強制戴口罩，商業和民眾活動恢復正常時，中國卻迎接「遲來的封城」，對政治、經濟衝擊不小。

二，上海幾乎全面封城，網上出現上海港外停泊逾350艘貨輪等待進出港口，情況比洛杉磯長堤港塞港還嚴重。上海是世界第一大港，2月曾標榜和歐美港口相比，上海是奇蹟，如今有如封港，進出口停滯可能綿延數月，拖累中國GDP產值，也影響中美貿易，讓全球市場缺貨，加劇通膨，讓拜登政府抑制通膨雪上加霜，年底期中選舉民主黨敗選愈來愈篤定，難道能阿Q式地說，這又是北京在下一盤大棋？

三，外界較難理解，Omicron或BA.2等變種病毒傳染性更強，但重症或死亡率偏低，各國紛紛解封，中國為何反其道而行？封城造成民眾搶購食品，一顆大白菜要價近百元人民幣，民怨沖天、傷害經濟民生，卻未必能清零，當局想達成什麼目標？

從當局宣布感染死亡數，低得像沒人因感染病毒病亡。3月1日、4月2日上海疫情通報，期間累積確診人數從4000多人增至4萬多人，但超過85%確診者是無症狀感染者。既然這樣，何必封城？難道中國自製疫苗抗病毒效果和宣傳不同，不敢像西方與病毒共存，達成群體免疫？或只為貫徹清零政策顧及當局面子，反而出現「脆弱」和混亂？

四，中共封鎖消息下，網上傳出微博和貼文，形容上海疫情比武漢嚴重，各醫院病床等資源不足，醫療系統幾近崩潰，以致出現幼兒強制和父母隔離、一張病床擠三名兒童等荒謬現象，引發民眾同情或不滿。外國抗疫做法愈來愈能承受疫情損害衝擊，中國卻反而落入慌亂，問題出在哪裡？

疫情爆發兩年多來，政治抗疫現象中美都有。美國兩黨把抗疫政治化，使抗疫披上濃厚政治色彩。但美國病亡數近90萬後，逐漸走出疫情陰霾，住院人數創新低，很多醫院ICU無新冠病人，各行業復甦即使步履踉蹌，總體卻往好的方向推進。

中國情勢相對詭異，有全球最嚴厲的檢疫、管控和隔離政策，政府強制執行非常給力，民眾造訪外地須檢驗核酸、刷條碼。但變種病毒無孔不入，在底層悄悄傳播，這回再也難怪罪美國或境外人士把病毒傳入中國了。

上海封城傷害中國經濟，製造、零售和服務業再次受重擊，效應會拉長大半年，摩根史坦利大幅下調中國 2022 年經濟增長預估，從5.1%下調至4.6%，封控導致供應鏈中斷，明年GDP成長甚至降至4%。花旗集團警告，封城使中國第二季經濟面臨更多不確定風險，最多可能拉低0.9%GDP。

習近平今秋要延任，卻遇到疫情再起、中俄「友誼無止境，合作無上限」在美歐施壓下左支右絀，經濟停滯、外資撤離、到處有裁員失業，習近平和拜登都面臨「完美風暴」。上海封城更像是「殺敵無影，自傷無數」，做法是否明智，讓外界大惑不解。