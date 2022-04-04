相互承認主權說 要說給誰聽？

俄烏戰起，台灣未來安危也引起國際關注。雖然台北國安局長陳明通以專業評估，認為北京 在蔡英文 任內應不致犯台，但他也指出，大陸一旦犯台，必然是全面性的，台灣應料敵從寬，做好準備。台灣輿情也對應否延長兵役的役期熱議，借鑒烏克蘭，愈來愈多台灣人認為必須「自己國家自己救」，一旦戰禍起，即便有美國奧援，也必須得靠台灣自己先挺住，不能沒有充分的戰備因應。

台灣固然要有備戰危機意識，也不能不做避戰和平努力，要避戰當然得從兩岸關係和緩著手。然而，對兩岸如何謀和協商，陸委會主委邱太三在立法院答詢說，如果維護中華民國 主權不算是「台獨」的話，對未來兩岸協商是較好的基本條件。對邱的說法，國台辦立馬反駁是「夾帶兩國論私貨」，持續謀獨挑釁。邱太三第二天進一步主張，兩岸應互相承認主權，更引發朝野議論，認為邱誤蹈紅線，反而可能引起兩岸緊張。

國民黨抨擊邱違背憲法，也否定陸委會法理基礎。馬英九強調，當初他主張「兩岸互不承認主權，互不否認治權」，因為這樣有互動空間，但邱太三這一步是不對的，不僅雙邊關係會卡住，「到時會出現很不希望發生的事」。

做為陸委會主委，邱太三當然理解這些談話背後意涵，他一脈相承蔡英文「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」國慶談話。早在2011年，時任民進黨主席的蔡英文曾表示，兩岸要坐下來談整合，要先解決「相互承認主權」的重要前提。執政以來，蔡英文在兩岸關係主張上，從未脫離此思維脈胳。駐美代表蕭美琴也在華盛頓郵報投書，指烏克蘭啟發台灣，無論中國對台如何威脅，鋼鐵般的事實是，台灣無論如何都不是中華人民共和國的一部分，台灣未來必須以和平方式來決定。

邱、蕭兩人先後動作，說明了蔡政府有意藉俄烏戰局衝擊，向國際訴求並強調「台灣是中國一部分」論述的不合理，爭取台灣在兩岸與國際空間突破契機。這些動作當然直接衝擊大陸的兩岸主張，不論是「一中一台」或是「兩國論」外衣，都不見容於大陸，然而，當大陸再三強調九二共識的重要，卻又不能接受「各表一中」內涵，蔡政府除了堅持「中華民國台灣」主權不容侵犯，爭取兩岸論述話語權，其實並沒有多少選擇。台灣趁著國際同情烏克蘭的當下，爭取國際輿論支持，也有藉此突顯在強權威嚇下的壓力與無奈。

換句話說，類似論述，與其說是向北京爭取合理協商談判地位，毋寧說是蔡政府對內強化「抗中保台」論述基礎。當北京忙於抗美禦外，穩固內部政情的當下，根本無暇也無心理會台北的試探，反而是一再藉由警告美國勿操作台灣問題破壞中美關係，框限台灣不輕易逾越紅線，來得實際。台北對北京不至輕啟戰端狀況也知之甚詳，所以才有陳明通的保證與邱太三的試探，並一步步強化台灣的「最大共識」，鞏固內部對外的意志，並在未來選戰論述上搶得先機。

民進黨政府很清楚，除了今年地方選舉外，2014年總統大局仍難脫兩岸挑戰，民進黨如果能夠有效「堅持中華民國主權」，去「台獨」標籤，將會搶占極有利地位，也有助於為副總統「台獨金孫」賴清德解套。換句話說，蔡英文從重新評估蔣經國總統地位，到爭取「中華民國」主權地位，都有步步「向中間靠攏」意味，這樣路線主張，其實是要極大化爭取選票，限縮國民黨政治空間，不讓「中華民國」為國民黨所專擅，也能更有效鞏固民進黨政權。

邱太三的說法當然是違憲，但民進黨政府並不在乎，因為這說法符合「中華民國台灣」精神，也可以讓兩岸「特殊國與國關係」得到具體實踐。蔡英文一向極小心地在強權博弈過程中，找尋台灣突破北京框限的空間，甚至會利用北京可預測的反彈與壓力，轉換成她對內爭取政治支持的籌碼。

只不過，這樣的作為確實存在著玩火挑釁的危機，有可能讓台灣步向萬劫不復的命運，國民黨如何讓選民能理解這玩火舉動背後的風險，拿出確保和平護台的有效政策，將是台灣未來選戰的角力軸心。