殖利率倒掛 經濟衰退逼近

美國的2年期公債和10年期公債，由3月29日至4月1日，接續4天出現殖利率 「倒掛」，這種現象被視為經濟即將衰退的預兆，因為70年代以來，美國出現過的7次經濟衰退，每次衰退前都出現倒掛，這次倒掛是否也預示經濟衰退正在逼近？

1日，10年期公債的殖利率一度上升至2.382%，而2年期公債的殖利率更升至2.448%，即「短期公債」的殖利率超過「長期公債」的殖利率。1月30日和31日兩天，2年期和10年期的殖利率也出現倒掛；另外29日那天，2年期和10年期的殖利率，也出現倒掛，但只持續了數秒，因此沒有正式成為紀錄。連續四天出現倒掛，並非偶然。

美國財政部發售多種長短期公債，在正常情況下，長期公債的殖利率較高，短期公債殖利率則較低；一旦短期公債的殖利率超過長期公債，即出現不正常的倒掛現象，表示公債投資者不看好未來的經濟，預示經濟將會放緩或衰退。

經濟學者認為，雖然倒掛與衰退沒有必然關係，但倒掛確實可以預示衰退。例如，2019年，2年期公債和10年期公債的殖利率出現倒掛，到了2020年，經濟果然出現衰退。

那麼，倒掛出現後，衰退要多久才會出現？研究顯示，衰退在一年內出現的機會達67%，在兩年內出現的機率達98%。在2020年的衰退，由倒掛到衰退經過163天；在2009年的衰退，由倒掛到衰退要571天；在2001年的衰退，由倒掛至衰退要422天。

倒掛與衰退雖然沒有必然關係，但美國正面臨多重經濟挑戰，包括40年來最高的通膨、今年的7次升息 、俄烏戰爭、以及中國新一波疫情等，這些挑戰使倒掛的警告變得更加迫切，也讓人對美國經濟更加擔心。

美國今年2月的通膨為7.9%，正處於40年來的最高點。經濟學者估計，3月的CPI還會繼續上升，特別是俄烏戰爭爆發，導致3月原油價格破紀錄，美國國內的WTI油價大漲，至130元一桶，經濟學者估計，3月的CPI將會升破9%。

綜上所述，經濟學者艾里安認為，經濟衰退可能要到明年才出現，但今年第2、3季，美國物價將居高不下，中下階層將陷入「生活成本危機」(a cost-of-living crisis)。事實上，眼前的高物價，已經讓數千萬低收入家庭處於水深火熱之中，超市食物平均比疫前漲30%至40%，汽油最令民生沉重，全國汽油平均價破紀錄，在加州更漲破6元，加一次油就要100元。

俄烏戰爭，不但使油氣價格狂漲，糧食和多種礦物價格也大漲，更重要的是，中國爆發嚴重疫情，多個大城市在3月封城，全球供應鏈受到重大衝擊，「全球化」因此有瓦解之勢。

去年秋天美國物價飆升，供應鏈中斷是基本原因，現在供應鏈再受威脅，通膨壓力也再增加，這使聯準會 更難控制通膨。聯準會3月16日已宣布第一次升息，但聯準會主席鮑爾21日再表示，由於通膨過高，要更積極升息，因此市場預期，今年5月的下次升息，升幅將是0.5%，而不是0.25%。

經濟學者擔心，聯準會升息步伐過於急進，會把經濟推進衰退的深淵。理論上，如果通膨升勢止不住，聯準會將會不斷升息，直至壓制通膨升勢為止。經濟學者因此擔心的是，聯準會升息，可能會失控，難以做到「軟著陸」。

聯準會3月中宣布連串升息時，認為美國經濟可承受連串升息的壓力，亦即升息可以軟著陸，不致帶來衰退；但聯準會不能控制的因素太多，失控的可能性極高。

聯準會的難處在於，既要遏制通膨，逼使經濟放緩，但又要避免經濟陷入衰退，在過程中，可能出現失控。聯準會只能控制貨幣政策，包括升息，以及拋售手中的9兆元債券資產(即俗稱的縮表)，但是卻不能控制中國疫情和俄烏戰爭，這些境外因素可能導致通膨高居不下，聯準會只能不斷升息，將經濟推至衰退。